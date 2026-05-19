HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

CHÍ NGUYÊN - QUỐC ANH

(NLĐO) - Hàng trăm cây xanh được trồng như lời cam kết của TPHCM trong hành trình mở rộng không gian xanh, xây dựng đô thị đáng sống.

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường thế giới 5-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 1.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Thành phố muôn sắc hoa

Hoạt động năm nay gắn với phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", thể hiện định hướng của TPHCM trong việc phát triển hệ sinh thái đô thị, gia tăng mảng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Thành phố xanh - sạch - khỏe", gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 2.

Các đơn vị thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, cách đây hơn 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây với tầm nhìn sâu rộng về môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" - lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh các đô thị lớn đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm không gian sinh thái.

Tại lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng mới 503 cây xanh, gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 3.
TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, trồng cây tại lễ phát động.

"Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ tạo bóng mát cho mai sau, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững của thành phố" - ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trồng cây lưu niệm tại công viên văn hóa Láng Le.

Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, cho biết địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công - đơn vị đang trú đóng tại Công viên Văn hóa Láng Le - tiếp nhận và chăm sóc cây xanh sau lễ phát động. Trung tâm sẽ được hỗ trợ kinh phí để duy trì việc chăm sóc, bảo dưỡng cây trong thời gian tới.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 6.

Cây xanh lưu niệm của ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 7.

TS Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TPHCM, trồng cây xanh lưu niệm tại lễ phát động.

Trồng hơn 700 cây xanh

Cùng ngày, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức "Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 8.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM và ĐHQG TPHCM trồng cây tai lễ phát động.

Theo Sở Xây dựng, đối với các đô thị lớn như TPHCM, mật độ cây xanh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá "chỉ số đáng sống" của đô thị. Tuy nhiên, hiện nay chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn thành phố vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân cũng như yêu cầu của một đô thị phát triển hiện đại.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 phải thực hiện được bốn việc quan trọng. Cụ thể, chống ùn tắc giao thông; chống ngập; di dời 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch thực hiện chỉnh trang đô thị; bảo vệ môi trường.

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, về ý thức xây dựng một nền đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 9.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, các đại biểu đã trồng 230 cây xanh (cây lát hoa, lim sét, muồng hoa đào, nhạc ngựa) tại Khu đất quy hoạch Quảng trường sáng tạo. Đây đều là những loại cây có dáng đẹp, tán rộng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan khu vực, góp phần tạo không gian xanh, bền vững và hài hòa với môi trường xung quanh.

Tin liên quan

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(NLĐO) - Hưởng ứng phong trào “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xã Bình Hưng phát động trồng hơn 1.800 cây xanh trên địa bàn

Nhân dân phường Đông Hưng Thuận trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

(NLĐO)- Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM hướng tới mục tiêu mỗi người dân tự giác trồng và chăm sóc 1 cây xanh

Cà Mau phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh

(NLĐO) – Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được thực hiện đồng loạt tại 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường chỉnh trang đô thị không gian xanh hệ sinh thái Chủ tịch Hồ Chí Minh Ủy ban MTTQ nông thôn mới công viên văn hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo