Vũ Thảo My xinh "đáo để" ở Em xinh

Vũ Thảo My ở "Em xinh say hi"

Xuất hiện tại tập 1, Vũ Thảo My nhanh chóng gây ấn tượng nhờ phong cách trình diễn rõ nét, tự tin và sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc và hình ảnh cá nhân. Không cần phô trương, cô vẫn nổi bật với ánh nhìn sắc sảo, vũ đạo mạnh mẽ cùng giọng hát truyền cảm, mang đến năng lượng tích cực ngay từ lần chạm sân khấu đầu tiên trong "Em xinh say hi".

Góp mặt trong đội hình Liên Quân 1 bên cạnh những gương mặt nổi bật như Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, Quỳnh Anh Shyn..., Vũ Thảo My vẫn giữ vững dấu ấn riêng.

Trong tiết mục "Đã xinh lại còn thông minh", cô cùng các thành viên mang đến một phiên bản đầy màu sắc, theo phong cách cheerleader sôi động. Ca khúc được phối lại theo hơi hướng funky pop, trẻ trung và bắt tai, đặc biệt gây chú ý với đoạn điệp khúc "Em xinh xập xình sập sàn" được viết lại ấn tượng.

Vũ Thảo My xinh "đáo để", hát hay lại còn hài hước

Với cách xử lý giọng khác biệt, Vũ Thảo My không chỉ góp phần nâng chất lượng tiết mục, mà còn là nhân tố truyền tải thông điệp tích cực: khi các nghệ sĩ nữ cùng đồng hành, họ có thể tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, vượt xa khuôn khổ một phần thi âm nhạc.

Vũ Thảo My trước đây được biết đến với loạt thành tích trong các cuộc thi âm nhạc, tuy nhiên cá tính đặc biệt của nữ ca sĩ vẫn chưa được khai thác triệt để. Bước vào sân chơi "Em xinh say hi", Vũ Thảo My mang đến một khía cạnh cá tính hoàn toàn khác. Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Vũ Thảo My còn thể hiện cá tính hài hước, mang đến nhiều tiếng cười.

Sự kết hợp giữa Orange và Vũ Thảo My - hai nghệ sĩ sinh năm 1997 - cũng trở thành điểm nhấn thú vị. Bộ đôi "dính nhau như keo" khiến Miu Lê phải đối mặt với tuyên ngôn "kỵ người 97" của chính mình.

"Em xinh say hi" đang là một trong những chương trình có sức hút

Chia sẻ về trải nghiệm đầu tiên, Vũ Thảo My cho biết: "Thật ra ban đầu My cũng hơi "rén" khi bước vào đội hình toàn những người cá tính mạnh, ai cũng có "màu" rất riêng. Đương nhiên cũng có lo là mình sẽ mờ nhạt, nhưng may quá, cuối cùng lại bắt được sóng với hội chị em. Tụi mình không cố gắng để thân, mà tự nhiên thành ra rất gắn kết".

Live Stage 1 không chỉ đánh dấu một tiết mục ấn tượng, mà còn mở ra hành trình mới Vũ Thảo My. Dù liên quân của nữ ca sĩ thất bại trong tập 1, tuy nhiên vẫn khẳng định ở Vũ Thảo my là sự kết hợp hài hòa giữa nội lực chuyên môn và tinh thần tích cực, hài hước đúng chất Gen Z.