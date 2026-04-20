Phim có sao "nhí" Nina thu hơn 70 tỉ đồng, lập kỷ lục mới

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tính đến hết ngày 19-4, phim thu hơn 70 tỉ đồng (sau 3,5 ngày chiếu sớm), ghi nhận tốc độ đạt mốc 70 tỉ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt đối với thể loại kinh dị. Trước đó, tác phẩm đã vươn lên tốp 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất với 13 tỉ đồng.

Riêng ngày 18-4, tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất khi thu về 19,4 tỉ đồng. Phim cũng đạt chứng nhận là "siêu phẩm kinh dị" đầu tiên của năm 2026 trên ứng dụng MoMo với điểm số 9,3. Cùng với việc sở hữu hơn 5.000 suất chiếu trên toàn quốc, phim hiện nắm giữ 85% thị phần doanh thu.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng khác.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" theo chân Còn (Kiều Minh Tuấn đóng) và Dương (Đoàn Minh Anh đóng) - hai pháp sư tập sự từ miền xuôi tìm đến bản làng vùng cao sau khi nhận tin mẹ của họ là pháp sư Huỳnh (NSƯT Hạnh Thúy đóng) gặp nạn. Tại đây, cả hai dần bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ lạ gắn liền với "phí phông" - loài quỷ hút máu được người dân truyền tai như một thực thể đáng sợ.

Sau thành công của các suất chiếu sớm từ ngày 16 đến 19-4, phim bắt đầu đẩy suất chiếu liên tục, không chờ đợi đến ngày dự kiến chính thức công chiếu ban đầu là 24-4.

Tác phẩm này đang là "ngựa ô" trên đường đua phim mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4. Việc đi trước các tác phẩm khác, gặt hái được thành tích, tránh cạnh tranh trực diện đang được xem như bước đi khôn ngoan của ê-kíp phim hiện nay.

Đoàn Minh Anh và Kiều Minh Tuấn vào vai Dương và Còn, hai pháp sư tập sự

NSƯT Hạnh Thúy vai nữ pháp sư - mẹ của Còn và Dương