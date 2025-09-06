Vừa được tặng quà, vừa biết cách nhận biết “bẫy” trên mạng

Ngày 6-9, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, các nhà hảo tâm và UBND xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỹ năng phòng chống hành vi lừa đảo trên không gian mạng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng.

Các đại biểu trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó trên địa bàn xã

Đoàn tặng quà cho lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ xã

Theo đó, đoàn công tác đã tổ chức thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và trao quà cho 300 người dân trên địa bàn xã; tặng 50 phần quà (gồm sữa, bánh kẹo, nón bảo hiểm, tập sách) cho các em học sinh kết hợp tuyên truyền các kỹ năng phòng chống hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Tổng kinh phí cho các hoạt động khoảng 155 triệu đồng.

Tiến sĩ, trung tá Nguyễn Đình Nhựt - giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - tuyên truyền kỹ năng phòng chống các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Đoàn cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân đến khám bệnh

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh và nhân dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng; đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người con ưu tú của mảnh đất Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Đây là một trong những chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025); 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.



