Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong: Tạm giữ tài xế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong: Tạm giữ tài xế

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương và cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông TP HCM đã đến thắp hương, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân

Ngày 12-11, một nguồn tin của phóng viên cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến 3 người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8-11, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn vào Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 3 người tử vong - Ảnh 2.

Đại diện cơ quan chức năng chia buồn với gia đình nạn nhân

Tài xế T.V.H. (33 tuổi, quê Nghệ An) lái xe đầu kéo biển số 61H-145...đã cán tử vong bà N.T.L và cháu H.H.A do ông V.K.H chở bằng xe máy. Riêng ông H. được đưa đi cấp cứu, sau đó cũng tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương và Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông TP HCM đã đến thắp hương, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Tin liên quan

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 2 người trong một gia đình tử vong

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 2 người trong một gia đình tử vong

(NLĐO) - Chiếc xe đầu kéo rẽ phải từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn vào Quốc lộ 1K thì xảy ra tai nạn với xe máy do người đàn ông chở vợ và cháu ngoại

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở TP HCM: Ông bà đang đưa cháu đi thăm mẹ ở Đồng Nai

(NLĐO)- Người đàn ông chở vợ và cháu ngoại đi sang Đồng Nai để thăm con gái thì không may xảy ra tai nạn, cả 3 người đều tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong: TP HCM động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông

3 người tử vong xe đầu kéo tai nạn giao thông nghiêm trọng MỸ PHƯỚC TÂN VẠN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo