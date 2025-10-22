Vượt đường xa gặp vợ rồi gây chuyện tày đình

Ngày 22-10, TAND TP HCM đã tuyên phạt 19 năm tù đối với Bùi Ngọc Tuyến (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về tội "Giết người", sau những mâu thuẫn gia đình.



Theo cáo trạng, Tuyến và vợ là Y. có 2 con chung nhưng cuộc sống hôn nhân trục trặc, thường xuyên cãi vã. Tháng 11-2022, chị Y. bỏ nhà xuống TP HCM sinh sống.

Bị cáo Bùi Ngọc Tuyến tại tòa



Ngày 15-4-2023, Tuyến chạy xe máy từ Đắk Lắk xuống TP HCM, mang theo con dao. Đêm 16-4, cả 2 gặp nhau tại nhà dì ruột của chị Y. ở xã Bà Điểm, TP HCM. Khoảng 2 giờ sáng 17-4-2023, Tuyến đâm vợ, khiến chị Y. gục ngay trước cửa phòng trọ và tử vong sau đó. Trong hoảng loạn, Tuyến cũng tự đâm vào cổ mình nhưng được cứu kịp thời.

Tại tòa, bị cáo trình bày nỗi đau và sự bức xúc vì vợ bỏ đi rồi quen người khác, khẳng định không chủ ý giết vợ.

HĐXX nhận định hành vi của Tuyến đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tính mạng người khác, nhưng cân nhắc đến đơn xin giảm án của gia đình bị hại và hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, nên giảm nhẹ hình phạt.