Vụ tai nạn khiến 6 người thương vong: Phòng CSGT Gia Lai họp khẩn

Ngày 9-5, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai cho biết sau vụ xe khách tai nạn khiến 6 người thương vong, Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Phòng CSGT đánh giá vụ việc.

Trước đó vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 8-5, tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 77F-000.05 (nhà xe Hùng Phương) lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường xe khách gặp tai nạn khiến 6 người thương vong

Khi đến Km 110+550m thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, xe bất ngờ mất lái, lao sang lề đường bên trái.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do tài xế điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ.

Thời điểm xe bị tai nạn, trên xe có 5 hành khách và 2 người nhà xe.

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951) tử vong tại chỗ; anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980, cùng trú Phú Túc) tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, ba người khác bị thương với các mức độ khác nhau.

Tại cuộc làm việc, thượng tá Ksor H'Bơ Khắp đã yêu cầu lực lượng CSGT khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; những bất cập về tổ chức, hạ tầng giao thông trên các tuyến, địa bàn tỉnh.

Tăng cường lực lượng, phương tiện, nhất là phương tiện nghiệp vụ để tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các phương tiện vận tải hành khách, khuyến cáo các hành khách phải đeo dây an toàn khi ngồi trên xe.

Tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra.



Cùng với đó, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân, người bị thương.