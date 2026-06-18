Vua phá lưới World Cup 2026: Cuộc đua "ba thế hệ"

World Cup 2026 chỉ mới đang diễn ra loạt trận đầu tiên nhưng cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới" đã nóng lên theo cách khó ai có thể ngờ, đặc biệt ở mức độ hấp dẫn của nó. Ba trong số những chân sút nổi bật nhất hành tinh đều ghi dấu ấn đậm nét, biến loạt trận mở màn tại bảng I và J thành sân khấu riêng của họ.

Messi ghi 3 bàn trong một trận đấu

Ở tuổi 38, Lionel Messi tiếp tục khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Trong trận đấu thứ 200 cho đội tuyển Argentina, anh lập hat-trick vào lưới Algeria, nâng tổng số bàn thắng quốc tế lên con số 120. Đây là lần đầu tiên Messi ghi 3 bàn trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup, đồng thời giúp anh bắt kịp kỷ lục 16 bàn thắng của Miroslav Klose để trở thành đồng chủ nhân danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử.

Nếu nhìn lại hành trình của Messi, những con số ấy càng trở nên đặc biệt hơn. Hai mươi năm trước, tại World Cup 2006 ở Đức, anh chỉ là một tài năng trẻ lần đầu bước ra sân khấu lớn. Sau hai thập kỷ, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup, nhận trọng trách đội trưởng tuyển Argentina và là nhân vật có khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc thiên tài.

Ba ứng viên “Vua phá lưới” bùng nổ loạt trận mở màn. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, Kylian Mbappé tiếp tục cho thấy vì sao anh được xem là người kế thừa "ngai vàng" của Messi và Cristiano Ronaldo. Sau khi giành "Chiếc giày vàng" tại World Cup 2022, tiền đạo tuyển Pháp bước vào giải đấu năm nay với vị thế ứng viên số 1 cho mọi danh hiệu cá nhân. Cú đúp trong ngày ra quân không chỉ giúp Mbappé cải thiện thành tích ghi bàn tại World Cup mà còn khẳng định sự ổn định đáng kinh ngạc của một cầu thủ mới bước sang tuổi 27.

Nếu Messi đại diện cho quá khứ huy hoàng và Mbappé là hiện tại thì Erling Haaland chính là tương lai của bóng đá thế giới. Sau nhiều năm lỡ hẹn với sân chơi World Cup vì đẳng cấp khiêm tốn của tuyển Na Uy, tiền đạo của Man City cuối cùng cũng có cơ hội trình diễn ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Haaland không mất quá nhiều thời gian để tạo dấu ấn bằng cú đúp trong chiến thắng của đội nhà, cũng là trận cầu đầu tiên của anh tại sân cỏ World Cup.

Ba phong cách tấn công hoàn toàn khác biệt

Điều thú vị là 3 ngôi sao này không chỉ khác nhau về tuổi tác mà còn đại diện cho 3 phong cách tấn công hoàn toàn khác biệt. Messi là hiện thân của sự sáng tạo, kỹ thuật và khả năng điều khiển trận đấu; Mbappé sở hữu tốc độ, sự bùng nổ và khả năng tạo đột biến ở mọi thời điểm, còn Haaland là mẫu trung phong hiện đại với sức mạnh hình thể, khả năng chọn vị trí và hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc.

Thể thức mới của World Cup 2026 càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên hấp dẫn hơn. Việc giải đấu mở rộng lên 48 đội và tăng số trận từ 64 lên 104 đồng nghĩa các ứng viên vô địch có thể thi đấu tới 8 trận nếu đi đến chung kết. Điều đó mở ra cơ hội để những chân sút hàng đầu tích lũy số bàn thắng nhiều hơn bất kỳ kỳ World Cup nào trước đây.

Tuy nhiên, lợi thế của mỗi người lại khác nhau. Mbappé được hậu thuẫn bởi tuyển Pháp có chiều sâu lực lượng hàng đầu thế giới. Haaland có thể bùng nổ ở bất cứ trận đấu nào nhưng hành trình của Na Uy được dự báo sẽ khó kéo dài như các đội bóng ứng viên. Còn với Messi, Ban huấn luyện tuyển Argentina nhiều khả năng sẽ ưu tiên giữ chân anh nếu đội sớm hoàn thành chỉ tiêu vòng bảng. Điều này vô tình có thể làm giảm cơ hội gia tăng số lượng bàn thắng của anh so với các đàn em sung mãn về thể chất.

Dẫu vậy, khi tiếng còi khai cuộc World Cup 2026 vừa vang lên, cả ba đều đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ. Messi vẫn là nhân tố quan trọng tại giải đấu đẳng cấp nhất hành tinh. Mbappé muốn khẳng định vị thế số 1 của thế hệ mình. Còn Haaland đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia.