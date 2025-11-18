Vụ tạm dừng tiếp nhận rác của 10 xã, phường: UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ tạm dừng tiếp nhận rác của 10 xã, phường: UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Liên quan vụ tạm dừng tiếp nhận rác sinh hoạt, UBND tỉnh Đồng Nai phê bình 10 xã, phường chậm thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt.

Ngày 18-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất liên quan đến thông tin tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 xã, phường.

Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận rác sinh hoạt tại 10 xã , phường vì chậm thanh toán - Ảnh 1.

Thu gom rác sinh hoạt (Ảnh minh hoạ)

Theo công văn, UBND tỉnh phê bình 10 xã, phường: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất chậm thực hiện việc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND 10 xã, phường trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục, thực hiện thanh toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất đến ngày 25-11-2025.

Trong trường hợp các địa phương chậm thanh toán để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với 10 xã, phường nêu trên và các đơn vị có liên quan để đảm bảo việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng tạm dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn tỉnh. Tăng cường việc theo dõi, đôn đốc các xã, phường hoàn thành thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Kịp thời tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các địa phương chậm thực hiện thanh toán chi phí xử lý rác để phát sinh tình trạng dừng tiếp nhận, tồn ứ rác ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 16-11, Khu xử lý chất thải Quang Trung đã ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 xã, phường chưa thực hiện việc tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt từ ngày 1-7 đến nay.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, Khu xử lý chất thải Quang Trung (xã Gia Kiệm) hiện đã tiếp nhận rác thải sinh hoạt của các xã, phường trở lại. Công ty mong muốn các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh để duy trì hoạt động tiếp nhận, xử lý rác thải, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.


Tin liên quan

Hình ảnh Bãi Sau Vũng Tàu "ngập ngụa" trước làn sóng rác thải đại dương

Hình ảnh Bãi Sau Vũng Tàu "ngập ngụa" trước làn sóng rác thải đại dương

(NLĐO)- Toàn bộ bãi biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP HCM) ngập trong rác đại dương từ lục bình, cành cây gãy đến chai nhựa, ống hút…

Xóa "điểm đen" rác thải

Ngoài "điểm đen" tai nạn giao thông, TP Hà Nội còn tồn tại những "điểm đen" rác thải.

Các phường, xã ở Đồng Nai nợ hơn 53 tỉ đồng tiền xử lý rác thải sinh hoạt

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các phường, xã thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt của địa phương tại Khu xử lý chất thải Quang Trung

xử lý chất thải tỉnh đồng nai thu gom rác xử lý nghiêm sở nông nghiệp rác sinh hoạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo