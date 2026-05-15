Xã cửa ngõ TPHCM cà phê cùng doanh nghiệp, mở hướng thu hút đầu tư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xã cửa ngõ TPHCM cà phê cùng doanh nghiệp, mở hướng thu hút đầu tư

Huỳnh Như

(NLĐO) - Không chỉ kết nối doanh nghiệp, chương trình còn là diễn đàn để chính quyền, nhà đầu tư trao đổi về quy hoạch, cơ hội phát triển cửa ngõ Tây Nam TPHCM

Ngày 15-5, Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt, TPHCM đã tổ chức chương trình "Cà phê doanh nghiệp" quý II-2026 với chủ đề "Thông tin quy hoạch - Cơ hội đầu tư - Định hướng phát triển xã Tân Nhựt", thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện các phòng ban chuyên môn, hiệp hội ngành nghề cùng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến định hướng phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây Nam thành phố.

Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 1.

Quang cảnh chương trình “Cà phê doanh nghiệp” quý II-2026 tại xã Tân Nhựt, TPHCM với sự tham dự của đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cho biết sau khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, địa phương nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 2.

Ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt phát biểu tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí để sớm chuyển đổi lên phường, đồng thời triển khai lập quy hoạch phân khu theo định hướng phát triển đô thị. Đáng chú ý, trong quy hoạch mới, địa phương không còn duy trì quỹ đất lúa dự trữ khoảng 350 ha như trước đây, mở ra dư địa lớn cho phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ và công nghiệp sạch.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến để địa phương hoàn thiện định hướng phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới" - ông Phạm Nhật Trường chia sẻ.

Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 3.
Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 4.

Nhà đầu tư quan tâm lắng nghe định hướng phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM

Thông tin thêm về định hướng phát triển địa phương, ông Nguyễn Trọng Ân - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Nhựt cho biết, theo quy hoạch mới, xã Tân Nhựt được định hướng phát triển theo hướng đô thị hóa toàn diện, trở thành khu vực phát triển công nghiệp sạch, dịch vụ, y tế và logistics tại cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM.

Cụ thể, địa phương dự kiến hình thành cụm công nghiệp mới rộng khoảng 200 ha, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và thân thiện môi trường. Song song đó, khu vực Cụm y tế Tân Kiên sẽ được phát triển theo mô hình "campus y tế" hiện đại, chuyên sâu, tạo động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Trọng Ân - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Nhựt, phát biểu và chia sẻ định hướng phát triển địa phương trong thời gian tới

Ngoài ra, xã Tân Nhựt còn được quy hoạch ga đường sắt TPHCM - Cần Thơ kết hợp trung tâm logistics; đồng thời phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, phát triển đô thị và gia tăng kết nối vùng trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Trọng Ân, nhiều công trình trọng điểm cấp thành phố cũng đang được triển khai trên địa bàn, tiêu biểu như Nhà máy xử lý nước thải Tân Hóa - Lò Gốm với công suất khoảng 270.000 m³/ngày đêm, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị khu vực.

Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 6.
Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 7.
Xã cửa ngõ TPHCM “cà phê cùng doanh nghiệp”, mở hướng hút đầu tư - Ảnh 8.

Doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với chính quyền tại chương trình

Trao đổi tại chương trình, ông Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tây Sài Gòn đánh giá cao việc địa phương chủ động công khai thông tin quy hoạch và định hướng phát triển để doanh nghiệp có cơ sở xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.

Theo ông Nghĩa, với định hướng phát triển y tế, logistics cùng hệ thống giao thông liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, xã Tân Nhựt sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các lĩnh vực khách sạn, lưu trú, thương mại, ẩm thực và các dịch vụ phục vụ chuyên gia, người lao động trong thời gian tới.

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp cũng trao đổi, kiến nghị các nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển đô thị và thu hút đầu tư.

Không khí chương trình diễn ra cởi mở, thẳng thắn với nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, góp phần tăng cường kết nối, đồng hành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt kết nạp thêm 6 hội viên mới, nâng tổng số thành viên lên 70, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối, hợp tác và thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Tin liên quan

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cha con cứu 3 người trên sông Gianh

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cha con cứu 3 người trên sông Gianh

(NLĐO) - Hai cha con cứu sống 3 người sau vụ lật thuyền trên sông Gianh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng

(NLĐO) - Chiều 15-5, Bộ Công Thương chính thức công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương.

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng

(NLĐO) – Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và quan hệ đối tác tại khu vực.

doanh nghiệp thu hút đầu tư cà phê doanh nghiệp xã Tân Nhựt cửa ngõ Tây Nam TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo