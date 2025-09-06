Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng

Tin - ảnh: Bích Trâm – Tiến Tầm - Thu Tâm

(NLĐO) - Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh và nhân dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

Ngày 6-9, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, các nhà hảo tâm và UBND xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỹ năng phòng chống hành vi lừa đảo trên không gian mạng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng.

Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng - Ảnh 1.

Các đại biểu trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó trên địa bàn xã

Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng - Ảnh 2.

Đoàn tặng quà cho lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ xã

Theo đó, đoàn công tác đã tổ chức thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và trao quà cho 300 người dân trên địa bàn xã; tặng 50 phần quà (gồm sữa, bánh kẹo, nón bảo hiểm, tập sách) cho các em học sinh kết hợp tuyên truyền các kỹ năng phòng chống hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Tổng kinh phí cho các hoạt động khoảng 155 triệu đồng.

Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng - Ảnh 3.

Tiến sĩ, trung tá Nguyễn Đình Nhựt - giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - tuyên truyền kỹ năng phòng chống các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng - Ảnh 4.

Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng - Ảnh 5.

Đoàn cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân đến khám bệnh

Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng - Ảnh 6.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh và nhân dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng; đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người con ưu tú của mảnh đất Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Đây là một trong những chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025); 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.


Tin liên quan

Ngân hàng cảnh báo không nhấp link lạ để nhận 100.000 đồng quà tặng, tránh bị lừa đảo

Ngân hàng cảnh báo không nhấp link lạ để nhận 100.000 đồng quà tặng, tránh bị lừa đảo

(NLĐO) – Các ngân hàng đồng loạt cảnh báo đang có tình trạng kẻ gian dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, lợi dụng chương trình tặng 100.000 đồng.

Ba thủ đoạn phổ biến của kẻ lừa đảo về quà tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới: Miền Trung vẫn đứng trước nguy cơ lũ quét, mưa lớn; Mãn nhãn màn bay chào mừng ấn tượng của lực lượng không quân

Lừa đảo bán 2 triệu đồng một giấy mời xem diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Phan Hạnh Thương sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời xem diễu binh với giá 2 triệu đồng.

thủ đoạn lừa đảo tỉnh an giang công an tỉnh không gian mạng Tôn Đức Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo