Xã cửa ngõ TPHCM cà phê cùng doanh nghiệp, mở hướng thu hút đầu tư

Ngày 15-5, Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt, TPHCM đã tổ chức chương trình "Cà phê doanh nghiệp" quý II-2026 với chủ đề "Thông tin quy hoạch - Cơ hội đầu tư - Định hướng phát triển xã Tân Nhựt", thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện các phòng ban chuyên môn, hiệp hội ngành nghề cùng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến định hướng phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây Nam thành phố.

Quang cảnh chương trình “Cà phê doanh nghiệp” quý II-2026 tại xã Tân Nhựt, TPHCM với sự tham dự của đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cho biết sau khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, địa phương nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt phát biểu tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí để sớm chuyển đổi lên phường, đồng thời triển khai lập quy hoạch phân khu theo định hướng phát triển đô thị. Đáng chú ý, trong quy hoạch mới, địa phương không còn duy trì quỹ đất lúa dự trữ khoảng 350 ha như trước đây, mở ra dư địa lớn cho phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ và công nghiệp sạch.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến để địa phương hoàn thiện định hướng phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới" - ông Phạm Nhật Trường chia sẻ.

Nhà đầu tư quan tâm lắng nghe định hướng phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM

Thông tin thêm về định hướng phát triển địa phương, ông Nguyễn Trọng Ân - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Nhựt cho biết, theo quy hoạch mới, xã Tân Nhựt được định hướng phát triển theo hướng đô thị hóa toàn diện, trở thành khu vực phát triển công nghiệp sạch, dịch vụ, y tế và logistics tại cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM.

Cụ thể, địa phương dự kiến hình thành cụm công nghiệp mới rộng khoảng 200 ha, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và thân thiện môi trường. Song song đó, khu vực Cụm y tế Tân Kiên sẽ được phát triển theo mô hình "campus y tế" hiện đại, chuyên sâu, tạo động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Ông Nguyễn Trọng Ân - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Nhựt, phát biểu và chia sẻ định hướng phát triển địa phương trong thời gian tới

Ngoài ra, xã Tân Nhựt còn được quy hoạch ga đường sắt TPHCM - Cần Thơ kết hợp trung tâm logistics; đồng thời phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, phát triển đô thị và gia tăng kết nối vùng trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Trọng Ân, nhiều công trình trọng điểm cấp thành phố cũng đang được triển khai trên địa bàn, tiêu biểu như Nhà máy xử lý nước thải Tân Hóa - Lò Gốm với công suất khoảng 270.000 m³/ngày đêm, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị khu vực.

Doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với chính quyền tại chương trình

Trao đổi tại chương trình, ông Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tây Sài Gòn đánh giá cao việc địa phương chủ động công khai thông tin quy hoạch và định hướng phát triển để doanh nghiệp có cơ sở xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.

Theo ông Nghĩa, với định hướng phát triển y tế, logistics cùng hệ thống giao thông liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, xã Tân Nhựt sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các lĩnh vực khách sạn, lưu trú, thương mại, ẩm thực và các dịch vụ phục vụ chuyên gia, người lao động trong thời gian tới.

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp cũng trao đổi, kiến nghị các nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển đô thị và thu hút đầu tư.

Không khí chương trình diễn ra cởi mở, thẳng thắn với nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, góp phần tăng cường kết nối, đồng hành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt kết nạp thêm 6 hội viên mới, nâng tổng số thành viên lên 70, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối, hợp tác và thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.