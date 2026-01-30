Vũ Mạnh Cường: "Thắng giải Mai Vàng không phải là ăn may"

Át chủ bài của Vũ Mạnh Cường

Vũ Mạnh Cường lần thứ 2 sở hữu tượng Mai Vàng

. Phóng viên: Chúc mừng anh! Nhiều người gọi chiến thắng của anh tại Giải Mai Vàng 31 là một "cơn địa chấn" khi đối thủ năm nay (giải lần thứ 31 - năm 2025) là Trấn Thành và Anh Tuấn. Anh có cảm thấy mình là một "kẻ lật đổ" uy dũng không?

- MC Vũ Mạnh Cường: Nếu gọi là "lật đổ" thì nghe có vẻ hiếu thắng quá. Tôi thích dùng từ "sự lựa chọn của thời điểm". Anh Anh Tuấn là thần tượng về sự chuẩn mực của tôi, còn Trấn Thành là một thiên tài về biến hóa ngôn ngữ. Nhưng có lẽ năm nay, khán giả cần một sự kết nối khác - một sự điềm tĩnh, sâu sắc và mang tính tự sự hơn. Tôi không đứng trên vai họ để cao hơn, tôi chọn đi một con đường song song mà ở đó, sự tử tế và tính nhân văn được đặt lên hàng đầu.

.Nhiều người nói Vũ Mạnh Cường là một "kẻ đi ngược dòng" thành công. Trong khi showbiz tung hô sự hài hước, đôi khi là cả những ồn ào để đổi lấy sự chú ý, anh lại chọn một lối dẫn chuẩn mực, có phần khiêm cung. Anh nghĩ sao về chiến thắng của mình tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025?

- Tôi chỉ đơn giản là một người kể chuyện chung thủy với cảm xúc của chính mình. Anh Anh Tuấn hay Trấn Thành đều có những đỉnh cao mà tôi luôn ngưỡng mộ và học hỏi. Nhưng tôi tin rằng, món ăn tinh thần của khán giả cũng giống như bữa cơm gia đình vậy. Có lúc người ta thích những món lẩu cay nồng, đậm vị, nhưng cũng có lúc người ta thèm một bát canh thanh đạm, một chén cơm trắng nấu khéo.

Tôi chọn làm chén cơm trắng đó - mộc mạc, bền bỉ và không bao giờ gây ngấy. Chiến thắng này không phải là sự phủ nhận tài năng của ai cả, nó chỉ là lời hồi đáp của khán giả dành cho một người luôn kính trọng từng dấu phẩy của kịch bản và từng nhịp thở của người xem. Tôi không muốn làm một ngôi sao rực rỡ rồi vụt tắt, tôi muốn làm một ngọn đèn dầu, nhỏ thôi nhưng bền bỉ và luôn ấm áp.

"Người lao động cầm mic" và cái bẫy của sự hào nhoáng

Vũ Mạnh Cường cần mẫn với con đường sự nghiệp của mình

. Anh tự gọi mình là một "người lao động cầm mic". Tại sao không phải là một "ngôi sao" hay "nghệ sĩ ưu tú" trong lòng công chúng?

- Hai chữ "ngôi sao" đôi khi khiến người ta lơ lửng. Tôi thích chữ "lao động" vì nó nhắc nhở tôi rằng chiếc mic này rất nặng. Nó nặng vì trách nhiệm với tiếng Việt, với lịch sử trong những đại lễ quốc gia và với niềm tin của hàng vạn khán giả trong các concert. Khi bạn xem mình là người lao động, bạn sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Nghệ sĩ có thể qua thời, nhưng người lao động giỏi thì luôn có việc để làm.

. Anh dẫn dắt những chương trình nghệ thuật chính luận mang tầm quốc gia, nhưng cũng xuất hiện càng nhiều trong các gameshow giải trí. Anh không sợ mình bị "loãng" hay mất đi sự uy nghiêm sao?

- Ngược lại, đó là sự cộng hưởng. Chính luận cho tôi phông nền kiến thức và sự vững chãi; giải trí cho tôi sự linh hoạt và hơi thở thời đại. Tôi không muốn là một pho tượng trên sân khấu chính trị, cũng không muốn là một chiếc loa phát thanh vô hồn ở sân khấu giải trí. Tôi muốn là Vũ Mạnh Cường - người có thể kể câu chuyện lịch sử bằng trái tim nghệ sĩ và dẫn dắt một cuộc thi nhan sắc bằng tư duy của một nhà hoạt động xã hội.

Quả ngọt chỉ cách... vài bước chân

MC Vũ Mạnh Cường dẫn lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

. Đứng trên đỉnh cao của một năm vàng son với Mai Vàng lần thứ 31, anh tự nhận mình run hơn cả khi cầm kịch bản. Phải chăng đằng sau sự hào nhoáng đó, "vài bước chân" ấy còn chứa đựng cả nỗi sợ về sự kỳ vọng của công chúng trong tương lai?

- Run chứ, vì tôi hiểu chiếc tượng vàng này nặng hơn chiếc micro rất nhiều. Chiếc micro giúp tôi nói, nhưng tượng vàng buộc tôi phải hành động sao cho xứng với sự tin yêu đó. Khi dẫn chương trình, tôi đứng sau hào quang của nghệ sĩ khác, tôi an tâm vì mình là người kết nối. Nhưng khi bước sang bục nhận giải, tôi đứng một mình giữa luồng sáng ấy. Nỗi sợ của tôi không phải là sự kỳ vọng, tôi sợ một ngày nào đó mình bước lên sân khấu với tâm thế của một người đi nhận giải thay vì tâm thế của một người đi phụng sự.

" Vài bước chân" đó thực chất là một lời nhắc nhở: Vinh quang chỉ là một khoảnh khắc trên sân khấu, còn tử tế là công việc cả đời. Tôi muốn giữ cái run rẩy đó như một bản năng, để mỗi lần cầm mic, tôi vẫn thấy mình là "Cường của những ngày đầu" - đầy khát khao, đầy lo âu và luôn trân trọng tiếng Việt như máu thịt của mình.

MC Vũ Mạnh Cường với quả ngọt cuối năm. Anh đang giao lưu với đạo diễn Phương Điền - người đầu tiên được vinh danh ở Giải Mai Vàng hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất

. Sau Mai Vàng 31 và một năm vàng son như thế này, mục tiêu tiếp theo của "người lao động cầm mic" Vũ Mạnh Cường là gì?

- Tôi không chạy theo những tượng vàng tiếp theo. Mục tiêu của tôi là làm sao để mỗi khi mình cầm mic, khán giả cảm thấy tự hào về tiếng Việt và cái tình của người Việt mình. Tôi muốn trở thành một "người truyền cảm hứng" đúng nghĩa, dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Danh hiệu rồi sẽ cũ, nhưng giá trị mình tạo ra thì còn mãi.