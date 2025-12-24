Vụ phát hiện vali chứa hơn 2,7 kg ma túy phía sau nhà nguyên bí thư xã: Khởi tố 3 người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ phát hiện vali chứa hơn 2,7 kg ma túy phía sau nhà nguyên bí thư xã: Khởi tố 3 người

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Liên quan vụ phát hiện vali chứa hơn 2,7 kg ma túy tại Lâm Đồng, công an khởi tố 3 bị can, trong đó có một người bị xử lý về hành vi che giấu tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, sau khi phát hiện một vali chứa lượng lớn ma túy bị bỏ lại phía sau nhà một nguyên bí thư xã trên địa bàn.

Trước đó, sáng 13-10, ông T.T. (SN 1962), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, phát hiện một vali màu đen đặt bất thường ở khu vực phía sau nhà bếp gia đình nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong vali chứa nhiều túi nylon đựng tinh thể trắng, bột màu cam, viên nén cùng các dụng cụ liên quan.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy, gồm ketamine và methamphetamine, với tổng khối lượng hơn 2,7 kg. Vụ việc sau đó được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TPHCM điều tra, làm rõ.

Phát hiện vali chứa hơn 2,7 kg ma túy phía sau nhà nguyên bí thư xã, khởi tố 3 người - Ảnh 1.

Số ma túy là tang vật của vụ án. Ảnh: CALĐ

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng liên quan gồm Phan Bá Tây (SN 2004) và Phan Thị Kiều (SN 2002, chị ruột của Tây; cùng trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Cẩm (SN 1974, trú xã Sơn Mỹ). Tây và Kiều bị khởi tố về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, còn bà Cẩm bị khởi tố về tội che giấu tội phạm.

Theo điều tra, trước đó Kiều và một số đối tượng đã bị Công an TPHCM bắt giữ trong một vụ mua bán ma túy.

Số ma túy còn lại được Kiều nhờ Tây mang về gửi tại nhà mẹ vợ ở xã Sơn Mỹ. Khi hay tin con rể và các đối tượng liên quan bị bắt, bà Cẩm đã mang vali chứa ma túy ném sang khu vực phía sau nhà ông T.T. nhằm che giấu hành vi phạm tội, song đã bị phát hiện.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công bố triệt phá đường dây buôn bán ma túy khủng, thu giữ 2 khẩu súng

Công bố triệt phá đường dây buôn bán ma túy khủng, thu giữ 2 khẩu súng

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 9,2kg ma túy và 2 khẩu súng

Cảnh sát thiết lập 11 tổ công tác triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh

(NLĐO)- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, 11 tổ công tác đã đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, thủ súng ... phòng thân

(NLĐO) - Công an bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy và súng ngắn để phòng thân.

ma túy Lâm Đồng bí thư xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo