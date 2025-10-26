Vũ Thị Trang vô địch International Series sau 3 ván hấp dẫn

Chiều 26-10, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Ninh Bình, Vũ Thị Trang đã lên ngôi vô địch đơn nữ Giải cầu lông quốc tế - Vietnam International Series 2025.

Trong set đầu tiên trước tay vợt hạt giống số 2, Oo Shan Zi (18 tuổi, Malaysia) không thể tạo nhiều khó khăn và Vũ Thị Trang dễ dàng chiến thắng 15-7. Sang set 2, Vũ Thị Trang để tay vợt 18 tuổi ngược dòng khi thắng 15-12.

Bước vào set quyết định, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã dẫn điểm và chạm 8-6 để đổi sân. Dù vậy, sự quyết tâm của đối thủ đã khiến tay vợt chủ nhà gặp khó khi từ điểm số 9-7, tỉ số được cân bằng 9-9. Đến thời điểm cân bằng tỉ số 15-15, Thuỳ Trang mới tận dụng sai lầm đối thủ và bức lên rồi thắng 17-15.

Trước đó, tại bán kết, Vũ Thị Trang đối đầu hạt giống số 3 Eng Ler Qi (Malaysia) và thi đấu bản lĩnh khép lại trận đấu với tỉ số 2-0 ở bán kết. Ngoài ra, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã lần lượt vượt qua tay vợt Malaysia, Shahidi Shaneesa ở vòng đầu tiên, Kim Sin Hyang (Triều Tiên) và Nattannant Kulanmat (Thái Lan) với cùng tỉ số 2-0.

Ở nội dung đôi nam, cặp Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh cũng đã xuất sắc vào chung kết và sẽ chạm trán cặp Weeraphat Phakjarung - Tanupat Viriyangkura (Thái Lan) ở trận tranh chức vô địch trong chiều nay.

Sau giải đấu tại Ninh Bình này, các tay vợt sẽ tiếp tục tham dự một giải cầu lông quốc tế tại Bắc Ninh từ ngày 28-10.