Xã Bình Hưng, TPHCM: Trồng hơn 1.800 cây xanh hưởng ứng "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày 17-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng, TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp tại địa phương.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân xã Bình Hưng tham gia buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Lan - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiên nhiên, môi trường và đời sống Nhân dân. Lời dạy "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ không gian sống cho cộng đồng và thế hệ mai sau.

"Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, việc phát triển cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không khí, ứng phó biến đổi khí hậu mà còn tạo cảnh quan xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực từ đời sống hằng ngày" - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hòa Lan - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, xã Bình Hưng luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy, chăm sóc và phát triển cây xanh trên địa bàn. Nhiều mô hình như "Tuyến đường xanh", "Khu dân cư xanh - sạch - đẹp", "Ngày Chủ nhật xanh" được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống.

Lãnh đạo xã Bình Hưng cùng cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia trồng cây hưởng ứng phong trào “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026

Lãnh đạo địa phương cũng kêu gọi người dân tiếp tục chung tay bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây xanh quanh nơi sinh sống, góp phần xây dựng xã Bình Hưng ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Dịp này, địa phương đã trồng 300 cây gõ đỏ, giáng hương, bằng lăng tại khuôn viên Khu dân cư Phong Phú 5 (ấp 70). Cùng ngày, các trường học, văn phòng ấp và nhiều hộ dân trên địa bàn cũng đồng loạt hưởng ứng, đăng ký trồng thêm 1.516 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng trong đợt phát động lên hơn 1.800 cây.

Các địa phương đồng loạt ra quân trồng cây xanh *Trước đó, ngày 16-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn năm 2026. Các đại biểu cùng người dân xã Tân Nhựt tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 Dịp này, địa phương trồng 450 cây chuông vàng thân gỗ và Osaka hoa vàng dọc tuyến đường Kênh 10 dài khoảng 2,6 km. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên, hội viên và người dân đã đồng loạt tham gia trồng cây, góp phần tăng mảng xanh, tạo mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng xã Tân Nhựt phát triển bền vững. *Cùng ngày, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, xã Tân Vĩnh Lộc cũng đã tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh kết hợp chăm lo an sinh xã hội. Tại chương trình, đại diện Chi hội Tin lành Vĩnh Lộc, Họ đạo Vĩnh Lộc B, chùa Từ Vân và Thiền viện Thiên Phước đã đóng góp 200 triệu đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương. Xã Tân Vĩnh Lộc ra quân trồng cây xanh kết hợp chăm lo an sinh xã hội hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Song song đó, chương trình "Vì người bạn ngoại thành" do Ban Thường vụ Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Cầu Ông Lãnh phối hợp thực hiện đã trao tặng 1.261 dụng cụ học tập, 2.700 quyển tập trắng, 322 đầu sách truyện cùng 4 tủ sách cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh và xã Tân Vĩnh Lộc cũng trao 40 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, xã Tân Vĩnh Lộc sẽ trồng và chăm sóc lâu dài 1.500 cây xanh gồm bằng lăng, chuông vàng… nhằm tăng độ che phủ cây xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường sống cho người dân địa phương.



