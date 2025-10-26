Quốc lộ 62 ở Tây Ninh nhiều đoạn tả tơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh nhiều đoạn tả tơi

Bài và ảnh: Hải Đường

(NLĐO)- Tây Ninh đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí thêm vốn sửa chữa tạm thời để bảo đảm an toàn

Quốc lộ 62 được đưa vào khai thác từ năm 1999, là tuyến đường huyết mạch này nối trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với các xã Đồng Tháp Mưới và cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor, dài khoảng 68km. Sau gần 3 thập kỷ đưa vào khai thác, Quốc lộ 62 nay đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 1.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 2.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 3.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 4.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 5.

Quốc lộ 62 sau gần 3 thập kỷ đưa vào sử dụng, đến nay chưa một lần sửa chữa lớn, hiện đã xuống cấp trầm trọng

Chạy dọc tuyến Quốc lộ 62, nhiều đoạn người dân dựng liều, cất nhà tạm… để mua bán, lấn chiếm hành lang lộ giới. Trong khi đó mặt đường thì hẹp, chỉ có 2 làn xe, nhiều đoạn không còn vạch sơn giữa để phân làn đường, rất nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Nguy hiểm hơn, mặt đường hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, hằn lún vết bánh xe, "ổ gà, ổ voi" chi chít suốt cả tuyến đường, nhiều đoạn nhìn như một "chiếc áo rách" không còn chỗ để vá.

Ở đoạn từ Km5 đến Km9 qua địa bàn xã Mỹ An, mặt đường lồi lõm, cống Rạch Chanh, Bắc Đông không còn đáp ứng tải trọng.

Ông Trần Văn Thanh (56 tuổi, ngụ xã Mỹ An) có nhà trên tuyến Quốc lộ 62, tỏ ra lo lắng: "Hơn 10 ngày qua tôi chứng kiến ít nhất 3 vụ tai nạn trên quốc lộ này, một người chết và 2 người bị thương. Đường hẹp và xấu, không cẩn thận là xảy ra tai nạn ngay, rất đau lòng. Mỗi lần địa phương tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị, tuy nhiên tuyến đường vẫn chưa thấy đầu tư, nâng cấp, mở rộng".

Ông Nguyễn Văn Vinh (ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh), là tài xế xe tải, cho biết tuyến đường chưa được 70km nhưng chạy từ trung tâm của tỉnh ở phường Long An đến xã Kiến Tường phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tới, tốn nhiều thời gian, tăng thêm chi phí.

Theo ông Lê Thanh Đông, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Tường, sau khi tuyến Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2 đưa vào sử dụng đã góp phần vực dậy nền kinh tế nông nghiệp ở khu vực Đồng Tháp Mười, giảm phần áp lực quá tải Quốc lộ 1.

Đồng thời, kết nối khu vực này với vùng kinh tế Đông Nam bộ, nhất là TP HCM. Tuy nhiên, những năm gần đây, lưu lượng phương tiện tăng cao, Quốc lộ N2 và đoạn chồng lấn Quốc lộ 62 đang bị quá tải, nhất là những ngày lễ, Tết giao thông ùn ứ liên tục. Vì vậy, nếu Quốc lộ N2 và Quốc lộ 62 cùng được đầu tư nâng cấp, mở rộng sẽ giảm áp lực quá tải, giảm ùn tắc giao thông kéo dài. 

Đồng thời, rút ngắn thời gian đi lại của người dân các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ với TP HCM, tạo hành lang kết nối không gian Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp với các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam và vùng kinh tế trọng điểm của Campuchia.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 6.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 7.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 8.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 9.

Quốc lộ 62 ở Tây Ninh như “chiếc áo” không còn chỗ vá - Ảnh 10.

Tỉnh Tây Ninh đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí thêm vốn sửa chữa tạm thời để bảo đảm an toàn

Tháng 6-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62. Đây là 1 trong 3 dự án trọng điểm vùng ĐBSCL, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, với tổng mức đầu tư hơn 3.240 tỉ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h, mặt đường rộng 11m, thời gian thực hiện dự án dự kiến 4,5 năm. Tuy nhiên, đến nay thì dự án vẫn giậm chân tại chỗ.

Tỉnh Tây Ninh đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí thêm vốn sửa chữa tạm thời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, khi dự án nâng cấp đã có chủ trương, kinh phí duy tu định kỳ không còn được cấp đủ, chỉ còn các gói sửa chữa đột xuất nhỏ lẻ.

Điều này khiến người dân càng thêm sốt ruột. Trong lúc chờ đợi một công trình hiện đại, an toàn, họ vẫn phải gồng mình đi lại trên con đường không đảm bảo an toàn. Cử tri mong Quốc hội, Chính phủ sớm thúc đẩy, rút ngắn thủ tục vay vốn, hoặc điều chỉnh nguồn để dự án nhanh chóng triển khai, đảm bảo an toàn cho tuyến đường huyết mạch.


Tin liên quan

Bắt đối tượng mang theo súng AK tại cửa khẩu Tây Ninh

Bắt đối tượng mang theo súng AK tại cửa khẩu Tây Ninh

(NLĐO) - Lực lượng biên phòng đã bắt giữ đối tượng mang theo súng AK tại khu vực cửa khẩu biên phòng tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng giấu "hàng nóng" trong túi đựng vợt cầu lông

(NLĐO)- Lực lượng biên phòng ở tỉnh Tây Ninh lập biên bản, tạm giữ tang vật để phục vụ quá trình điều tra.

Tây Ninh: Kiến Tường chủ động phòng chống bão, lũ cho vụ lúa thu đông

(NLĐO)- Bí thư Đảng ủy phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và phòng chống bão, lũ trên địa bàn.

tỉnh Tây Ninh Bộ Xây dựng Cục Đường Bộ Việt Nam Đồng Tháp Mười
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo