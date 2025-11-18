Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Rõ sai phạm, chuyển hồ sơ sang công an

Trước đó, từ ngày 7 đến 12-8, Báo Người Lao Động đã đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng".

Báo Người Lao Động phản ánh đúng

Loạt bài phản ánh khu đất công rộng khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ (nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), trị giá khoảng 50 tỉ đồng, bị "hô biến" thành đất tư. Sau đó, khu đất này được chuyển nhượng cho cán bộ và người nhà cán bộ xã Phước Mỹ.

Cụ thể, liên quan đến vụ việc có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Tây); bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Loạt bài cũng chỉ rõ, ngoài việc đất công bị "xẻ thịt", xã Phước Mỹ còn để hàng loạt công trình trái phép (đa phần liên quan đến cán bộ địa phương) mọc lên, tồn tại nhiều năm mà không bị xử lý.

Khu đất rộng khoảng 2.500 m2 ở khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

Ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng tải, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

Kết quả thanh tra khẳng định các công trình trái phép mà Báo Người Lao Động nêu là có thật. Điển hình, tại thôn Thanh Long, ông Đào Duy Hùng xây khu nhà trọ trái phép trên 500 m² đất lúa. Cùng khu vực, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tự ý dựng nhà ở, phòng trọ trái phép trên 1.000 m² đất nông nghiệp.

Tại đèo Hoa Lộc, ông Quàng Văn Bình xây 4 căn nhà kiên cố trái phép trên đất rừng sau khi mua lại từ người khác. Đáng chú ý, bà Cao Như Nguyệt - Bí thư Đoàn xã Phước Mỹ cũng ngang nhiên dựng nhà kiên cố trên đất lúa nhưng không bị xử lý.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm; đồng thời lập thủ tục xử lý 4 trường hợp xây dựng công trình trái phép nêu trên.

Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm chính trong các sai phạm này thuộc về ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Xử lý triệt để

Tâm điểm vụ việc là khu đất công rộng khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long (thuộc xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn cũ), do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, qua một chuỗi xác nhận sai quy trình, khu đất này đã bị "biến" thành tài sản tư nhân.

Theo kết luận thanh tra, khu đất có nguồn gốc nhà nước, do UBND xã Phước Mỹ quản lý theo hồ sơ địa chính. Lợi dụng điều này, bà Lê Thị Chánh Tuyết đã kê khai không trung thực về nguồn gốc để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Nghiêm trọng hơn, UBND xã Phước Mỹ đã không kiểm tra, xác minh diễn biến sử dụng đất mà vẫn ký xác nhận hồ sơ. Việc lấy ý kiến khu dân cư cũng được thực hiện qua loa, không đúng quy định nhưng vẫn được dùng làm căn cứ trình UBND TP Quy Nhơn cấp sổ đỏ.

Thanh tra xác định ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, đã ký phiếu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và các giấy tờ liên quan. Bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã, ký phiếu lấy ý kiến khu dân cư không đúng quy trình. Ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang, công chức địa chính xã, thiếu trách nhiệm khi thẩm tra hồ sơ.

Liên đới trách nhiệm, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn và Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Quy Nhơn không cập nhật, lưu trữ dữ liệu địa chính, tạo kẽ hở dẫn đến việc cấp sổ đỏ sai. UBND TP Quy Nhơn cũng bị xác định có trách nhiệm vì để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong quản lý nhà nước về đất đai.

Do tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời siết chặt quản lý xây dựng, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm, xây cất trái phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về sử dụng đất đai trên địa bàn.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, cho biết đang triển khai kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

Kiến nghị khởi tố vụ án Liên quan vụ việc, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị khởi tố vụ án liên quan đến nhóm cán bộ UBND xã Phước Mỹ (cũ), gồm: ông Cao Minh Thi, bà Đặng Thị Tuyết Nhung, ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bà Lê Thị Chánh Tuyết bị kiến nghị xem xét hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả.



