Khoa học

Vũ trụ của chúng ta sẽ tồn tại thêm bao nhiêu năm?

Anh Thư

(NLĐO) - Một số quan sát gần đây cho thấy vũ trụ không phải vĩnh cửu: Đến một ngày mọi thứ sẽ kết thúc trong một "Big Crunch"

Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Vật lý Quốc tế Donostia (Tây Ban Nha), Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) và Đại học Cornell (Mỹ) đã tính toán rằng tuổi thọ của vũ trụ sẽ khoảng 33,3 tỉ năm.

Hiện tại vũ trụ đã 13,8 tỉ năm tuổi, tức khoảng gần 20 tỉ năm sau, mọi thứ sẽ kết thúc trong một phiên bản đảo ngược của sự kiện vụ nổ Big Bang.

Vũ trụ của chúng ta sẽ tồn tại thêm bao nhiêu năm? - Ảnh 1.

Gần 20 tỉ năm nữa, phiên bản đảo ngược của sự kiện vụ nổ Big Bang dự kiến sẽ xảy ra - Ảnh: NEW SCIENTIST

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, nhóm tác giả cho hay mô hình của họ tính toán ra rằng vũ trụ của chúng ta sẽ tiếp tục giãn nở trong vòng 11 tỉ năm nữa, trước khi mọi thứ đảo chiều.

Điều này được suy ra từ những quan sát gần đây về năng lượng tối, là động lực cho sự giãn nở không ngừng của vũ trụ.

Những quan sát gần đây cho thấy năng lượng tối có thể đang thay đổi theo thời gian và hằng số vũ trụ (λ) thực ra mang giá trị âm nhỏ.

Hằng số vũ trụ λ đã được nhà bác học Albert Einstein đưa ra trong thuyết tương đối rộng của ông nhiều năm trước để mô tả sự giãn nở của vũ trụ.

Nếu giá trị của λ dương, nó hoạt động như một lực liên tục đẩy ra ngoài, song hành với năng lượng tối trong quá trình giãn nở của vũ trụ. Nếu λ âm, nó hoạt động như một lực kéo, phản lại động lực của năng lượng tối.

Cuối cùng, lực kéo này sẽ chiến thắng, đảo ngược sự giãn nở của vũ trụ và cuối cùng dẫn tới một sự kiện mà nhóm tác giả đặt tên là Big Crunch (tạm dịch: Vụ Co Lớn), là phiên bản đảo ngược của sự kiện vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ.

Cũng theo tính toán mới này, kích thước cực đại của vũ trụ - sẽ đạt trong 11 tỉ năm tới - là tận 1,7 lần so với hiện tại, trước khi bước vào giai đoạn suy thoái kéo dài 8 tỉ năm.

vũ trụ vụ nổ Big Bang Big Bang Big Crunch thuyết tương đối rộng
