Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong: Tạm giữ tài xế

Ngày 12-11, một nguồn tin của phóng viên cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8-11, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn vào Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 người tử vong tại chỗ.

Đại diện cơ quan chức năng chia buồn với gia đình nạn nhân

Tài xế T.V.H. (33 tuổi, quê Nghệ An) lái xe đầu kéo biển số 61H-145...đã cán tử vong bà N.T.L và cháu H.H.A do ông V.K.H chở bằng xe máy. Riêng ông H. được đưa đi cấp cứu, sau đó cũng tử vong tại bệnh viện.



Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương và Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông TP HCM đã đến thắp hương, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.