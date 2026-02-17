HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khí thế ngày đầu năm mới ở Vùng 2 Hải quân

G.Nam

(NLĐO) - Lễ chào cờ đầu Xuân và hoạt động vui Tết trên các tàu, nhà giàn, đất liền tạo khí thế thi đua, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Trong không khí rộn ràng của ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Vùng 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ ngoài khơi xa, trên Nhà giàn DK1 và tại đất liền đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ đầu Xuân, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.

Khí thế ngày đầu năm mới ở Vùng 2 Hải quân - Ảnh 1.

Lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1/20

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ có mặt đông đủ, quân phục chỉnh tề, đội ngũ nghiêm trang. Khi Quốc ca vang lên giữa biển trời đầu Xuân, mỗi quân nhân đều bày tỏ niềm tự hào, ý thức sâu sắc trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lễ chào cờ đầu năm không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn là dịp giáo dục chính trị, củng cố bản lĩnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cho bộ đội bước vào năm mới với khí thế mới.

Khí thế ngày đầu năm mới ở Vùng 2 Hải quân - Ảnh 2.

Lễ chào cờ đầu năm tại Sở chỉ huy Vùng 2

Sau nghi thức trang nghiêm, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Trên các điểm đóng quân, từ đất liền đến các nhà giàn, tàu trực, nhiều trò chơi dân gian được triển khai như ném bóng, ném vòng cổ chai, bịt mắt bắt gà… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tiếng cười nói rộn ràng, những tràng pháo tay cổ vũ vang lên giữa biển khơi đã góp phần xua tan cảm giác xa nhà, tạo động lực tinh thần cho bộ đội yên tâm công tác.

Khí thế ngày đầu năm mới ở Vùng 2 Hải quân - Ảnh 3.

Trò chơi bịt mắt bắt gà tại khu vực Căn cứ Long Sơn

Khí thế ngày đầu năm mới ở Vùng 2 Hải quân - Ảnh 4.

Trò chơi ném vòng cổ chai tại khu vực Căn cứ Long Sơn

Các hoạt động văn hóa, thể thao ngày đầu năm được tổ chức gọn gàng, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm vui tươi, lành mạnh. Nhiều đơn vị còn tổ chức sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, đọc thư chúc Tết của cấp trên và gia đình, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó, sẻ chia, xây dựng môi trường văn hóa quân sự đoàn kết, kỷ luật.

Song song với các hoạt động vui Xuân, các đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện, nắm chắc tình hình trên biển. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt rõ phương châm "vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ", bảo đảm trực đủ quân số, thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Ngày đầu năm mới trên các điểm đảo, nhà giàn và tàu trực vì thế vừa rộn ràng sắc Xuân, vừa đậm khí thế thi đua quyết thắng. Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển, những cái bắt tay, lời chúc đầu năm đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Các hoạt động trong ngày mùng 1 Tết góp phần cổ vũ tinh thần bộ đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm, hướng tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa Tổ quốc trong năm 2026.

Tin liên quan

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

Hơn 500 quân nhân Vùng 2 Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

(NLĐO) - Ngày 28-1, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn hơn 500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Vùng 2 Hải quân chuẩn bị bầu cử cho lực lượng trên biển

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu các đơn vị chủ động, chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là với lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển

Vùng 2 Hải quân trao “Nhà đồng đội” tại TPHCM

(NLĐO) - Vùng 2 Hải quân phối hợp địa phương, doanh nghiệp bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân khó khăn, lan tỏa nghĩa tình đồng chí, đồng đội

