Văn hóa - Văn nghệ

Vũ Trần, Hứa Mạnh Dũng đạo diễn hai tác phẩm kinh điển tại "5B"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM - "5B" mời hai đạo diễn Vũ Trần, Hứa Mạnh Dũng dựng kịch kinh điển


Vũ Trần, Hứa Mạnh Dũng đạo diễn hai tác phẩm kinh điển tại "5B" - Ảnh 1.

Đạo diễn Vũ Trần (trái) và Hứa Mạnh Dũng

Là chiếc nôi của biết bao tìm tòi, cách tân và thử nghiệm, đầu năm 2026, NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM - đã công bố một kế hoạch khiến giới làm nghề và khán giả yêu sân khấu đặc biệt chú ý: hai đạo diễn trẻ Vũ Trần (cháu ngoại của NSƯT Ánh Hồng - HCV giải Thanh Tâm năm 1962) và Hứa Mạnh Dũng sẽ lần lượt dàn dựng hai tác phẩm kịch nổi tiếng, mang tính "kinh điển" theo hai cách rất khác nhau, đó là "Trong hào quang bóng tối" và "Ngôi nhà thiếu đàn bà".

Khi "hào quang" và "bóng tối" cần soi chiếu

Kịch bản "Trong hào quang bóng tối" (bản gốc được cho là phỏng theo tinh thần kịch cổ điển châu Âu, gợi nhắc Molière) là một kịch bản giàu chất văn chương, ẩn dụ và triết lý.

Cái hay của kịch bản không nằm ở những xung đột bề mặt, mà ở cuộc chiến nội tâm: giữa lý tưởng và sự thật, giữa hình ảnh con người muốn tin về mình và bản chất mong manh phía sau lớp hào quang. Đó là thứ chất liệu vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm cho người dàn dựng, bởi chỉ cần sa vào minh họa hay diễn giải đơn giản, vở kịch sẽ trở nên nặng nề, giáo điều.

"Trong hào quang bóng tối" đầy thử thách đối với đạo diễn Vũ Trần, làm sao để anh dung hòa giữa chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn thị giác.

Vũ Trần, Hứa Mạnh Dũng đạo diễn hai tác phẩm kinh điển tại "5B" - Ảnh 2.

Đạo diễn trẻ Hứa Mạnh Dũng trao đổi với NSND Mỹ Uyên về kịch bản "Ngôi nhà thiếu đàn bà"

"Ngôi nhà thiếu đàn bà": bi kịch gia đình và hành trình chữa lành

"Ngôi nhà thiếu đàn bà" của tác giả Ngọc Linh do Hứa Mạnh Dũng dàn dựng sẽ đi thẳng vào một bi kịch rất đời: bi kịch của một gia đình mất mát, tan vỡ, nơi người sống cố gắng níu giữ, kết nối với người đã khuất.

Nhân vật trung tâm là ông Hải – người đàn ông mất vợ con, sống trong một ngôi nhà đầy ký ức và khoảng trống. Sự xuất hiện của nhân vật nhà ngoại cảm Mộng Hoài mở ra một lớp kịch tính mang màu sắc tâm linh, nơi ranh giới giữa người sống và người chết trở nên mong manh.

Nhưng điều quan trọng hơn cả không phải là yếu tố "siêu nhiên", mà là hành trình đối diện với nỗi đau, sự hối tiếc và khát vọng được yêu thương, được tha thứ.

Thông điệp "hãy yêu thương nhau khi còn có thể" không mới, sẽ được kể lại bằng một cấu trúc kịch tính, có bí ẩn, có cao trào cảm xúc. Kỳ vọng sẽ khiến người xem chạm đến những trải nghiệm khi đối diện với mất mát của các nhân vật.

Vũ Trần, Hứa Mạnh Dũng đạo diễn hai tác phẩm kinh điển tại "5B" - Ảnh 3.

NSND Mỹ Uyên trao đổi với đạo diễn Vũ Trần về kịch bản "Trong hào quang bóng tối"

5B và câu chuyện trao tay thế hệ

"Tôi muốn trao những kịch bản khó, có chiều sâu, cho các đạo diễn trẻ. Đó vừa là sự tin tưởng, vừa là một phép thử để các bạn trẻ tìm chìa khóa sáng tạo cho vở diễn nổi tiếng tiếp cận công chúng" – NSND Mỹ Uyên nói.

Vũ Trần và Hứa Mạnh Dũng đại diện cho hai hướng tiếp cận khác nhau, kỳ vọng họ sẽ vận dụng ngôn ngữ mới trong hình thức dàn dựng, để vở diễn đi vào chiều sâu tâm lý. Điểm chung là cả hai đều không né tránh thách thức, không chọn con đường an toàn.

Trong bối cảnh sân khấu đang phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều loại hình giải trí khác, những dự án mới mang ý nghĩa trao cơ hội cho thế hệ kế tiếp là một tín hiệu đáng mừng cho sân khấu "5B".

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM hứa hẹn sáng đèn giới thiệu hai tác phẩm đã từng có nhiều đạo diễn dàn dựng, "bình cũ rượu mới" vừa là thách thức, vừa có sức hấp dẫn. 

Vấn đề đặt ra là dàn diễn viên nào sẽ tham gia vở? Đó còn là bí ẩn mà "5B" chưa công bố.


