Vụ thiếu niên bị đánh giữa đường gây bức xúc: Công an mời 2 người liên quan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ thiếu niên bị đánh giữa đường gây bức xúc: Công an mời 2 người liên quan

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Clip ghi cảnh thiếu niên 16 tuổi bị chặn đường hành hung ở Tây Ninh, sáng 22-4, công an đã mời 2 thanh niên liên quan làm việc

Tối 21-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bị hai thanh niên chặn đường, hành hung trên địa bàn xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, gây bức xúc trong dư luận.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân trong vụ việc là V.T.H. (SN 2010, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Hai người tham gia đánh em H. là T.H.N. (SN 2008) và T.M.K. (SN 2010), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh.

Thiếu niên bị đánh giữa đường tại Tây Ninh gây bức xúc dư luận 2026 - Ảnh 1.

2 thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo lời khai tại cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 18-4, sau khi uống nước cùng bạn bè tại khu vực Hậu Nghĩa, K. điều khiển xe máy biển số 62K1-628....chở N. ra về. Khi đến khu vực vòng xoay Hòa Khánh, rẽ vào tỉnh lộ 823D, H. điều khiển xe máy chạy vượt qua.

Cho rằng H. nẹt pô lớn tiếng trước mặt mình, N. yêu cầu K. tăng ga đuổi theo để hỏi chuyện. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh, K. đuổi kịp và H. dừng xe lại.

Thiếu niên bị đánh giữa đường tại Tây Ninh gây bức xúc dư luận 2026 - Ảnh 2.

Nam sinh bị hành hung. Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, N. bất ngờ lao vào dùng tay và chân đánh, đá nhiều cái vào vùng đầu và thân người của H. Sau đó, K. cũng tham gia, dùng tay đánh vào vùng đầu và đá một cái vào người nạn nhân. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng một phút rồi cả hai rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, vụ việc khiến H. bị trầy xước nhẹ vùng má trái và bầm vùng vai trái. Ngoài ra, một mắt kính của nạn nhân trị giá khoảng 1,6 triệu đồng bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do N. và K. cho rằng H. điều khiển xe có hành vi nẹt pô, dẫn đến bức xúc và xảy ra hành vi đánh người.

Hiện Công an xã Hòa Khánh đã mời những người liên quan lên làm việc, tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Thiếu niên 16 tuổi bị chặn đường, đánh hội đồng ở Tây Ninh

(NLĐO) – Một thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh bị hai thanh niên chặn đường, đánh hội đồng trên tỉnh lộ 823D. Clip lan truyền gây bức xúc.

Điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục gần cổng KCN Phước Đông tỉnh Tây Ninh

(NLĐO) - Mâu thuẫn giữa hai công nhân trên xe đưa rước gần KCN Phước Đông (Tây Ninh) khiến một người bị đâm gục, nghi phạm bỏ trốn.

Làm rõ người đàn ông cự cãi sau va quẹt xe với shipper ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau va chạm với shipper, người đàn ông cự cãi rồi rời hiện trường, CSGT Tây Ninh nhanh chóng truy tìm, xử lý nhiều lỗi vi phạm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo