Công ty có bắt buộc khám sức khỏe cho người lao động hay không?

Chị Cao Thị Ngọc Dung làm việc tại một doanh nghiệp dịch vụ TP HCM hỏi: "Tôi làm việc tại công ty được hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ được tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Tôi có hỏi người phụ trách hành chính nhân sự và được biết do công ty nhỏ nên không tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên. Xin hỏi, công ty có bắt buộc khám sức khỏe định kỳ cho người đi làm hay không?"

Trả lời vấn đề này, luật sư Đào Quang Huy (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là quy định bắt buộc theo pháp luật hiện hành. Việc không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định.

Khám sức khỏe định kỳ là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp

Cụ thể, theo Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động phải: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm cho toàn bộ người lao động.

Với người làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc là người cao tuổi, người khuyết tật, người chưa thành niên, phải được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng/lần.

Mục đích nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động và đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Theo Khoản 2, Điều 22 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc không khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Lưu ý: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể buộc doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe bổ sung cho người lao động sau khi xử phạt.

Nếu công ty bạn chưa từng tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bạn nên góp ý với phòng nhân sự hoặc Công đoàn để đề xuất tổ chức khám. Trường hợp công ty cố tình không thực hiện, bạn có thể phản ánh đến Thanh tra Sở Nội vụ tại địa phương để được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi.

Tóm lại, khám sức khỏe định kỳ là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp. Việc không thực hiện không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà còn khiến công ty bị xử phạt hành chính. Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu được hưởng quyền lợi chính đáng này.