Vũ Thị Trang vô địch International Series sau 3 ván hấp dẫn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vũ Thị Trang vô địch International Series sau 3 ván hấp dẫn

Tin -ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam thắng tay vợt 18 tuổi Malaysia trong 3 set hấp dẫn để giành ngôi vô địch đơn nữ Vietnam International Series 2025.

Chiều 26-10, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Ninh Bình, Vũ Thị Trang đã lên ngôi vô địch đơn nữ Giải cầu lông quốc tế - Vietnam International Series 2025.

Trong set đầu tiên trước tay vợt hạt giống số 2, Oo Shan Zi (18 tuổi, Malaysia) không thể tạo nhiều khó khăn và Vũ Thị Trang dễ dàng chiến thắng 15-7. Sang set 2, Vũ Thị Trang để tay vợt 18 tuổi ngược dòng khi thắng 15-12.

Bước vào set quyết định, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã dẫn điểm và chạm 8-6 để đổi sân. Dù vậy, sự quyết tâm của đối thủ đã khiến tay vợt chủ nhà gặp khó khi từ điểm số 9-7, tỉ số được cân bằng 9-9. Đến thời điểm cân bằng tỉ số 15-15, Thuỳ Trang mới tận dụng sai lầm đối thủ và bức lên rồi thắng 17-15.

Vũ Thị Trang - Ảnh 1.

Trước đó, tại bán kết, Vũ Thị Trang đối đầu hạt giống số 3 Eng Ler Qi (Malaysia) và thi đấu bản lĩnh khép lại trận đấu với tỉ số 2-0 ở bán kết. Ngoài ra, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã lần lượt vượt qua tay vợt Malaysia, Shahidi Shaneesa ở vòng đầu tiên, Kim Sin Hyang (Triều Tiên) và Nattannant Kulanmat (Thái Lan) với cùng tỉ số 2-0.

Ở nội dung đôi nam, cặp Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh cũng đã xuất sắc vào chung kết và sẽ chạm trán cặp Weeraphat Phakjarung - Tanupat Viriyangkura (Thái Lan) ở trận tranh chức vô địch trong chiều nay.

Sau giải đấu tại Ninh Bình này, các tay vợt sẽ tiếp tục tham dự một giải cầu lông quốc tế tại Bắc Ninh từ ngày 28-10.

Tin liên quan

Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử, vào bán kết Super 100 tại UAE

Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử, vào bán kết Super 100 tại UAE

(NLĐO) - Sau thành công vào đến tứ kết Vietnam Open 2025, Hải Đăng tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi giành quyền vào đến bán kết giải đấu cùng cấp độ tại UAE.

Hai chị em tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh, Vũ Thị Trang cùng dừng bước

(NLĐO) - Sau khi loại Tiến Minh ở vòng loại, tay vợt Ấn Độ Orijit Chaliha tiếp tục góp mặt ở trận thua của Vũ Thị Trang trước chị họ của anh - Ashmita Chaliha.

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Giải Cầu lông Vietnam Open 2025

(NLĐO) - Vũ Thị Trang đã vượt qua vòng loại đơn nữ Giải Vietnam Open 2025 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) để bước vào tranh tài tại vòng chính.

Vũ Thị Trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo