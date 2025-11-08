Vụ vỡ hồ, chết người: "Không có khái niệm hồ dưới 500.000 m³ thì không cần giấy phép”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ vỡ hồ, chết người: "Không có khái niệm hồ dưới 500.000 m³ thì không cần giấy phép”

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Từ vụ vỡ hồ chứa nước tại núi Tân Lai, Sở NN-MT Lâm Đồng khẳng định không có khái niệm hồ nhỏ là được miễn cấp phép, mọi công trình đều phải thẩm định

Liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa nước tại khu vực núi Tân Lai (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) khiến 1 người chết và hơn 267 hộ dân bị ảnh hưởng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có quy định nào cho phép hồ chứa dưới 500.000 m³ thì không cần cấp phép và các thủ tục có liên quan như chủ hồ nói.

Theo ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở, khi thực hiện một công trình thủy lợi, thì đầu tiên khu vực đó phải phù hợp quy hoạch, chủ trương đầu tư và hồ sơ kỹ thuật phải được cơ quan chức năng thẩm định và tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý. Việc chủ đầu tư tự cho rằng hồ dung tích nhỏ thì "miễn phép" là hiểu sai quy định.

"Không có khái niệm nào hồ chứa dưới 500.000 m³ mà không cần các quy định cấp phép và các thủ tục có liên quan. Khi thực hiện một công trình mà có công trình thủy lợi thì trước tiên khu vực đó phải phù hợp với quy hoạch. Không phù hợp quy hoạch là không thực hiện được. Thứ hai, chủ trương, hồ sơ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư liên quan phải được cơ quan chức năng thẩm định mới có cơ sở triển khai" - ông Lộc khẳng định".

- Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án của trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai

Trước đó, chủ đầu tư dự án Trang Trại Việt Phong Phú cho rằng công trình có dung tích dưới 500.000 m³ được xây từ năm 2019 là không phải xin phép. Chủ đầu tư còn cho rằng hồ bị vỡ do "mưa lớn bất thường" chứ không phải lỗi thiết kế.

Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chuyên môn xác định hồ này thực tế có dung tích gần 900.000 m³ – thuộc nhóm "hồ vừa", chưa được cấp phép xây dựng, không nằm trong chủ trương đầu tư, cũng chưa được thẩm định an toàn đập.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo rút toàn bộ nước trong hồ trên núi Tân Lai, tháo dỡ công trình để đảm bảo an toàn hạ du, đồng thời giao Công an tỉnh điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan.

Vụ việc tại núi Tân Lai một lần nữa đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý xây dựng hồ chứa nước ở các địa phương, tránh tình trạng tự ý tích nước, tiềm ẩn nguy cơ thảm họa cho người dân vùng hạ du.

Hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ kèm tiếng nổ lớn, khiến dòng nước đổ ập xuống khu dân cư bên dưới.

Tin liên quan

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Công trình không phép, chủ đầu tư nói "lỗi do thiên tai"

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Công trình không phép, chủ đầu tư nói "lỗi do thiên tai"

Sau sự cố hồ chứa nước tại Lâm Đồng bất ngờ vỡ khiến 1 người thiệt mạng, địa phương đã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hồ chứa nước không phép trên núi Tân Lai.

Nóng: Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hồ chứa nước không phép trên núi Tân Lai

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rút hết nước, phá bỏ các hồ chứa xây dựng không phép của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú sau sự cố vỡ hồ, chết người

Vụ vỡ hồ chứa nước làm chết người: Chủ đầu tư nói “do thiên tai, không phải vì lỗi thiết kế"!

(NLĐO) - Chủ đầu tư cho rằng hồ chứa nước bị vỡ làm chết người ở Lâm Đồng vừa qua là do mưa lớn bất thường, công trình không thuộc diện phải xin phép xây dựng

Lâm Đồng Tuy Phong hồ chứa nước vỡ hồ chứa nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo