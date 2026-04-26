Pháp luật

Vừa bị phạt 50 triệu, người đàn ông lại "làm liều"

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Người đàn ông này bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển hàng cấm tại khu vực bờ sông Sê Pôn

Ngày 26-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới.

Vừa bị phạt 50 triệu, người đàn ông lại "làm liều" - Ảnh 1.

Người đàn ông cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam

Theo đó, lúc 6 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bờ sông Sê Pôn đoạn qua thôn Long Quy (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đoàn Hoài Cương (SN 1979, ngụ thôn Long An, xã Lao Bảo), đang có hành vi điều khiển môtô vận chuyển trái phép 15 hộp pháo hoa nổ.

Sau khi bắt giữ, đơn vị này đã tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tháng 12-2025, với hành vi vận chuyển hàng cấm như trên, đối tượng Đoàn Hoài Cương đã bị Công an xã Lao Bảo bắt giữ, xử lý. Ngày 13-2, TAND khu vực 7 tuyên phạt đối tượng 50 triệu đồng.

