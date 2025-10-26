Quốc lộ 62 ở Tây Ninh nhiều đoạn tả tơi

Quốc lộ 62 được đưa vào khai thác từ năm 1999, là tuyến đường huyết mạch này nối trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với các xã Đồng Tháp Mưới và cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor, dài khoảng 68km. Sau gần 3 thập kỷ đưa vào khai thác, Quốc lộ 62 nay đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Quốc lộ 62 sau gần 3 thập kỷ đưa vào sử dụng, đến nay chưa một lần sửa chữa lớn, hiện đã xuống cấp trầm trọng

Chạy dọc tuyến Quốc lộ 62, nhiều đoạn người dân dựng liều, cất nhà tạm… để mua bán, lấn chiếm hành lang lộ giới. Trong khi đó mặt đường thì hẹp, chỉ có 2 làn xe, nhiều đoạn không còn vạch sơn giữa để phân làn đường, rất nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Nguy hiểm hơn, mặt đường hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, hằn lún vết bánh xe, "ổ gà, ổ voi" chi chít suốt cả tuyến đường, nhiều đoạn nhìn như một "chiếc áo rách" không còn chỗ để vá.

Ở đoạn từ Km5 đến Km9 qua địa bàn xã Mỹ An, mặt đường lồi lõm, cống Rạch Chanh, Bắc Đông không còn đáp ứng tải trọng.

Ông Trần Văn Thanh (56 tuổi, ngụ xã Mỹ An) có nhà trên tuyến Quốc lộ 62, tỏ ra lo lắng: "Hơn 10 ngày qua tôi chứng kiến ít nhất 3 vụ tai nạn trên quốc lộ này, một người chết và 2 người bị thương. Đường hẹp và xấu, không cẩn thận là xảy ra tai nạn ngay, rất đau lòng. Mỗi lần địa phương tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị, tuy nhiên tuyến đường vẫn chưa thấy đầu tư, nâng cấp, mở rộng".

Ông Nguyễn Văn Vinh (ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh), là tài xế xe tải, cho biết tuyến đường chưa được 70km nhưng chạy từ trung tâm của tỉnh ở phường Long An đến xã Kiến Tường phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tới, tốn nhiều thời gian, tăng thêm chi phí.

Theo ông Lê Thanh Đông, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Tường, sau khi tuyến Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2 đưa vào sử dụng đã góp phần vực dậy nền kinh tế nông nghiệp ở khu vực Đồng Tháp Mười, giảm phần áp lực quá tải Quốc lộ 1.

Đồng thời, kết nối khu vực này với vùng kinh tế Đông Nam bộ, nhất là TP HCM. Tuy nhiên, những năm gần đây, lưu lượng phương tiện tăng cao, Quốc lộ N2 và đoạn chồng lấn Quốc lộ 62 đang bị quá tải, nhất là những ngày lễ, Tết giao thông ùn ứ liên tục. Vì vậy, nếu Quốc lộ N2 và Quốc lộ 62 cùng được đầu tư nâng cấp, mở rộng sẽ giảm áp lực quá tải, giảm ùn tắc giao thông kéo dài.

Đồng thời, rút ngắn thời gian đi lại của người dân các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ với TP HCM, tạo hành lang kết nối không gian Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp với các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam và vùng kinh tế trọng điểm của Campuchia.

Tỉnh Tây Ninh đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí thêm vốn sửa chữa tạm thời để bảo đảm an toàn

Tháng 6-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62. Đây là 1 trong 3 dự án trọng điểm vùng ĐBSCL, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, với tổng mức đầu tư hơn 3.240 tỉ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h, mặt đường rộng 11m, thời gian thực hiện dự án dự kiến 4,5 năm. Tuy nhiên, đến nay thì dự án vẫn giậm chân tại chỗ.

Tỉnh Tây Ninh đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí thêm vốn sửa chữa tạm thời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, khi dự án nâng cấp đã có chủ trương, kinh phí duy tu định kỳ không còn được cấp đủ, chỉ còn các gói sửa chữa đột xuất nhỏ lẻ. Điều này khiến người dân càng thêm sốt ruột. Trong lúc chờ đợi một công trình hiện đại, an toàn, họ vẫn phải gồng mình đi lại trên con đường không đảm bảo an toàn. Cử tri mong Quốc hội, Chính phủ sớm thúc đẩy, rút ngắn thủ tục vay vốn, hoặc điều chỉnh nguồn để dự án nhanh chóng triển khai, đảm bảo an toàn cho tuyến đường huyết mạch.



