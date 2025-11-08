Vụ vỡ hồ, chết người: "Không có khái niệm hồ dưới 500.000 m³ thì không cần giấy phép”

Liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa nước tại khu vực núi Tân Lai (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) khiến 1 người chết và hơn 267 hộ dân bị ảnh hưởng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có quy định nào cho phép hồ chứa dưới 500.000 m³ thì không cần cấp phép và các thủ tục có liên quan như chủ hồ nói.

Theo ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở, khi thực hiện một công trình thủy lợi, thì đầu tiên khu vực đó phải phù hợp quy hoạch, chủ trương đầu tư và hồ sơ kỹ thuật phải được cơ quan chức năng thẩm định và tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý. Việc chủ đầu tư tự cho rằng hồ dung tích nhỏ thì "miễn phép" là hiểu sai quy định.

"Không có khái niệm nào hồ chứa dưới 500.000 m³ mà không cần các quy định cấp phép và các thủ tục có liên quan. Khi thực hiện một công trình mà có công trình thủy lợi thì trước tiên khu vực đó phải phù hợp với quy hoạch. Không phù hợp quy hoạch là không thực hiện được. Thứ hai, chủ trương, hồ sơ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư liên quan phải được cơ quan chức năng thẩm định mới có cơ sở triển khai" - ông Lộc khẳng định".

Toàn cảnh dự án của trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai

Trước đó, chủ đầu tư dự án Trang Trại Việt Phong Phú cho rằng công trình có dung tích dưới 500.000 m³ được xây từ năm 2019 là không phải xin phép. Chủ đầu tư còn cho rằng hồ bị vỡ do "mưa lớn bất thường" chứ không phải lỗi thiết kế.

Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chuyên môn xác định hồ này thực tế có dung tích gần 900.000 m³ – thuộc nhóm "hồ vừa", chưa được cấp phép xây dựng, không nằm trong chủ trương đầu tư, cũng chưa được thẩm định an toàn đập.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo rút toàn bộ nước trong hồ trên núi Tân Lai, tháo dỡ công trình để đảm bảo an toàn hạ du, đồng thời giao Công an tỉnh điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan.

Vụ việc tại núi Tân Lai một lần nữa đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý xây dựng hồ chứa nước ở các địa phương, tránh tình trạng tự ý tích nước, tiềm ẩn nguy cơ thảm họa cho người dân vùng hạ du.