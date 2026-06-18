Vụ xe van tông cửa cuốn siêu thị mini ở TPHCM: Không có thiệt hại nghiêm trọng

Ngày 18-6, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vụ tai nạn giữa 2 ô tô và xe máy trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình không có thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Camera ghi lại vụ việc.

Theo đó, lúc 4 giờ 20 phút cùng ngày, nam tài xế 31 tuổi, quê tỉnh Gia Lai lái ô tô tải biển số tỉnh Vĩnh Long chạy trên đường Ngô Chí Quốc, hướng Tỉnh lộ 43 đi Khu chế xuất Linh Trung 2. Khi đến trước số nhà 137D Ngô Chí Quốc, xe tải bất ngờ mất lái đã va chạm vào phía sau xe van biển số TPHCM do người đàn ông 48 tuổi điều khiển chạy cùng chiều.

Va chạm khiến xe van mất lái, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm nhẹ với xe máy do ông Nguyễn Văn H. (42 tuổi) điều khiển. Sau đó, xe van tiếp tục lao vào cửa cuốn khu vực sân (cách cửa nhà chính 5 m) nhà số 137D Ngô Chí Quốc (đang kinh doanh siêu thị mini).

Vụ việc khiến ông H. bị trầy xước nhẹ, sau đó đã trở về nhà. 3 xe cũng bị hư hỏng, cửa cuốn khu vực sân nhà dân cũng bị hư hại nhẹ.