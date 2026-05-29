Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đông đảo người dân xã Bình Chánh tham gia trồng 100 cây phượng tím, chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

Ngày 29-5, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, TPHCM tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại tuyến đường Giao thông hào (ấp 20), thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân địa phương tham gia.

Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 1.

Đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Bình Chánh sáng 29-5

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh đối với môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị và chất lượng cuộc sống.

Đoàn viên, hội viên và người dân cùng chung tay phủ xanh các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Chánh

Thông qua chương trình, địa phương mong muốn lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh, thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Kim Mai - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống. Tư tưởng đó được thể hiện qua lời dạy nổi tiếng của Người: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Mai - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh phát biểu tại buổi lễ

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nắng nóng kéo dài và triều cường đang ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến đời sống người dân cũng như quá trình phát triển đô thị. Vì vậy, việc trồng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ môi trường, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

"Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, xã Bình Chánh xác định đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào mà còn là nhiệm vụ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển nông thôn mới bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu" - bà Nguyễn Kim Mai nói.

Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 3.
Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 4.
Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 5.
Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 6.

Các đại biểu cùng tham gia trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương

Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 7.
Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 8.
Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây - Ảnh 9.

Hoạt động trồng cây góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư

Đặc biệt, tại tuyến đường Giao thông hào, các đại biểu, đoàn viên và người dân đã cùng tham gia trồng 100 cây phượng tím thân gỗ trên chiều dài khoảng 1,5 km.

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục triển khai trồng thêm 225 cây xanh trên 5 tuyến đường khác trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm từng bước phủ xanh các tuyến đường dân sinh, cải thiện cảnh quan môi trường, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Tin liên quan

Nhân dân phường Đông Hưng Thuận trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Nhân dân phường Đông Hưng Thuận trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

(NLĐO)- Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM hướng tới mục tiêu mỗi người dân tự giác trồng và chăm sóc 1 cây xanh

Cà Mau phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh

(NLĐO) – Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được thực hiện đồng loạt tại 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cam kết chỉ trồng cây nhưng cạo sạch cả quả đồi ở Khánh Hòa

(NLĐO) - Lãnh đạo xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa xác nhận một chủ đất bị bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép dù trước đó chỉ cam kết đào đất trồng cây

tết trồng cây trồng cây TPHCM Xã Bình Chánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo