Vườn Quốc gia Bạch Mã ra sao sau đợt mưa kỷ lục đứng thứ 2 thế giới?

Ngày 5-11, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) cho biết đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan đến khi khắc phục xong sự cố sạt lở đường dẫn lên vườn nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Trước đó, trong hai ngày 26 và 27-10, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã lên đến 1.739,6 mm, lớn nhất trong lịch sử Việt Nam ghi nhận và đứng thứ hai thế giới, sau điểm mưa tại Ấn Độ Dương.

Đường lên đỉnh Bạch Mã bị xé ngang.

Đợt mưa kỷ lục đứng thứ nhì thế giới ở Bạch Mã đã làm nhiều công trình nhà làm việc, trạm kiểm lâm đã xuống cấp, bị thấm dột do mưa lớn kéo dài; một số trạm kiểm lâm nằm cạnh sườn núi như trạm kiểm lâm Thượng Lộ và trạm kiểm lâm đỉnh Bạch Mã có nguy cơ cao xảy ra sạt trượt do đất bị nhão hóa bởi lượng mưa lớn.

Mảng núi bị nước lũ xé toang.

Đặc biệt, đường tuần tra bảo vệ rừng QL1-đỉnh Bạch Mã tại km 9+500 tuyến xảy ra sạt lở ta luy âm dài khoảng 25 m, xói hàm ếch vào mặt đường từ 0,5 – 1 m; tại km 12+00, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm sạt trượt toàn bộ mái ta luy dương, kè đá ta luy âm và mặt đường, chiều dài khu vực sạt khoảng 100 m, sâu nhất từ 30 – 50 m, gây hư hỏng chia cắt tuyến, không thể lưu thông.

Ngoài ra, sạt lở tại vị trí này làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã, dẫn đến mất điện và mất an toàn trong sử dụng điện tại khu vực.

Hiện trường sau vụ sạt lở nặng trên Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Tuyến đường hoàn trả tuần tra bảo vệ rừng dọc theo cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua Vườn Quốc gia Bạch Mã bị sạt lở tại nhiều vị trí, đặc biệt là các điểm vượt suối (trên 10 vị trí) đều bị hư hỏng, gây chia cắt lực lượng kiểm lâm tại trạm kiểm lâm Hương Lộc và Mỏ Rang ở hai đầu tuyến. Hiện lực lượng kiểm lâm phải tạm thời di chuyển bằng tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan để đảm bảo sinh hoạt và công tác.

Rào chắn cấm đường.

Tại km 12+00, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm sạt trượt toàn bộ mái ta luy dương.

Taluy dương sạt trượt trên đường lên đỉnh Bạch Mã.

Sạt trượt ở ta-luy âm km 9+500

Taluy âm bị sạt.

Điểm sạt lở giáp tiểu khu 372.

Đường công vụ ở khe Lô Ô.

Cuốn trôi đoạn đường công vụ Bậc Lỡ.

Chốt công vụ trạm kiểm lâm Khe Tre bị nước cuốn.