Vụ xe van tông cửa cuốn siêu thị mini ở TPHCM: Không có thiệt hại nghiêm trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ xe van tông cửa cuốn siêu thị mini ở TPHCM: Không có thiệt hại nghiêm trọng

Anh Vũ

(NLĐO) - Tai nạn giao thông giữa 3 xe trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 18-6, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vụ tai nạn giữa 2 ô tô và xe máy trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình không có thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Camera ghi lại vụ việc.

Theo đó, lúc 4 giờ 20 phút cùng ngày, nam tài xế 31 tuổi, quê tỉnh Gia Lai lái ô tô tải biển số tỉnh Vĩnh Long chạy trên đường Ngô Chí Quốc, hướng Tỉnh lộ 43 đi Khu chế xuất Linh Trung 2. Khi đến trước số nhà 137D Ngô Chí Quốc, xe tải bất ngờ mất lái đã va chạm vào phía sau xe van biển số TPHCM do người đàn ông 48 tuổi điều khiển chạy cùng chiều.

Va chạm khiến xe van mất lái, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm nhẹ với xe máy do ông Nguyễn Văn H. (42 tuổi) điều khiển. Sau đó, xe van tiếp tục lao vào cửa cuốn khu vực sân (cách cửa nhà chính 5 m) nhà số 137D Ngô Chí Quốc (đang kinh doanh siêu thị mini).

Vụ việc khiến ông H. bị trầy xước nhẹ, sau đó đã trở về nhà. 3 xe cũng bị hư hỏng, cửa cuốn khu vực sân nhà dân cũng bị hư hại nhẹ.

Tin liên quan

Tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng, nhiều người thương vong

Tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng, nhiều người thương vong

(NLĐO) - Một ô tô đầu kéo va chạm với xe công nông tại xã Cư Jút ( tỉnh Lâm Đồng) làm nhiều người thương vong.

Tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người trong đêm

(NLĐO) - Tài xế gây tai nạn chết người trong đêm rồi điều khiển xe ô tô bỏ trốn đã bị bắt giữ.

Cần Thơ: Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, trong đó có thai phụ

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến tránh tại TP Cần Thơ làm 2 người tử vong, trong đó có một phụ nữ đang mang thai khoảng 7 tháng.

tai nạn giao thông xe tải Quốc lộ 1 xe máy Xe Van
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo