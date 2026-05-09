Vụ thảm án ở Tây Ninh: Chia sẻ từ bạn đọc và luật sư

Mấy ngày qua, sau khi Báo Người Lao Động đăng tải thông tin về vụ thảm án ở Tây Ninh, rất nhiều bạn đọc để lại bình luận lên án hành vi dã man của nghi phạm và đề nghị xử lý nghiêm. Trong khi đó, luật sư đưa ra các tình huống pháp lý trước hành vi của nghi phạm.

Bạn đọc lên án hành vi của nghi phạm

Bạn đọc có tên nguye**@gmail.com" thể hiện sự thương xót cho nạn nhân: "Quá đau khổ cho người vợ và đứa con mới 2 tháng tuổi. Cầu xin cho linh hồn 2 mẹ con được siêu thoát".

Tài khoản có tên altis**@gmail.com thì: "Tội cho ông bà ngoại hết sức. Niềm vui chưa được bao lâu mà nay con gái và cháu ngoại phải ra đi trong tức tưởi. Xin chia buồn cùng gia đình".

Một bạn đọc có tên "congt**@gmail.com" tỏ ra bức xúc: "Lúc gây án chắc nhìn cặp mắt nghi phạm đỏ như hai hòn than. Lúc này, nghi phạm không còn là chính mình mà là ác quỷ".

Cùng quan điểm trên, bạn đọc có tên "phong**@gmail.com" không chỉ thể hiện sự phẫn nộ mà còn đề nghị: "Hành vi của nghi phạm quá dã man, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi cộng đồng và xã hội".

Chị T. và con trai 2 tháng tuổi được gia đình đưa về Cà Mau lo hậu sự và an táng vào chiều 6-5

Tài khoản "0933203***" thì cho rằng nên để nghi phạm tỉnh lại và gặm nhấm nỗi đau do gây ra". Bạn đọc "nguoi**@zalo.vn" bình luận: "Để nghi phạm tỉnh táo sẽ khai hết thôi. Thương cho nạn nhân, tuy không phải người nhà nhưng tôi vẫn muốn gặp tận hắn để hỏi tại sao lại tàn ác vậy".

Luật sư đưa ra tình huống pháp lý

Luật sư Quách Trọng Phú, Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TPHCM) tại Cà Mau, cho biết như báo chí thông tin thì Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) để lấy lời khai, đồng thời tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Song song đó, lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định, trong đó có xét nghiệm máu đối với nghi phạm Phú nhằm xác định có hay không việc sử dụng rượu bia, chất kích thích trước khi gây án. Đồng thời, rà soát mối quan hệ và diễn biến tâm lý của đối tượng trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo luật sự Phú, trường hợp sau khi có kết quả giám định, nghi phạm Phú đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015. Trường hợp này, cơ quan tố tụng sẽ áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh tại cơ sở chuyên khoa.

Trường hợp nghi phạm Phú tự mình lâm vào trạng thái mất nhận thức do dùng rượu, bia, chất kích thích thì nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với mức khung hình phạt tù 12 – 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo luật sư Phú, về trách nhiệm dân sự dù không chịu trách nhiệm hình sự (do bệnh tâm thần), người gây thiệt hại (hoặc người giám hộ) vẫn có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân các chi phí hợp lý (mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho người phụ thuộc) theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015. Nếu người mất năng lực hành vi có tài sản riêng, thì dùng tài sản đó để bồi thường; nếu không đủ, người giám hộ phải bồi thường phần còn thiếu.

Như đã thông tin, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên năm 17 tuổi, chị Đ.T.T. phải rời Cà Mau để đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp cha mẹ lo cho anh trai bị tật nguyền và đứa em trai nhỏ. Đến năm 30 tuổi, T. gặp và kết hôn với Phú. Khoảng 12 giờ ngày 3-5, người dân ở ấp Kỳ Châu bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Phú. Mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng là Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình. Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị T. và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công làm bị thương. Sau khi nhận được hung tin, ông Đoàn Văn Long (cha của chị T.) đã tức tốc thuê xe lên tỉnh Tây Ninh để đưa thi thể T. và cháu ngoại về quê lo hậu sự và an táng vào 14 giờ ngày 6-5.





