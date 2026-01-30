HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vũ Mạnh Cường: "Thắng giải Mai Vàng không phải là ăn may"

Thùy Trang

(NLĐO) - Vượt qua những ứng viên "khổng lồ", Vũ Mạnh Cường lần thứ 2 chạm sở hữu tượng Mai Vàng.

Át chủ bài của Vũ Mạnh Cường

Vũ Mạnh Cường: "Thắng giải Mai Vàng không phải là ăn may" - Ảnh 1.

Vũ Mạnh Cường lần thứ 2 sở hữu tượng Mai Vàng

.Phóng viên: Chúc mừng anh! Nhiều người gọi chiến thắng của anh tại Giải Mai Vàng 31 là một "cơn địa chấn" khi đối thủ năm nay (giải lần thứ 31 - năm 2025) là Trấn Thành và Anh Tuấn. Anh có cảm thấy mình là một "kẻ lật đổ" uy dũng không?

- MC Vũ Mạnh Cường: Nếu gọi là "lật đổ" thì nghe có vẻ hiếu thắng quá. Tôi thích dùng từ "sự lựa chọn của thời điểm". Anh Anh Tuấn là thần tượng về sự chuẩn mực của tôi, còn Trấn Thành là một thiên tài về biến hóa ngôn ngữ. Nhưng có lẽ năm nay, khán giả cần một sự kết nối khác - một sự điềm tĩnh, sâu sắc và mang tính tự sự hơn. Tôi không đứng trên vai họ để cao hơn, tôi chọn đi một con đường song song mà ở đó, sự tử tế và tính nhân văn được đặt lên hàng đầu.

 .Nhiều người nói Vũ Mạnh Cường là một "kẻ đi ngược dòng" thành công. Trong khi showbiz tung hô sự hài hước, đôi khi là cả những ồn ào để đổi lấy sự chú ý, anh lại chọn một lối dẫn chuẩn mực, có phần khiêm cung. Anh nghĩ sao về chiến thắng của mình tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025?

- Tôi chỉ đơn giản là một người kể chuyện chung thủy với cảm xúc của chính mình. Anh Anh Tuấn hay Trấn Thành đều có những đỉnh cao mà tôi luôn ngưỡng mộ và học hỏi. Nhưng tôi tin rằng, món ăn tinh thần của khán giả cũng giống như bữa cơm gia đình vậy. Có lúc người ta thích những món lẩu cay nồng, đậm vị, nhưng cũng có lúc người ta thèm một bát canh thanh đạm, một chén cơm trắng nấu khéo.

Tôi chọn làm chén cơm trắng đó - mộc mạc, bền bỉ và không bao giờ gây ngấy. Chiến thắng này không phải là sự phủ nhận tài năng của ai cả, nó chỉ là lời hồi đáp của khán giả dành cho một người luôn kính trọng từng dấu phẩy của kịch bản và từng nhịp thở của người xem. Tôi không muốn làm một ngôi sao rực rỡ rồi vụt tắt, tôi muốn làm một ngọn đèn dầu, nhỏ thôi nhưng bền bỉ và luôn ấm áp.

"Người lao động cầm mic" và cái bẫy của sự hào nhoáng

Vũ Mạnh Cường: "Thắng giải Mai Vàng không phải là ăn may" - Ảnh 2.

Vũ Mạnh Cường cần mẫn với con đường sự nghiệp của mình

Anh tự gọi mình là một "người lao động cầm mic". Tại sao không phải là một "ngôi sao" hay "nghệ sĩ ưu tú" trong lòng công chúng?

- Hai chữ "ngôi sao" đôi khi khiến người ta lơ lửng. Tôi thích chữ "lao động" vì nó nhắc nhở tôi rằng chiếc mic này rất nặng. Nó nặng vì trách nhiệm với tiếng Việt, với lịch sử trong những đại lễ quốc gia và với niềm tin của hàng vạn khán giả trong các concert. Khi bạn xem mình là người lao động, bạn sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Nghệ sĩ có thể qua thời, nhưng người lao động giỏi thì luôn có việc để làm.

Anh dẫn dắt những chương trình nghệ thuật chính luận mang tầm quốc gia, nhưng cũng xuất hiện càng nhiều trong các gameshow giải trí. Anh không sợ mình bị "loãng" hay mất đi sự uy nghiêm sao?

