Pháp luật

Vượt đường xa gặp vợ rồi gây chuyện tày đình

Trần Thái

(NLĐO) - Hành trình từ Đắk Lắk xuống TP HCM của người chồng 35 tuổi để tìm vợ sau nhiều mâu thuẫn gia đình đã kết thúc trong bi kịch.

Ngày 22-10, TAND TP HCM đã tuyên phạt 19 năm tù đối với Bùi Ngọc Tuyến (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về tội "Giết người", sau những mâu thuẫn gia đình.

Theo cáo trạng, Tuyến và vợ là Y. có 2 con chung nhưng cuộc sống hôn nhân trục trặc, thường xuyên cãi vã. Tháng 11-2022, chị Y. bỏ nhà xuống TP HCM sinh sống.

- Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Ngọc Tuyến tại tòa

Ngày 15-4-2023, Tuyến chạy xe máy từ Đắk Lắk xuống TP HCM, mang theo con dao. Đêm 16-4, cả 2 gặp nhau tại nhà dì ruột của chị Y. ở xã Bà Điểm, TP HCM. Khoảng 2 giờ sáng 17-4-2023, Tuyến đâm vợ, khiến chị Y. gục ngay trước cửa phòng trọ và tử vong sau đó. Trong hoảng loạn, Tuyến cũng tự đâm vào cổ mình nhưng được cứu kịp thời.

Tại tòa, bị cáo trình bày nỗi đau và sự bức xúc vì vợ bỏ đi rồi quen người khác, khẳng định không chủ ý giết vợ.

HĐXX nhận định hành vi của Tuyến đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tính mạng người khác, nhưng cân nhắc đến đơn xin giảm án của gia đình bị hại và hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, nên giảm nhẹ hình phạt.

Tin liên quan

Nhanh chóng làm rõ vụ án cướp, hiếp và giết người rúng động ở Gia Lai

Nhanh chóng làm rõ vụ án cướp, hiếp và giết người rúng động ở Gia Lai

(NLĐO) - Từ dấu vết tại hiện trường, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân giữa rẫy.

Một năm trốn chạy của nam thanh niên giết người sau va chạm giao thông

(NLĐO) - Từ va chạm nhỏ dẫn đến hành hung, Phạm Công Đạt tại Đà Nẵng phải sống chui lủi hơn 1 năm trước khi tự nguyện ra đầu thú vì tội “giết người”.

Bắt tạm giam nghi phạm can tội giết người chỉ vì nghĩ mình bị “nhìn đểu”

(NLĐO) - Chỉ vì cho rằng bị “nhìn đểu” khi đi trên đường, một thanh niên ở Gia Lai đã nhặt gạch ném trúng đầu người khác, khiến nạn nhân bị thương nặng.

