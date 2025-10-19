Vừa mua ma túy đá, nam thanh niên bị CSGT 'tóm" trên đường

Ngày 19-10, Công an phường Tăng Nhơn Phú,TP HCM tạm giữ đối tượng Đinh Công Hùng (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đinh Công Hùng tại cơ quan công an.

Khoảng 15 giờ chiều 19-10, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) gồm thiếu tá Lê Quốc Huy và đại úy Trần Nguyên Hạnh tuần tra trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Tăng Nhơn Phú thì phát hiện Hùng chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra phát hiện Hùng giấu 1 túi ni-long chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Đối tượng ngay lập tức bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hùng cho biết vừa mua ma túy đá xong và đang trên đường đến nơi sử dụng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Hùng dương tính với chất ma túy MET và MDMA.



Trước đó, các Đội/Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM đã ra quân kiểm tra nồng độ cồn, từ 12 giờ trưa hằng ngày.