- Ngược lại, đó là sự cộng hưởng. Chính luận cho tôi phông nền kiến thức và sự vững chãi; giải trí cho tôi sự linh hoạt và hơi thở thời đại. Tôi không muốn là một pho tượng trên sân khấu chính trị, cũng không muốn là một chiếc loa phát thanh vô hồn ở sân khấu giải trí. Tôi muốn là Vũ Mạnh Cường - người có thể kể câu chuyện lịch sử bằng trái tim nghệ sĩ và dẫn dắt một cuộc thi nhan sắc bằng tư duy của một nhà hoạt động xã hội.

Quả ngọt chỉ cách... vài bước chân

Vũ Mạnh Cường: "Thắng giải Mai Vàng không phải là ăn may" - Ảnh 3.

MC Vũ Mạnh Cường dẫn lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Đứng trên đỉnh cao của một năm vàng son với Mai Vàng lần thứ 31, anh tự nhận mình run hơn cả khi cầm kịch bản. Phải chăng đằng sau sự hào nhoáng đó, "vài bước chân" ấy còn chứa đựng cả nỗi sợ về sự kỳ vọng của công chúng trong tương lai?

- Run chứ, vì tôi hiểu chiếc tượng vàng này nặng hơn chiếc micro rất nhiều. Chiếc micro giúp tôi nói, nhưng tượng vàng buộc tôi phải hành động sao cho xứng với sự tin yêu đó. Khi dẫn chương trình, tôi đứng sau hào quang của nghệ sĩ khác, tôi an tâm vì mình là người kết nối. Nhưng khi bước sang bục nhận giải, tôi đứng một mình giữa luồng sáng ấy. Nỗi sợ của tôi không phải là sự kỳ vọng, tôi sợ một ngày nào đó mình bước lên sân khấu với tâm thế của một người đi nhận giải thay vì tâm thế của một người đi phụng sự.

" Vài bước chân" đó thực chất là một lời nhắc nhở: Vinh quang chỉ là một khoảnh khắc trên sân khấu, còn tử tế là công việc cả đời. Tôi muốn giữ cái run rẩy đó như một bản năng, để mỗi lần cầm mic, tôi vẫn thấy mình là "Cường của những ngày đầu" - đầy khát khao, đầy lo âu và luôn trân trọng tiếng Việt như máu thịt của mình.

Vũ Mạnh Cường: "Thắng giải Mai Vàng không phải là ăn may" - Ảnh 4.

MC Vũ Mạnh Cường với quả ngọt cuối năm. Anh đang giao lưu với đạo diễn Phương Điền - người đầu tiên được vinh danh ở Giải Mai Vàng hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất

Sau Mai Vàng 31 và một năm vàng son như thế này, mục tiêu tiếp theo của "người lao động cầm mic" Vũ Mạnh Cường là gì?

- Tôi không chạy theo những tượng vàng tiếp theo. Mục tiêu của tôi là làm sao để mỗi khi mình cầm mic, khán giả cảm thấy tự hào về tiếng Việt và cái tình của người Việt mình. Tôi muốn trở thành một "người truyền cảm hứng" đúng nghĩa, dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Danh hiệu rồi sẽ cũ, nhưng giá trị mình tạo ra thì còn mãi.

Tin liên quan

Vũ Mạnh Cường đắt sô dẫn lễ trao giải

Vũ Mạnh Cường đắt sô dẫn lễ trao giải

(NLĐO) - Vừa trở về từ Lễ trao Giải Cánh Diều Vàng, Vũ Mạnh Cường tiếp tục được chọn dẫn Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Bằng Kiều - Tuấn Hưng - Anh Tú tái hợp trong "Bản ghi nhớ"

(NLĐO)- Bằng Kiều - Tuấn Hưng - Anh Tú khơi lại tinh thần "Quả dưa hấu" trong diện mạo mới, viết tiếp những câu chuyện âm nhạc dang dở thời thanh xuân.

Trường Giang hết lời cảm ơn Nhã Phương, bóc phốt "con gái"

(NLĐO) - Trường Giang cho biết anh trân trọng sự hy sinh của vợ là Nhã Phương dành cho mình, cảm ơn cô đã hết lòng hỗ trợ suốt dự án phim Tết Bính Ngọ.

MC Vũ Mạnh Cường vũ mạnh cường Mai Vàng lần thứ 31-2025 Vũ Mạnh Cường thắng Mai Vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo