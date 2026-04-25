Vũng Tàu công bố danh sách bãi giữ xe, nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách, xem tại đây

Ngày 25-4, UBND phường Vũng Tàu cho biết đã công khai danh sách các bãi giữ xe và địa điểm phục vụ nhà vệ sinh miễn phí nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong dịp cao điểm du lịch, lễ và cuối tuần.

Theo địa phương, các thông tin được đưa lên nền tảng số giúp du khách dễ dàng tìm nơi gửi xe, tìm điểm vệ sinh gần nhất khi tham quan, vui chơi tại các khu vực đông người như Bãi Sau, Bãi Trước và trung tâm phường. Đây cũng là giải pháp góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch.

Theo danh sách được công bố, hiện có 11 bãi giữ xe phục vụ du khách. Trong đó, khu vực gần Tháp Tam Thắng có 3 bãi giữ xe. Ngoài ra, các bãi xe còn phân bố tại khu vực Hòn Bà, Mũi Nghinh Phong, Bãi Trước và nhiều tuyến đường trung tâm khác nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp cuối tuần, ngày lễ.

Đối với nhà vệ sinh miễn phí, phường Vũng Tàu đang triển khai mô hình vận động khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh mở cửa phục vụ du khách trên tinh thần tự nguyện.

Các địa điểm tham gia được khuyến khích gắn bảng nhận diện "Nhà vệ sinh miễn phí/Free Toilet" bằng tiếng Việt và tiếng Anh để du khách dễ nhận biết.

Các điểm phục vụ nhà vệ sinh miễn phí được tích hợp trên Google Maps để du khách tìm kiếm

Theo ghi nhận, nhiều cơ sở lưu trú, ăn uống tại khu vực Bãi Sau, Bãi Trước đã tích cực hưởng ứng. Mô hình được người dân và du khách đánh giá cao vì đáp ứng nhu cầu thiết thực, đặc biệt đối với gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc du khách đang di chuyển trên các tuyến ven biển.

Đến nay, đã có 18 cơ sở kinh doanh tích hợp địa điểm nhà vệ sinh miễn phí để du khách dễ dàng tìm kiếm trên bản đồ số.

Chính quyền địa phương khuyến khích người dân và du khách tra cứu thông tin qua mã QR, Google Maps hoặc các kênh thông tin chính thức để lựa chọn bãi giữ xe, điểm vệ sinh phù hợp, góp phần có chuyến đi thuận tiện, văn minh và thoải mái hơn.

Danh sách các điểm phục vụ nhà vệ sinh miễn phí tại Vũng Tàu: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1cv4vBNnMQxw_cKFVEGXR-MC5POpoRAQ&usp=sharing Danh sách bãi xe tại Vũng Tàu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10h-Bi9-ZzIjQtQCc80xLOGHXk1RYmNE&ll=10.344963708340199%2C107.09428150803456&z=17



