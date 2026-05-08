Phát động cuộc thi "UOB Painting of the year" lần 4

Kêu gọi gửi tác phẩm dự thi "UOB Painting of the year" lần 4 tại Việt Nam

Tiến sĩ Bridget Tracy Tan - Giám khảo cuộc thi

Cuộc thi "UOB Painting of the year " lần 4 tại Việt Nam chính thức được phát động. Ban tổ chức cho biết cuộc thi mời gọi các nghệ sĩ Việt Nam, từ những tên tuổi đã thành danh đến các tài năng trẻ, thể hiện góc nhìn sáng tạo và ý tưởng nghệ thuật của mình thông qua ngôn ngữ hội họa.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi "UOB Painting of the year " lần 4 tại Việt Nam kéo dài từ nay đến hết ngày 31-7. Tất cả công dân Việt Nam và thường trú nhân tại Việt Nam từ 16 tuổi trở lên (tính đến ngày 31-7-2026) đều đủ điều kiện tham gia và có thể gửi 1 tác phẩm gốc để dự thi một trong hai hạng mục "Nghệ sĩ Thành danh" hoặc "Nghệ sĩ Triển vọng" theo hình thức trực tuyến tại website UOBandArt.com.

Kết quả cuộc thi "UOB Painting of the year " (UOB POY) lần 4 tại Việt Nam sẽ được công bố tại lễ trao giải vào tháng 9. Quán quân UOB POY Việt Nam sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và đại diện Việt Nam tranh tài cùng các quán quân từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng UOB POY khu vực Đông Nam Á.

Người chiến thắng giải thưởng khu vực sẽ nhận thêm 13.000 đô la Singapore cùng cơ hội tham gia chương trình lưu trú nghệ sĩ ở nước ngoài. Giải thưởng UOB POY khu vực Đông Nam Á năm 2026 sẽ được công bố tại lễ trao giải khu vực tổ chức ở Singapore vào tháng 10-2026.

Cuộc thi "UOB Painting of the year " được tổ chức nhằm nuôi dưỡng và tôn vinh tài năng nghệ thuật Việt.



Ra đời tại Singapore vào năm 1982 và sau đó được mở rộng trên toàn khu vực ASEAN, UOB POY là cuộc thi nghệ thuật tiêu biểu của UOB và là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh tiếng hàng đầu tại Đông Nam Á. Cuộc thi được tổ chức thường niên đồng thời tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu chung là phát hiện, nuôi dưỡng và nâng tầm tài năng nghệ thuật trong khu vực.

Mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ vươn ra khu vực và quốc tế.

Trọng tâm của cách tiếp cận này là sáng kiến UOB Artist Alumni Network - nền tảng cho phép các nghệ sĩ từng đạt giải UOB POY có thể tiếp cận với các cơ hội được tuyển chọn kỹ lưỡng trong khu vực do UOB đồng hành.

Những cơ hội này bao gồm việc tham gia các hội chợ nghệ thuật quốc tế lớn như Art Central tại Hồng Kông (Trung Quốc), nơi UOB là đối tác chính, cùng với các dự án đặt hàng sáng tác, chương trình lưu trú ở nước ngoài và các hoạt động kết nối trong hệ sinh thái nghệ thuật khu vực của UOB.

Các sáng kiến này đã giúp các nghệ sĩ UOB POY Việt Nam duy trì sự hiện diện bền vững tại các hoạt động nghệ thuật lớn trong khu vực trong những năm qua. Chẳng hạn như năm 2025, các tác phẩm của nghệ sĩ Ngô Văn Sắc và Nguyễn Văn Hè, hai nghệ sĩ đạt giải ở hạng mục "Nghệ sĩ Thành danh" tại UOB POY Việt Nam 2024, đã được giới thiệu tại Triển lãm Art Central Hồng Kông (Trung Quốc).

Cùng năm, các tác phẩm của nghệ sĩ Lê Việt Trung và Phan Tú Trân, lần lượt là nghệ sĩ đạt giải ở hạng mục "Nghệ sĩ Thành danh" và "Nghệ sĩ Triển vọng" tại UOB POY Việt Nam 2024, đã đại diện Việt Nam tham dự Art Jakarta 2025.

Ông Trần Văn Thảo - Giám khảo cuộc thi

Bên cạnh các hoạt động triển lãm, UOB còn chú trọng thúc đẩy học tập dựa trên thực hành và giao lưu xuyên biên giới thông qua việc hợp tác với các tổ chức học thuật và nghệ thuật uy tín. Nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến, Quán quân UOB POY Việt Nam 2023, đã tham gia chương trình hội thảo tại Học viện Mỹ thuật Nanyang (NAFA), Singapore vào năm 2025, nơi anh trực tiếp hướng dẫn các sinh viên tại đây thực hành nghệ thuật lấy cảm hứng từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một di tích văn hóa lịch sử lâu đời của Việt Nam.

Tiếp nối hành trình này, Nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ, giải Bạc hạng mục "Nghệ sĩ Triển vọng" (UOB POY Việt Nam 2023), sẽ tham gia Chương trình lưu trú nghệ thuật UOB - NAFA tại Cité Internationale des Arts, Paris trong năm nay, tăng cường giao lưu với cộng đồng nghệ thuật quốc tế thông qua các chương trình tham quan xưởng nghệ sĩ (open studio) và trao đổi chuyên môn.

Các sáng kiến vừa kể trên đã góp phần mở rộng sự hiện diện quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời đưa nghệ thuật Việt đến gần hơn với đông đảo công chúng và tăng cường sự kết nối sâu sắc trong cộng đồng nghệ thuật khu vực.



