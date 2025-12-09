HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vững niềm tin sau lũ dữ

Bài và ảnh: KỲ NAM

Giữa bộn bề sau lũ, Chương trình "Trái tim miền Trung" cùng Liên minh HTX TP HCM kịp thời tiếp sức Trường Mầm non Diên Lạc tái thiết trường lớp, ổn định dạy học

Ngày 8-12, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động phối hợp Liên minh HTX TP HCM trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa).

Nhân văn, kịp thời

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa. Về phía đoàn công tác có ông Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch Liên minh HTX TP HCM. Đại diện Báo Người Lao Động có ông Nguyễn Hồng Ánh, Trưởng Văn phòng Đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tại khuôn viên trường, dù công tác dọn dẹp đã được triển khai khẩn trương, dấu tích thiên tai vẫn in hằn rõ rệt: những mảng tường loang lổ, sân trường bám đầy bùn đất và mùi ẩm lạnh đặc trưng của vùng ngập lụt bốc lên từ các phòng học tầng trệt.

Nhớ lại thời điểm lũ dữ tràn về, cô Đinh Thị Mai Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, không giấu được xúc động: "Hai trận lụt ập đến liên tiếp khiến nhà trường thiệt hại nặng nề. Chúng tôi đang khắc phục hậu quả đợt đầu thì đêm 19-11, nước lũ lại dâng quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp. Toàn bộ thiết bị dạy học ở tầng trệt bị ngập sâu, hư hỏng hoàn toàn; hơn 200 m tường rào cũng bị đổ sập".

Theo cô Thảo, dù nhà trường đã huy động tối đa giáo viên và các đoàn thể để lau dọn, xử lý môi trường nhưng khối lượng công việc vẫn còn rất lớn. Những ngày sau lũ, hoạt động của trường gần như tê liệt, tâm lý phụ huynh hoang mang lo ngại về an toàn, trong khi tập thể giáo viên chật vật tìm cách ổn định lại trường lớp.

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng, ông Lê Đình Thuần cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 đã gây thiệt hại nặng nề cho 33 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó Trường Mầm non Diên Lạc là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Trong bối cảnh ngổn ngang sau lũ, nguồn hỗ trợ từ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với Trường Mầm non Diên Lạc được ví như chiếc "phao cứu sinh", giúp thầy trò nơi đây gượng dậy sau biến cố. Gói hỗ trợ trị giá 700 triệu đồng sẽ được dùng để tu sửa tường rào, phòng học, sân trường và mua sắm trang thiết bị dạy học mới.

Vững niềm tin sau lũ dữ - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động phối hợp cùng Liên minh HTX TP HCM trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc

Lời động viên thiết thực

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông Trần Ngọc Hưng, đại diện Liên minh HTX TP HCM, khẳng định việc đồng hành cùng chương trình không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của những người con phương Nam hướng về miền Trung ruột thịt. Ông kỳ vọng nguồn kinh phí này sẽ giúp nhà trường sớm ổn định cơ sở vật chất, san sẻ gánh nặng với giáo viên và phụ huynh.

Trực tiếp chứng kiến những điểm trường còn ngập sâu, những quyển vở lấm lem bùn đất và bàn ghế đổ ngã, ông Nguyễn Hồng Ánh không giấu được sự xúc động. Ông bày tỏ: "Chứng kiến ánh mắt ngơ ngác của các em nhỏ, chúng tôi càng thấu hiểu những mất mát mà bà con vùng lũ phải gánh chịu. Hy vọng Chương trình "Trái tim miền Trung" sẽ là lời động viên thiết thực, là hơi ấm dìu bước các em vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Về phía địa phương, theo ông Lê Đình Thuần, Trường Mầm non Diên Lạc là đơn vị đầu tiên nhận được kinh phí tài trợ khôi phục sau lũ. Ông nhấn mạnh: "Nhà trường cần lập kế hoạch chi tiết, sử dụng từng khoản kinh phí đúng mục đích để các cháu sớm được trở lại môi trường học tập an toàn".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trần Thu Mai trân trọng sự vào cuộc quyết liệt của TP HCM và Chương trình "Trái tim miền Trung". Bà cho biết thực hiện Thông báo 99/2025 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả thiên tai, TP HCM đã liên tục chi viện nhân lực, vật lực cho Khánh Hòa. "Tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất đã thực sự lan tỏa. Đây không đơn thuần là vật chất, mà là tấm lòng của nhân dân TP HCM hướng về đồng bào vùng lũ" - bà Mai nhận định.

Đón nhận sự hỗ trợ kịp thời, cô Thảo xúc động nói đây là động lực lớn để tập thể giáo viên và học sinh nhà trường vượt qua khó khăn, đồng thời giúp phụ huynh an tâm hơn khi con em sớm có trường lớp khang trang. 

Thống kê từ Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho thấy sau mưa lũ, khoảng 57.000 trẻ em, học sinh cần được hỗ trợ. Về cơ sở vật chất, ngành giáo dục tỉnh cần bổ sung gần 600 máy tính, 472 tivi, 33 bộ máy chiếu, 7.470 bộ bàn ghế học sinh và 308 bộ bàn ghế giáo viên để phục vụ công tác dạy và học. Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục dự kiến gần 79 tỉ đồng .


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo