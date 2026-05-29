Xã Bình Chánh, TPHCM: Người dân hào hứng hưởng ứng Tết trồng cây

Ngày 29-5, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, TPHCM tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại tuyến đường Giao thông hào (ấp 20), thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân địa phương tham gia.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh đối với môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị và chất lượng cuộc sống.

Thông qua chương trình, địa phương mong muốn lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh, thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Kim Mai - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống. Tư tưởng đó được thể hiện qua lời dạy nổi tiếng của Người: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nắng nóng kéo dài và triều cường đang ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến đời sống người dân cũng như quá trình phát triển đô thị. Vì vậy, việc trồng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ môi trường, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

"Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, xã Bình Chánh xác định đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào mà còn là nhiệm vụ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển nông thôn mới bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu" - bà Nguyễn Kim Mai nói.

Đặc biệt, tại tuyến đường Giao thông hào, các đại biểu, đoàn viên và người dân đã cùng tham gia trồng 100 cây phượng tím thân gỗ trên chiều dài khoảng 1,5 km.

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục triển khai trồng thêm 225 cây xanh trên 5 tuyến đường khác trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm từng bước phủ xanh các tuyến đường dân sinh, cải thiện cảnh quan môi trường, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.