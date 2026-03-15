Thời sự Chính trị

"Vượt sóng" đưa thùng phiếu đến từng cử tri

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- "Vượt sóng" đưa thùng phiếu ra đảo hoặc đến tận nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cử tri trên 100 tuổi, bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Chiều 15-3, tổ công tác của Ủy ban bầu cử Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã vượt sóng đưa thùng phiếu phụ ra Hòn Bảy Cạnh, hòn đảo được mệnh danh là "đảo rùa" lớn nhất Việt Nam để các cử tri là lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Dù thời tiết trên biển không thuận lợi, sóng lớn và gió mạnh, tổ công tác thuộc tổ bầu cử số 5, đơn vị bầu cử số 3 vẫn đưa thùng phiếu phụ vượt biển an toàn đến đảo. Tại Hòn Bảy Cạnh, những cán bộ kiểm lâm ngày đêm bám đảo, thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái, đã trực tiếp tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Giữa không gian biển đảo mênh mông, từng lá phiếu được các cử tri kiểm lâm cẩn trọng viết và bỏ vào thùng phiếu. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy cho thấy dù làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, các cử tri vẫn được bảo đảm quyền bầu cử, góp phần làm nên không khí dân chủ của ngày hội non sông.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Anh Nguyễn Viết Hoàn, cán bộ Trạm Kiểm lâm Hòn Bảy Cạnh (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo), cho biết do làm nhiệm vụ trên đảo xa nên anh và đồng nghiệp không thể về đất liền tham gia bỏ phiếu. Việc tổ chức đưa thùng phiếu đến tận đảo khiến các anh rất xúc động khi vẫn được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, để bảo đảm mọi cử tri đều được tham gia bầu cử, địa phương đã bố trí lực lượng đưa hòm phiếu phụ đến các điểm trạm trên đảo. Dù thời tiết khó khăn, các lực lượng kiểm lâm, biên phòng và kiểm ngư vẫn phối hợp đưa tổ công tác và thùng phiếu đến tận nơi để những người đang làm nhiệm vụ trên đảo thực hiện quyền bầu cử của mình.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Hòn Bảy Cạnh là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Côn Đảo, đồng thời là nơi có số lượng rùa biển về làm tổ nhiều nhất Việt Nam. Riêng năm 2025, lực lượng chức năng tại đây đã cứu hộ, di dời hơn 2.900 tổ trứng với trên 275.000 quả trứng; hơn 186.000 rùa con đã được ấp nở thành công và thả về biển.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Không chỉ tại các đảo xa, trong sáng cùng ngày, nhiều tổ bầu cử trên địa bàn TPHCM cũng mang thùng phiếu phụ đến tận nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu. Tại phường Tam Long, tổ bầu cử đã mang thùng phiếu đến tận nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng để mẹ thực hiện quyền bầu cử. Dù tuổi cao, sức yếu, mẹ vẫn xúc động cầm lá phiếu trên tay và bày tỏ mong muốn lựa chọn những người "có đức, có tài" để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Tại phường Tam Thắng, tổ bầu cử số 4 cũng đưa thùng phiếu phụ đến nhà cụ Từ Thị Hương, 101 tuổi, để cụ tham gia bỏ phiếu. Cụ Hương cho biết mỗi kỳ bầu cử đều giữ lại thẻ cử tri như một kỷ niệm và luôn mong đất nước ngày càng phát triển, người dân được sống trong bình yên, hạnh phúc.

Vượt sóng đưa thùng phiếu đến cử tri: Quyền bầu cử không biên giới

Việc đưa thùng phiếu đến tận đảo xa hay từng mái nhà của các cử tri đặc biệt không chỉ thể hiện sự chu đáo trong công tác tổ chức bầu cử mà còn khẳng định tinh thần dân chủ: Dù ở đất liền hay nơi đầu sóng ngọn gió, mọi công dân đều được bảo đảm quyền tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Việc linh hoạt đưa thùng phiếu đến tận cơ sở đã giúp các cử tri đặc biệt trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

TPHCM đã có những địa phương đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, tính đến 15 giờ ngày 15-5, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố đạt 77,86%

80 năm một lá phiếu: Câu chuyện xúc động của đại tá Nguyễn Văn Tàu

Từng bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 1946, nay 98 tuổi, đại tá Nguyễn Văn Tàu vẫn tự đi bầu cử. Câu chuyện của ông đã gợi lên nhiều xúc động

