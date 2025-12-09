Vững niềm tin sau lũ dữ

Ngày 8-12, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động phối hợp Liên minh HTX TP HCM trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa).

Nhân văn, kịp thời

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa. Về phía đoàn công tác có ông Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch Liên minh HTX TP HCM. Đại diện Báo Người Lao Động có ông Nguyễn Hồng Ánh, Trưởng Văn phòng Đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tại khuôn viên trường, dù công tác dọn dẹp đã được triển khai khẩn trương, dấu tích thiên tai vẫn in hằn rõ rệt: những mảng tường loang lổ, sân trường bám đầy bùn đất và mùi ẩm lạnh đặc trưng của vùng ngập lụt bốc lên từ các phòng học tầng trệt.

Nhớ lại thời điểm lũ dữ tràn về, cô Đinh Thị Mai Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, không giấu được xúc động: "Hai trận lụt ập đến liên tiếp khiến nhà trường thiệt hại nặng nề. Chúng tôi đang khắc phục hậu quả đợt đầu thì đêm 19-11, nước lũ lại dâng quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp. Toàn bộ thiết bị dạy học ở tầng trệt bị ngập sâu, hư hỏng hoàn toàn; hơn 200 m tường rào cũng bị đổ sập".

Theo cô Thảo, dù nhà trường đã huy động tối đa giáo viên và các đoàn thể để lau dọn, xử lý môi trường nhưng khối lượng công việc vẫn còn rất lớn. Những ngày sau lũ, hoạt động của trường gần như tê liệt, tâm lý phụ huynh hoang mang lo ngại về an toàn, trong khi tập thể giáo viên chật vật tìm cách ổn định lại trường lớp.

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng, ông Lê Đình Thuần cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 đã gây thiệt hại nặng nề cho 33 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó Trường Mầm non Diên Lạc là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Trong bối cảnh ngổn ngang sau lũ, nguồn hỗ trợ từ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với Trường Mầm non Diên Lạc được ví như chiếc "phao cứu sinh", giúp thầy trò nơi đây gượng dậy sau biến cố. Gói hỗ trợ trị giá 700 triệu đồng sẽ được dùng để tu sửa tường rào, phòng học, sân trường và mua sắm trang thiết bị dạy học mới.

Báo Người Lao Động phối hợp cùng Liên minh HTX TP HCM trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc

Lời động viên thiết thực

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông Trần Ngọc Hưng, đại diện Liên minh HTX TP HCM, khẳng định việc đồng hành cùng chương trình không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của những người con phương Nam hướng về miền Trung ruột thịt. Ông kỳ vọng nguồn kinh phí này sẽ giúp nhà trường sớm ổn định cơ sở vật chất, san sẻ gánh nặng với giáo viên và phụ huynh.

Trực tiếp chứng kiến những điểm trường còn ngập sâu, những quyển vở lấm lem bùn đất và bàn ghế đổ ngã, ông Nguyễn Hồng Ánh không giấu được sự xúc động. Ông bày tỏ: "Chứng kiến ánh mắt ngơ ngác của các em nhỏ, chúng tôi càng thấu hiểu những mất mát mà bà con vùng lũ phải gánh chịu. Hy vọng Chương trình "Trái tim miền Trung" sẽ là lời động viên thiết thực, là hơi ấm dìu bước các em vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Về phía địa phương, theo ông Lê Đình Thuần, Trường Mầm non Diên Lạc là đơn vị đầu tiên nhận được kinh phí tài trợ khôi phục sau lũ. Ông nhấn mạnh: "Nhà trường cần lập kế hoạch chi tiết, sử dụng từng khoản kinh phí đúng mục đích để các cháu sớm được trở lại môi trường học tập an toàn".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trần Thu Mai trân trọng sự vào cuộc quyết liệt của TP HCM và Chương trình "Trái tim miền Trung". Bà cho biết thực hiện Thông báo 99/2025 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả thiên tai, TP HCM đã liên tục chi viện nhân lực, vật lực cho Khánh Hòa. "Tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất đã thực sự lan tỏa. Đây không đơn thuần là vật chất, mà là tấm lòng của nhân dân TP HCM hướng về đồng bào vùng lũ" - bà Mai nhận định.

Đón nhận sự hỗ trợ kịp thời, cô Thảo xúc động nói đây là động lực lớn để tập thể giáo viên và học sinh nhà trường vượt qua khó khăn, đồng thời giúp phụ huynh an tâm hơn khi con em sớm có trường lớp khang trang.

Thống kê từ Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho thấy sau mưa lũ, khoảng 57.000 trẻ em, học sinh cần được hỗ trợ. Về cơ sở vật chất, ngành giáo dục tỉnh cần bổ sung gần 600 máy tính, 472 tivi, 33 bộ máy chiếu, 7.470 bộ bàn ghế học sinh và 308 bộ bàn ghế giáo viên để phục vụ công tác dạy và học. Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục dự kiến gần 79 tỉ đồng .



