Vụ luật sư dỏm lừa đảo 19 tỉ đồng: Điều kiện để trở thành luật sư ra sao?

Mới đây, dư luận tại tỉnh An Giang không khỏi xôn xao trước vụ một đối tượng Nguyễn Phước Tiền giả danh luật sư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 19 tỉ đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi có bằng cử nhân luật, Tiền chỉ mới tham gia học lớp đào tạo nghề luật sư.

Trong khi đó, để trở thành một luật sư thì theo luật sư Lê Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, theo quy định pháp luật hiện hành, để trở thành một luật sư chính thức đòi hỏi quy trình vô cùng nghiêm ngặt.

Theo đó, sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, học viên phải tham gia lớp đào tạo nghề luật sư (12) do Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức.

Sau khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư, học viên xin tập sự tại Đoàn Luật sư địa phương dưới sự hướng dẫn của luật sư chính thức.

Đối tượng Nguyễn Phước Tiền (trái) và Lê Ngọc Đức

Trong thời gian này, người tập sự tuyệt đối không được phép hành nghề hay đại diện ủy quyền. Sau một năm tập sự, họ phải trải qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự.

Vượt qua ký kiểm tra này, họ tiếp tục quay về đăng ký tham gia tại một đoàn luật sư và được UBND cấp tỉnh của đoàn luật sư đó cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, người này phải có đơn xin gia nhập vào đoàn luật sư nào đó, lúc đó nơi đây sẽ xem xét và gửi lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ hành nghề. Khi có thẻ, lúc này luật sư phải đăng ký một tổ chức hành nghề với tư cách là người lao động hoặc hoạt động với tư cách là luật sư độc lập.

Luật sư Khanh nhấn mạnh, việc người đang học hoặc mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư nhưng tự ý đi rêu rao là luật sư rồi nhận tiền "chạy án" hay tham gia tố tụng đều là hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cần hết sức tỉnh táo, kiểm tra kỹ danh tính, thẻ hành nghề của luật sư trước khi thực hiện các giao dịch dân sự để tránh "tiền mất tật mang" trước các thủ đoạn tinh vi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền (SN 1992; ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức (SN 1992; ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo thông tin từ cơ quan công an, Tiền từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", bị phạt tù vào năm 2018. Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết Đức – người đang chấp hành án về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đến năm 2019, Tiền chấp hành xong án phạt tù. Từ đây, đi đâu Tiền cũng giới thiệu mình là "luật sư". Ngày 12-1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Thái Bình Dương (SN 1999; ngụ xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Do lo lắng việc con trai mình bị bắt nên gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1971; ngụ xã Khánh Bình) tìm đến Đức để nhờ giúp đỡ cho Dương thoát án. Do cùng là bạn tù với nhau, Đức biết Tiền sau khi ra tù đang làm "luật sư" nên gọi điện hỏi Tiền về việc "chạy án" thì được Tiền đồng ý. Sau đó, Đức và Tiền đến nhà bà Cúc để bàn bạc việc "chạy án" cho Dương. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình "quen biết lãnh đạo ở trung ương", có thể lo cho Dương được về nhà, thoát án. Tin tưởng và làm theo yêu cầu của Tiền, từ đầu tháng 2-2026 đến hết tháng 4-2026, gia đình bà Cúc đã nhiều lần đưa tiền cho Tiền và Đức khoảng 19 tỉ đồng. Mỗi lần nhận tiền, Tiền chia tiền công cho Đức theo thỏa thuận.



