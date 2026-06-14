World Cup 2026: FIFA buộc Ai Cập gỡ 7 ngôi sao khỏi áo đấu

Trước thềm các trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico, tuyển Ai Cập trở thành đội tuyển mới nhất phải điều chỉnh trang phục thi đấu để đáp ứng các quy định nghiêm ngặt từ FIFA.

Theo đó, FIFA yêu cầu đại diện châu Phi gỡ bỏ 7 ngôi sao xuất hiện phía trên logo liên đoàn bóng đá Ai Cập trên áo đấu. Đây là biểu tượng cho 7 chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) mà đội tuyển này từng giành được, đó cũng là thành tích nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Trong quy định của FIFA, ngôi sao chỉ giành cho danh hiệu World Cup mới được phép thể hiện bằng biểu tượng ngôi sao trên áo đấu sử dụng tại VCK World Cup. Các danh hiệu cấp châu lục như AFCON, Euro hay Copa America không được tính.

Vì vậy, Ai Cập buộc phải loại bỏ toàn bộ 7 ngôi sao khỏi trang phục thi đấu chính thức tại giải năm nay.

Hiện chỉ những quốc gia từng vô địch World Cup mới được phép sử dụng biểu tượng ngôi sao trên áo đấu. Trong đó, Brazil dẫn đầu với 5 ngôi sao, tiếp theo là Đức và Ý cùng 4 ngôi sao. Argentina có 3 ngôi sao, trong khi Pháp và Uruguay sở hữu 2 ngôi sao.

Không chỉ mất đi biểu tượng thành tích, Ai Cập còn phải thay đổi thiết kế số áo và tên cầu thủ dự kiến in màu vàng ánh kim trên trang phục thi đấu. FIFA cho rằng màu vàng kim loại không đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về khả năng hiển thị và độ rõ nét trong quá trình thi đấu, khiến Ai Cập phải chuyển sang phương án thiết kế khác phù hợp hơn.

Tại World Cup 2026, Ai Cập đã góp mặt lần thứ tư tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ năm 1934, 1990 và 2018.

Tại giải năm nay, Ai Cập nằm ở bảng G cùng Bỉ, Iran và New Zealand. Đối thủ đầu tiên của đại diện châu Phi sẽ là tuyển Bỉ.