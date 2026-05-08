Có gì ở Triển lãm sáng tạo nghệ thuật A.R.T SHOW

A.R.T SHOW quy tụ những nghệ sĩ Art &Art Toys châu Á

Ca sĩ Quang Vinh dự triển lãm

Triển lãm sáng tạo nghệ thuật A.R.T SHOW ra mắt tại TPHCM là bước khởi đầu cho thị trường Art & Art Toys chuyên nghiệp tại Việt Nam - Quy tụ những nghệ sĩ Art & Art Toys có sức ảnh hưởng của châu Á cùng những màn kết hợp sáng tạo thú vị với các nghệ sĩ Việt Nam.

Theo các nghiên cứu thị trường gần đây, cộng đồng người chơi và sưu tầm Art & Art Toys tại Việt Nam đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm người trẻ. Số lượng người quan tâm và tham gia sưu tầm tăng đáng kể trong 5 năm qua.

Các sản phẩm phiên bản giới hạn (limited edition - sản xuất số lượng ít) có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Một số sản phẩm hiếm có thể tăng giá nhiều lần trên thị trường mua bán lại (secondary market - thị trường giao dịch lại giữa người chơi). Hình thành xu hướng chuyển sang sưu tầm các sản phẩm có nhân vật riêng (IP - Intellectual Property, tức nhân vật sáng tạo độc quyền).

Khách mời thích thú với triển lãm

Thị trường Art Toys toàn cầu đạt 18,58 tỉ USD (2025) và đang trên đà chạm 22,85 tỉ USD vào 2035. Riêng Đông Nam Á tăng trưởng gần gấp đôi tốc độ thế giới (CAGR 8,91%) - với Việt Nam dẫn đầu khu vực ở mức CAGR 10,3%.

Doanh thu blind box qua thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 đã chạm mốc 150 tỉ VNĐ, và hơn 240.000 collector Việt đang hoạt động trong các cộng đồng Facebook chuyên về Art Toys. Đây không còn là một xu hướng thiểu số mà đã là một làn sóng văn hóa.

Những tín hiệu này cho thấy Art & Art Toys đang dần vượt ra khỏi phạm vi một thú chơi nhỏ, để trở thành một phần của ngành công nghiệp sáng tạo.

Phân biệt Art Toys và đồ chơi đại trà

Một trong những mục tiêu của Triển lãm sáng tạo nghệ thuật A.R.T SHOW là giúp công chúng hiểu rõ hơn về khái niệm Art Toys (đồ chơi nghệ thuật mang tính sáng tạo và sưu tầm) - vốn còn khá mới tại Việt Nam.

Trên thực tế, Art Toys thường dễ bị nhầm lẫn với các dòng đồ chơi phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, giữa hai khái niệm này tồn tại những khác biệt rõ rệt. Art Toyss không phải là đồ chơi sản xuất hàng loạt phục vụ mục đích giải trí đơn thuần.

Art Toys là giao điểm giữa nghệ thuật, thiết kế và văn hóa sưu tầm

Khác với đồ chơi đại trà (mass toy - sản phẩm sản xuất công nghiệp với số lượng lớn), Art Toys được hình thành từ quá trình sáng tạo mang tính cá nhân của nghệ sĩ hoặc nhà thiết kế. Có thể hiểu một cách đơn giản: Nếu đồ chơi đại trà phục vụ số đông, thì Art Toys là giao điểm giữa nghệ thuật, thiết kế và văn hóa sưu tầm.

Sofubi - dòng Art Toys lâu đời từ Nhật Bản - Linh hồn của triển lãm

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất tại A.R.T SHOW là sofubi (soft vinyl toy - đồ chơi nghệ thuật làm từ nhựa vinyl mềm) - dòng sản phẩm được xem là "cốt lõi" của văn hóa Art & Art Toys tại châu Á.

Sofubi xuất hiện tại Nhật Bản từ khoảng giữa thế kỷ 20, ban đầu gắn với các nhân vật quái vật (kaiju) và siêu anh hùng trong phim truyền hình. Tuy nhiên, trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, sofubi đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một hình thức Art Toys cao cấp (high-end collectible - sản phẩm sưu tầm giá trị cao) được giới chơi trên toàn thế giới quan tâm.

Josh Wang và ca sĩ Phan Đinh Tùng tại triển lãm

A.R.T SHOW quy tụ hơn 20 nghệ sĩ trong và ngoài nước, hoạt động trong các lĩnh vực Art & Art Toys, minh hoạ, thiết kế nhân vật và nghệ thuật đương đại. Đáng chú ý, sự kiện có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đang hoạt động tích cực trong cộng đồng designer toy (đồ chơi thiết kế bởi nghệ sĩ) tại châu Á. Nổi bật nhất là sự tham gia của Josh Wang, nhà sáng lập thương hiệu Black Pearls - một trong những studio sofubi được giới sưu tầm quốc tế chú ý trong những năm gần đây.

Ca sĩ Quang Vinh và Quiccs tại triển lãm

Bên cạnh Josh Wang, sự xuất hiện của Quiccs (Philippines) là một trong những nghệ sĩ Art & Art Toys có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực. Ngoài hai tên tuổi trên, A.R.T SHOW còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và studio đến từ các thị trường Art & Art Toys phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á, bao gồm: Zendio Dawa - đại diện đến từ Thái Lan, Amaz - Tập trung những nghệ sĩ trẻ trong cộng đồng Art & Art Toys đang ngày càng được biết đến và yêu thích.

Ember Toy, Kobayashi Toy, Fig.lab, JSM Sofubi - các studio hoạt động trong lĩnh vực sofubi và designer toy, thường xuyên xuất hiện tại các triển lãm trong khu vực