Phim có sao "nhí" Nina thu hơn 70 tỉ đồng, lập kỷ lục mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phim có sao "nhí" Nina thu hơn 70 tỉ đồng, lập kỷ lục mới

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Nina Nutthacha Padovan…, nhanh chóng tạo lập các kỷ lục mới.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tính đến hết ngày 19-4, phim thu hơn 70 tỉ đồng (sau 3,5 ngày chiếu sớm), ghi nhận tốc độ đạt mốc 70 tỉ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt đối với thể loại kinh dị. Trước đó, tác phẩm đã vươn lên tốp 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất với 13 tỉ đồng.

Phim đã thu hơn 70 tỉ đồng

Tác phẩm đang hướng đến cột mốc trăm tỉ đồng

Riêng ngày 18-4, tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất khi thu về 19,4 tỉ đồng. Phim cũng đạt chứng nhận là "siêu phẩm kinh dị" đầu tiên của năm 2026 trên ứng dụng MoMo với điểm số 9,3. Cùng với việc sở hữu hơn 5.000 suất chiếu trên toàn quốc, phim hiện nắm giữ 85% thị phần doanh thu.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng khác.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" theo chân Còn (Kiều Minh Tuấn đóng) và Dương (Đoàn Minh Anh đóng) - hai pháp sư tập sự từ miền xuôi tìm đến bản làng vùng cao sau khi nhận tin mẹ của họ là pháp sư Huỳnh (NSƯT Hạnh Thúy đóng) gặp nạn. Tại đây, cả hai dần bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ lạ gắn liền với "phí phông" - loài quỷ hút máu được người dân truyền tai như một thực thể đáng sợ.

Sau thành công của các suất chiếu sớm từ ngày 16 đến 19-4, phim bắt đầu đẩy suất chiếu liên tục, không chờ đợi đến ngày dự kiến chính thức công chiếu ban đầu là 24-4.

Tác phẩm này đang là "ngựa ô" trên đường đua phim mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4. Việc đi trước các tác phẩm khác, gặt hái được thành tích, tránh cạnh tranh trực diện đang được xem như bước đi khôn ngoan của ê-kíp phim hiện nay.

Đoàn Minh Anh và Kiều Minh Tuấn vào vai Dương và Còn, hai pháp sư tập sự

NSƯT Hạnh Thúy vai nữ pháp sư - mẹ của Còn và Dương

Nina vai Lua

diễn viên Kiều Minh Tuấn lập kỷ lục mới NSƯT Hạnh Thúy Nina Nutthacha Padovan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo