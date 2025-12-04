HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Watkins tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Bị thủng lưới trước 2 lần, Aston Villa tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại chủ nhà Brighton 4-3 với cú đúp chói sáng của Ollie Watkins.

Hành quân đến làm khách tại sân AMEX, đội khách Aston Villa gặp bất lợi khi thủ môn số một Emiliano Martínez dính chấn thương khi đang khởi động. Sự cố này buộc HLV Unai Emery phải sử dụng đến thủ thành số 2 Marco Bizot và mọi thứ bắt đầu từ đây.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 1.

Marco Bizot và vị trí "người thế vai" bất đắc dĩ

Chính Marco Bizot phạm sai lầm với pha bắt hụt bóng ở phút thứ 9 sau khi Brighton đá phạt góc, tạo cơ hội cho Jan Paul van Hecke đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho Brighton.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 2.

Jan Paul van Hecke đánh đầu mở tỉ số cho Brighton

Sự lúng túng tiếp tục đeo bám đại diện vùng Birmingham. Phút 29, Jack Hinshelwood bứt tốc rồi căng ngang, bóng đập chân Pau Torres đổi hướng bay thẳng vào lưới, khiến Villa phải nhận bàn thua thứ hai hết sức khó tin.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 3.

Brighton dẫn trước hai bàn sau chưa đầy nửa giờ

Tưởng chừng thế trận đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Aston Villa kiên cường vùng lên và được đền đáp xứng đáng. Phút 37, Ian Maatsen căng ngang tầm thấp để Ollie Watkins lao vào dứt điểm trong vòng cấm, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 4.

Ollie Watkins rút ngắn tỉ số còn 1-2

Phút bù giờ hiệp 1, Ezri Konsa đánh đầu trúng cột dọc, báo hiệu cuộc phản công dữ dội. Chỉ ít giây sau, Watkins tăng tốc đón đường chuyền dài vượt tuyến rồi dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 2-2 trong sự sững sờ của khán giả chủ nhà.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 5.

Ollie Watkins hoàn tất cú đúp trong vài phút cuối hiệp 1

Chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 19 lần xuất quân trên mọi đấu trường mùa này do di chứng chấn thương gối, Ollie Watkins thực sự tỏa sáng với cú đúp chỉ trong chưa đầy 10 phút. Tiền đạo tuyển Anh như vậy cũng đã kịp ghi bàn thắng thứ 9 sau 10 lần đối đầu với Brighton tại Premier League.

Khi Harry Kane còn chưa có đối tác ăn ý trên hàng công tuyển Anh, Watkins còn quỹ thời gian 6 tháng để thuyết phục HLV Thomas Tuchel trước khi ông chốt danh sách "Tam sư" tham dự World Cup 2026. Màn trình diễn chói sáng trước Brighton, vì thế, có lẽ là khởi đầu không thể tốt hơn cho ngôi sao người Anh.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 6.

Amadou Onana đánh đầu ghi bàn, đưa Aston Villa vượt lên

Sang hiệp 2, Aston Villa hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Phút 60, từ quả phạt góc của Matty Cash, Amadou Onana bật cao đánh đầu cận thành, đưa đội khách lần đầu vươn lên dẫn trước 3-2. Tinh thần hưng phấn giúp Villa tiếp tục dâng cao. Phút 78, Donyell Malen vừa vào sân chưa đầy nửa phút đã kịp để lại dấu ấn với pha đá bồi thành công sau cú đánh đầu bị thủ môn cản phá của Guessand, nâng tỉ số lên 4-2.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 7.

Donyell Malen ghi bàn thứ tư cho Aston Villa

Tưởng chừng trận đấu đã an bài,thì Brighton vùng lên mạnh mẽ. Phút 83, Van Hecke cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm, rút ngắn tỉ số xuống 3-4. Những phút cuối, chủ nhà dồn ép nghẹt thở. Phút bù giờ, Marco Bizot – người từng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu trận – chuộc lỗi ngoạn mục khi đổ người xuất thần cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Danny Welbeck, bảo toàn chiến thắng kịch tính cho Aston Villa.

Watkin tỏa sáng, Aston Villa ngược dòng hạ Brighton trận cầu 7 bàn - Ảnh 8.

Aston Villa củng cố vị trí trong Top 3 Ngoại hạng

Aston Villa chễm chệ ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ nhì là Man City trong khi đã bỏ xa các "ông lớn" Chelsea, Liverpool cũng như các "hiện tượng" như Sunderland, Crystal Palace…

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

(NLĐO) – Lợi thế sân nhà và màn trình diễn bùng nổ của siêu dự bị Donyell Malen đưa Aston Villa lên ba vị trí dẫn đầu sau 5 lượt trận vòng bảng Europa League.

Aston Villa lại gieo sầu cho Man City tại sân Villa Park

(NLĐO) - Chuỗi 9 trận bất bại của Man City trên mọi đấu trường đã dừng lại khi "The Citizens" thất thủ ở Villa Park với bàn thua duy nhất trước Aston Villa.

Thua ngược Aston Villa, Tottenham lỗi hẹn ngôi nhì Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Dẫn bàn từ khá sớm nhưng Tottenham lại để Aston Villa quật khởi bằng hai bàn thắng chia đều hai hiệp, đau đớn gục ngã tại sân nhà ở London.

Aston Villa Ollie Watkins Emiliano Martinez vòng 14 Ngoại hạng Anh Unai Emery Brighton 3-4 Aston Villa
