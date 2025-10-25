HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vương thái hậu Thái Lan Sirikit tạ thế ở tuổi 93

Anh Thư

(NLĐO) - Vương thái hậu Thái Lan Sirikit được người dân nước này tôn kính gọi là "Người mẹ của dân tộc".

Theo hãng tin AP, hôm 25-10, Văn phòng Nội chính Hoàng gia Thái Lan cho biết Vương thái hậu Sirikit đã tạ thế tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok, hưởng thọ 93 tuổi.

Từ ngày 17-10, bà đã bị nhiễm trùng máu. Dù đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, tình trạng của bà vẫn không được cải thiện.

Theo tờ Nation, Vương thái hậu Sirikit được người dân Thái Lan tôn kính gọi là "Người mẹ của dân tộc" vì "đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân dân Thái Lan với sự duyên dáng, lòng trắc ẩn và tinh thần phục vụ không ngừng nghỉ".

AP cho biết khi còn tại thế, bà là người giám sát các dự án hoàng gia nhằm giúp đỡ người nghèo ở nông thôn, bảo tồn nghề thủ công truyền thống và bảo vệ môi trường.

Vương thái hậu Thái Lan Sirikit tạ thế ở tuổi 93 - Ảnh 1.

Vương thái hậu Thái Lan Sirikit trong chuyến công du Nga năm 2007 - Ảnh: AP

Vương thái hậu Sirikit là con gái cả của Hoàng thân Chandaburi Suranath và phu nhân ML Bua Kitiyakara ở Thái Lan, sinh ngày 12-8-1932, vào thời điểm quan trọng trong lịch sử Thái Lan khi đất nước chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến.

Lớn lên trong thời kỳ hỗn loạn của Thế chiến II, bà được cha mình, một sĩ quan quân đội, truyền cho những giá trị về kỷ luật, lòng dũng cảm và sự hy sinh.

Sau Thế chiến II, khi cha bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Thái Lan tại Vương quốc Anh và Pháp, bà đã được tiếp xúc với văn hóa và nghệ thuật phương Tây, những trải nghiệm đã làm phong phú thêm tầm nhìn toàn cầu của bà.

Bà kết hôn với Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Rama IX) - người đã băng hà vào năm 2016 - trước khi ông lên ngôi, trở thành người đồng hành cùng chồng trong nhiều nhiệm vụ của quốc gia và các hoạt động xã hội.

Năm 1956, trong thời gian phu quân tạm thời xuất gia, bà - khi đó là Hoàng hậu Sirikit - đã đảm nhiệm vai trò nhiếp chính, thể hiện năng lực và khả năng lãnh đạo xuất chúng, theo tờ National.

Thông qua Quỹ SUPPORT, Vương thái hậu Sirikit đã thúc đẩy các ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống và tạo ra sinh kế bền vững cho phụ nữ ở các vùng nông thôn, góp phần bảo tồn di sản văn hóa Thái Lan.

Bà cũng là người thúc đẩy nỗ lực tái trồng rừng ở Thái Lan, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy nhiều hoạt động hỗ trợ người yếu thế.

Vài năm gần đây, sức khỏe của bà đã suy yếu và bà gần như vắng mặt trong đời sống công chúng.

Tin liên quan

Công chúa Thái Lan hôn mê hơn 2 năm, mắc thêm bệnh mới

Công chúa Thái Lan hôn mê hơn 2 năm, mắc thêm bệnh mới

(NLĐO) - Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng sau hơn 2 năm gặp vấn đề về tim.

Thái Lan ra mắt nội các mới

Theo giới phân tích, việc ông Anutin bổ nhiệm các nhà kỹ trị để điều hành các bộ kinh tế chủ chốt giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Tân Thủ tướng Thái Lan công bố tài sản

(NLĐO) - Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công khai khối tài sản của mình hôm 9-9, trong đó có máy bay, ca nô ..., với giá trị lên tới 124 triệu USD.

Thái Lan hoàng gia Thái Lan Vương thái hậu Thái Lan Sirikit Vương thái hậu Sirikit Vương thái hậu Thái Lan
