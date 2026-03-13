HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Xả dầu dự trữ chưa đủ trấn an thị trường

Hoàng Phương

Trong điều kiện bình thường, khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương 20% mức tiêu thụ toàn cầu

Giá dầu thế giới ngày 12-3 lại tăng mạnh, với dầu thô Brent có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng.

Một ngày trước đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã công bố đợt xả dầu dự trữ khẩn cấp lớn nhất kể từ khi được thành lập năm 1973. Trong số 400 triệu thùng dầu xuất kho từ 32 quốc gia thành viên IEA, Mỹ đóng góp 172 triệu thùng. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các chuyến hàng có thể bắt đầu từ tuần tới và dự kiến mất khoảng 120 ngày để hoàn tất.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường dầu cho thấy các nhà giao dịch tin rằng lượng dầu xả ra khó có thể bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung nếu eo biển Hormuz, tuyến đường nối vịnh Ba Tư với các thị trường năng lượng thế giới, tiếp tục bị phong tỏa do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông. Trong điều kiện bình thường, khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương 20% mức tiêu thụ toàn cầu.

Xả dầu dự trữ chưa đủ trấn an thị trường - Ảnh 1.

Một tàu chở dầu bốc cháy sau khi bị tấn công tại cảng Khor al-Zubair Port, gần TP Basra - Iraq hôm 11-3. Ảnh: AP

Sau 12 ngày chiến sự, theo đài Al Jazeera, nguồn cung dầu toàn cầu bị thiếu hụt hơn 200 triệu thùng, tức nhiều hơn một nửa lượng dầu mà IEA dự kiến tung ra từ kho dự trữ khẩn cấp. Giới phân tích cho rằng ngay cả khi xả kho khẩn cấp với quy mô lớn, nguồn dự trữ chiến lược cũng chỉ có thể bù đắp được một phần nhỏ lượng dầu bị thiếu hụt nếu xung đột kéo dài.

Một vấn đề khác khiến nhiều người vẫn bất an là tốc độ đưa dầu dự trữ ra thị trường. Thông báo của IEA chưa nêu chi tiết các quốc gia thành viên sẽ giải phóng dầu nhanh đến đâu hoặc cách thức phân bổ nguồn dầu đó. Các kho dự trữ chiến lược do từng nước thành viên IEA quản lý riêng, nên các rào cản về kỹ thuật và logistics có thể làm chậm tiến trình đưa dầu ra thị trường.

Ông Pavel Molchanov, chuyên gia của Ngân hàng Raymond James (Mỹ), cho rằng có thể mất 60-90 ngày để lượng dầu này thực sự tác động đáng kể đến thị trường, lâu hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự giảm nhiệt ngay lập tức.

Mặt khác, theo đài CNBC, động thái của IEA cũng phát đi tín hiệu rõ ràng rằng thị trường năng lượng đang chuẩn bị cho kịch bản cuộc xung đột kéo dài hơn dự đoán ban đầu. Giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cho đến khi các bên liên quan đạt được lệnh ngừng bắn hoặc năng lực tấn công của Iran bị suy yếu, cho phép tàu chở dầu hoạt động trở lại.

Theo chuyên gia Vivek Dhar của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), nếu thị trường thực sự rơi vào tình trạng thiếu dầu, giá có thể phải tăng mạnh để kìm bớt nhu cầu, đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển. Ông dự báo giá dầu thô Brent có thể vọt lên 120-150 USD/thùng để buộc nhu cầu giảm xuống, thậm chí còn tăng cao hơn nếu các nền kinh tế phát triển chấp nhận mức giá cao hơn để "phá hủy nhu cầu" trên thị trường.

Ngoài năng lượng, một rủi ro khác ít được chú ý hơn là tác động dây chuyền có thể xảy ra đối với giá lương thực khi tình trạng thiếu phân bón đẩy chi phí sản xuất nông nghiệp lên cao. Hơn 1/3 lượng phân bón giao dịch trên toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, khiến tuyến đường này trở thành mạch giao thông quan trọng của chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Hoạt động vận tải thương mại qua tuyến này gần như bị đình trệ kể từ khi chiến sự bùng phát, làm gián đoạn các chuyến hàng đúng vào thời điểm nông dân ở khắp Bắc bán cầu chuẩn bị đất cho vụ gieo trồng mùa xuân. Trong khi đó, châu Á và châu Phi đặc biệt phụ thuộc vào nguồn phân bón xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh.

Bà Veronica Nigh, kinh tế trưởng của Viện Phân bón (Mỹ), nhận định nếu tình trạng gián đoạn thương mại kéo dài, giá phân bón sẽ tăng đối với nông dân và các nhà bán lẻ cuối cùng, đẩy chi phí thực phẩm lên cao đối với người tiêu dùng. 

Tổng thống Iran nêu điều kiện kết thúc chiến sự

Làn sóng tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh vẫn diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 11-3 thông qua nghị quyết yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự nhằm vào các nước láng giềng.

Ngày 12-3, một tàu container bị tấn công ngoài khơi bờ biển TP Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh công bố thông tin này và cho biết thủy thủ đoàn của tàu đều an toàn.

Cùng ngày, giới chức Iraq cho biết toàn bộ các cảng dầu của nước này đã phải ngừng hoạt động sau khi 2 tàu chở dầu nước ngoài bốc cháy trong vụ tấn công xảy ra tại cảng Khor al-Zubair Port, gần TP Basra hôm 11-3, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Theo giới chức Iraq, mục tiêu vụ tấn công là một con tàu đang ở khu vực chuyển dầu từ tàu sang tàu tại cảng ở vịnh Ba Tư này.

Tại Bahrain, một vụ tấn công gây ra hỏa hoạn lớn trên đảo Muharraq, nơi đặt sân bay quốc tế của nước này. Sân bay đó có các bể chứa nhiên liệu phản lực cùng các kho chứa phục vụ ngành dầu khí quốc gia.

Ả Rập Saudi cũng thông báo bắn hạ ít nhất một máy bay không người lái tìm cách nhắm mục tiêu vào mỏ dầu Shaybah...

Từ khi bị Mỹ và Israel tấn công hôm 28-2, Iran đã tập trung gây ra sức ép kinh tế toàn cầu đủ lớn nhằm buộc 2 nước này phải chấm dứt chiến dịch quân sự. Theo AP, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 12-3 nhấn mạnh chiến sự chỉ có thể kết thúc nếu "các quyền hợp pháp" của Tehran được thừa nhận, thiệt hại được bồi thường và có những bảo đảm quốc tế vững chắc nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Huệ Bình


Tin liên quan

Giá dầu thế giới lại vọt trên 100 USD/thùng bất chấp hàng loạt nước xả kho dự trữ

Giá dầu thế giới lại vọt trên 100 USD/thùng bất chấp hàng loạt nước xả kho dự trữ

(NLĐO) - Giá dầu thế giới tăng mạnh vượt mốc 100 USD/thùng, không lâu sau khi các nước thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố xả kho kỷ lục.

Điểm nóng xung đột ngày 12-3: IEA "xả" kỷ lục 400 triệu thùng dầu thô cứu thị trường

(NLĐO) - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố "lệnh" giải phóng lượng dầu thô kỷ lục từ kho dự trữ trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông tiếp tục leo thang.

Iran tuyên bố "không 1 lít dầu nào" qua được Hormuz nếu Mỹ - Israel còn tấn công

(NLĐO) – Iran không cho phép “1 lít dầu nào” được xuất khẩu khỏi khu vực, đồng thời cảnh báo báo tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phải “đặc biệt thận trọng”.

xả dầu giá dầu dự trữ Iran Mỹ Israel eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo