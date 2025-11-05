CLIP: Cầu trên đường Hồ Chí Minh bị nghiêng gần 1 m sau đợt mưa kỷ lục

Ngày 5-11, UBND TP Huế cho biết mưa lũ lịch sử kéo dài trong thời gian qua đã làm cho hệ thống đường bộ qua địa phương này hư hỏng nhiều đoạn, tổng kinh phí khắc phục dự kiến hơn 134 tỉ đồng.

Đối với đường cao tốc La Sơn – Túy Loan đã thông xe tạm thời đoạn từ Huế đi Nam Đông; đoạn từ Nam Đông đi Đà Nẵng vẫn tắc; đoạn Cam Lộ – La Sơn (qua địa bàn TP Huế) lưu thông bình thường.

Hiện trạng cầu cạn bị nghiêng gần 1 m sau đợt lũ lịch sử.

Đến sáng nay, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn từ Bốt Đỏ (A Lưới) đi Quảng Trị đã thông tuyến, từ Bốt Đỏ đi Đà Nẵng vẫn ách tắc. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với cầu Cạn tại Km396+050 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã A Lưới 4, TP Huế.

Hiện trạng cây cầu bị nghiêng sau đợt mưa lũ.

Ảnh hưởng của bão số 12 và mưa đặc biệt lớn kéo dài từ ngày 22-10 đến 2-11 đã gây hư hỏng nghiêm trọng công trình này. Cụ thể trụ T1 của cầu Cạn bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70 cm theo phương ngang và 80 cm theo phương đứng, mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Hiện trạng cây cầu bị nghiêng, lún sau đợt mưa lịch sử.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài khiến sườn núi phía thượng lưu sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp vào trụ cầu. Lượng mưa ghi nhận tại khu vực có nơi lên đến 1.739 mm/ngày – mức cao nhất lịch sử Việt Nam.

Việc công bố tình huống khẩn cấp sẽ tạo cơ sở pháp lý để ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, cho phép Khu Quản lý đường bộ II triển khai ngay phương án khắc phục, đảm bảo giao thông, phục vụ cứu hộ cứu nạn trên tuyến.

Hiện lực lượng chức năng đang thi công đường tạm phía phải tuyến; đồng thời duy trì rào chắn, biển cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện qua khu vực cầu hư hỏng. Công tác khắc phục được triển khai đồng thời với các điểm sạt lở khác trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.