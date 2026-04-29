Vũng Tàu mở lối xuyên núi Lớn, kết nối các điểm du lịch

Ngày 29-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết địa phương đang triển khai phương án kết nối liên thông tuyến đường Vi Ba với hẻm 444 Trần Phú, từng bước hình thành tuyến đường thông suốt xuyên núi Lớn nhằm phục vụ người dân, du khách và công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Theo UBND phường Vũng Tàu, khu vực núi Lớn có vai trò đặc biệt trong không gian cảnh quan đô thị, đồng thời là nơi tập trung nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi tiếng như: Bạch Dinh, Thích Ca Phật Đài, khu vực Bãi Dâu cùng nhiều chùa, thiền viện và di tích quân sự. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của người dân, du khách yêu thích đi bộ, leo núi, ngắm cảnh.

Hình ảnh đoạn tuyến dự kiến mở liên thông để kết nối từ tuyến đường Vi Ba với hẻm 444 Trần Phú

Tuy nhiên, hệ thống giao thông khu vực này hiện chưa kết nối hoàn chỉnh. Tuyến đường xuyên núi Lớn dài khoảng 10 km nhưng có đoạn từ Km4 đến Km5 bị chia cắt do nằm trong phạm vi dự án Khu Du lịch Hồ Mây, khiến việc đi lại không liên thông. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, tiếp cận chữa cháy khi có sự cố, đồng thời làm giảm hiệu quả khai thác du lịch và trải nghiệm của người dân, du khách.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và thống nhất với các đơn vị liên quan, UBND phường Vũng Tàu đã thống nhất phương án mở điểm kết nối và sử dụng tuyến giao thông hiện hữu trong Khu Du lịch Hồ Mây phục vụ cộng đồng. Địa phương đề nghị Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu mở một điểm đấu nối từ đường Vi Ba vào cổng phía Nam Khu Du lịch Hồ Mây, rộng khoảng 3 m, dài khoảng 10 m; đồng thời mở thêm một điểm kết nối phía Bắc để tạo hành lang lưu thông xuyên núi.

Ngoài ra, địa phương sẽ triển khai dọn cây cỏ, ban gạt mặt bằng, ghép đá tạo đường băng cản lửa theo đường mòn hiện hữu ngoài phạm vi khu du lịch, nối từ điểm kết nối phía Bắc đến tuyến đường băng cản lửa hiện hữu ở khu vực hẻm 444 Trần Phú. Tuyến đường này được kỳ vọng giúp lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nhanh hơn nếu xảy ra cháy rừng, hạn chế thiệt hại thấp nhất.

Không chỉ phục vụ công tác quản lý rừng, tuyến đường mới còn mở ra dư địa phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sinh thái trên núi Lớn. Chính quyền địa phương giao các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả không gian này, tổ chức sự kiện phục vụ người dân và du khách trong thời gian tới.