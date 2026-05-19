TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường thế giới 5-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Thành phố muôn sắc hoa

Hoạt động năm nay gắn với phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", thể hiện định hướng của TPHCM trong việc phát triển hệ sinh thái đô thị, gia tăng mảng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Thành phố xanh - sạch - khỏe", gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các đơn vị thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, cách đây hơn 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây với tầm nhìn sâu rộng về môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" - lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh các đô thị lớn đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm không gian sinh thái.

Tại lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng mới 503 cây xanh, gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, trồng cây tại lễ phát động.

"Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ tạo bóng mát cho mai sau, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững của thành phố" - ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trồng cây lưu niệm tại công viên văn hóa Láng Le.

Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, cho biết địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công - đơn vị đang trú đóng tại Công viên Văn hóa Láng Le - tiếp nhận và chăm sóc cây xanh sau lễ phát động. Trung tâm sẽ được hỗ trợ kinh phí để duy trì việc chăm sóc, bảo dưỡng cây trong thời gian tới.

Cây xanh lưu niệm của ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.

TS Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TPHCM, trồng cây xanh lưu niệm tại lễ phát động.

Trồng hơn 700 cây xanh

Cùng ngày, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức "Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM và ĐHQG TPHCM trồng cây tai lễ phát động.

Theo Sở Xây dựng, đối với các đô thị lớn như TPHCM, mật độ cây xanh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá "chỉ số đáng sống" của đô thị. Tuy nhiên, hiện nay chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn thành phố vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân cũng như yêu cầu của một đô thị phát triển hiện đại.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 phải thực hiện được bốn việc quan trọng. Cụ thể, chống ùn tắc giao thông; chống ngập; di dời 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch thực hiện chỉnh trang đô thị; bảo vệ môi trường.

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, về ý thức xây dựng một nền đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, các đại biểu đã trồng 230 cây xanh (cây lát hoa, lim sét, muồng hoa đào, nhạc ngựa) tại Khu đất quy hoạch Quảng trường sáng tạo. Đây đều là những loại cây có dáng đẹp, tán rộng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan khu vực, góp phần tạo không gian xanh, bền vững và hài hòa với môi trường xung quanh.