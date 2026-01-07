Vụ một phụ nữ nghi bị tưới xăng lên người rồi phóng hỏa: Hai người đã tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ một phụ nữ nghi bị tưới xăng lên người rồi phóng hỏa: Hai người đã tử vong

Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Do mâu thuẫn tình cảm, một người đàn ông ở phường Long Hoa (Tây Ninh) đã tưới xăng châm lửa đốt, khiến cả hai bị bỏng nặng và tử vong sau đó

Sáng 7-1, một lãnh đạo UBND phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ phóng hỏa đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối 6-1, người dân phát hiện một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm số 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, nên trình báo cơ quan chức năng.

Vụ phóng hỏa Tây Ninh: Hai người tử vong vì mâu thuẫn tình cảm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Qua xác minh, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thời điểm trên, ông N.M.N. (56 tuổi, ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D. (51 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức) rồi châm lửa đốt.

Vụ việc khiến cả ông N. và bà D. bị bỏng nặng. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch, bỏng toàn thân độ III. Sau đó, bệnh viện làm thủ tục chuyển tuyến nhưng cả hai đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật

Tin liên quan

Người đàn ông từ Đồng Nai đến Tây Ninh mua hàng cấm về bán

Người đàn ông từ Đồng Nai đến Tây Ninh mua hàng cấm về bán

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản bắt quả tang, đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Tân Hà để tiếp tục điều tra, xử lý.

Xe máy lao lên vỉa hè ở Tây Ninh khiến 1 người chết, 1 bị thương

(NLĐO) – Xe máy chở 2 thanh niên lao lên vỉa hè ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng

Tài xế xe tải ở Tây Ninh được khen ngợi vì hành động cứu người

(NLĐO) - Hành động hết mình cứu người của tài xế xe tải ở tỉnh Tây Ninh sẽ được nhân rộng trong cộng đồng dân cư

tỉnh Tây Ninh cơ quan chức năng mâu thuẫn tình cảm người tử vong đi cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo