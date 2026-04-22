Vụ thiếu niên bị đánh giữa đường gây bức xúc: Công an mời 2 người liên quan

Tối 21-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bị hai thanh niên chặn đường, hành hung trên địa bàn xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, gây bức xúc trong dư luận.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân trong vụ việc là V.T.H. (SN 2010, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Hai người tham gia đánh em H. là T.H.N. (SN 2008) và T.M.K. (SN 2010), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh.

2 thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo lời khai tại cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 18-4, sau khi uống nước cùng bạn bè tại khu vực Hậu Nghĩa, K. điều khiển xe máy biển số 62K1-628....chở N. ra về. Khi đến khu vực vòng xoay Hòa Khánh, rẽ vào tỉnh lộ 823D, H. điều khiển xe máy chạy vượt qua.

Cho rằng H. nẹt pô lớn tiếng trước mặt mình, N. yêu cầu K. tăng ga đuổi theo để hỏi chuyện. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh, K. đuổi kịp và H. dừng xe lại.

Nam sinh bị hành hung. Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, N. bất ngờ lao vào dùng tay và chân đánh, đá nhiều cái vào vùng đầu và thân người của H. Sau đó, K. cũng tham gia, dùng tay đánh vào vùng đầu và đá một cái vào người nạn nhân. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng một phút rồi cả hai rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, vụ việc khiến H. bị trầy xước nhẹ vùng má trái và bầm vùng vai trái. Ngoài ra, một mắt kính của nạn nhân trị giá khoảng 1,6 triệu đồng bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do N. và K. cho rằng H. điều khiển xe có hành vi nẹt pô, dẫn đến bức xúc và xảy ra hành vi đánh người.

Hiện Công an xã Hòa Khánh đã mời những người liên quan lên làm việc, tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.