Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hưởng ứng phong trào “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xã Bình Hưng phát động trồng hơn 1.800 cây xanh trên địa bàn

Ngày 17-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng, TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 1.

Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại xã Bình Hưng ngày 17-5

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp tại địa phương.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 2.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 3.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 4.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 5.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân xã Bình Hưng tham gia buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Lan - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiên nhiên, môi trường và đời sống Nhân dân. Lời dạy "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ không gian sống cho cộng đồng và thế hệ mai sau.

"Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, việc phát triển cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không khí, ứng phó biến đổi khí hậu mà còn tạo cảnh quan xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực từ đời sống hằng ngày" - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng nhấn mạnh.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hòa Lan - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, xã Bình Hưng luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy, chăm sóc và phát triển cây xanh trên địa bàn. Nhiều mô hình như "Tuyến đường xanh", "Khu dân cư xanh - sạch - đẹp", "Ngày Chủ nhật xanh" được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 7.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 8.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 9.

Lãnh đạo xã Bình Hưng cùng cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia trồng cây hưởng ứng phong trào “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026

Lãnh đạo địa phương cũng kêu gọi người dân tiếp tục chung tay bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây xanh quanh nơi sinh sống, góp phần xây dựng xã Bình Hưng ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Dịp này, địa phương đã trồng 300 cây gõ đỏ, giáng hương, bằng lăng tại khuôn viên Khu dân cư Phong Phú 5 (ấp 70). Cùng ngày, các trường học, văn phòng ấp và nhiều hộ dân trên địa bàn cũng đồng loạt hưởng ứng, đăng ký trồng thêm 1.516 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng trong đợt phát động lên hơn 1.800 cây.

Các địa phương đồng loạt ra quân trồng cây xanh

*Trước đó, ngày 16-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn năm 2026.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 11.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 10.

Các đại biểu cùng người dân xã Tân Nhựt tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026

Dịp này, địa phương trồng 450 cây chuông vàng thân gỗ và Osaka hoa vàng dọc tuyến đường Kênh 10 dài khoảng 2,6 km. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên, hội viên và người dân đã đồng loạt tham gia trồng cây, góp phần tăng mảng xanh, tạo mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng xã Tân Nhựt phát triển bền vững.

*Cùng ngày, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, xã Tân Vĩnh Lộc cũng đã tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh kết hợp chăm lo an sinh xã hội.

Tại chương trình, đại diện Chi hội Tin lành Vĩnh Lộc, Họ đạo Vĩnh Lộc B, chùa Từ Vân và Thiền viện Thiên Phước đã đóng góp 200 triệu đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 10.
Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 11.

Xã Tân Vĩnh Lộc ra quân trồng cây xanh kết hợp chăm lo an sinh xã hội hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Song song đó, chương trình "Vì người bạn ngoại thành" do Ban Thường vụ Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Cầu Ông Lãnh phối hợp thực hiện đã trao tặng 1.261 dụng cụ học tập, 2.700 quyển tập trắng, 322 đầu sách truyện cùng 4 tủ sách cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh và xã Tân Vĩnh Lộc cũng trao 40 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, xã Tân Vĩnh Lộc sẽ trồng và chăm sóc lâu dài 1.500 cây xanh gồm bằng lăng, chuông vàng… nhằm tăng độ che phủ cây xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường sống cho người dân địa phương.


Tin liên quan

Nhân dân phường Đông Hưng Thuận trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Nhân dân phường Đông Hưng Thuận trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

(NLĐO)- Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM hướng tới mục tiêu mỗi người dân tự giác trồng và chăm sóc 1 cây xanh

Cà Mau phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh

(NLĐO) – Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được thực hiện đồng loạt tại 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(NLĐO) - "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được UBND TP Huế tổ chức phát động ngay tại công viên Hồ Thuỷ Tiên nhằm tạo mảng xanh đô thị, điểm đến du lịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo