Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 12-3: IEA "xả" kỷ lục 400 triệu thùng dầu thô cứu thị trường

Hải Hưng

(NLĐO) - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố "lệnh" giải phóng lượng dầu thô kỷ lục từ kho dự trữ trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông tiếp tục leo thang.

ABC News dẫn thông báo từ IEA hôm 11-3 cho biết sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược. Đây là đợt xả dầu lớn nhất trong lịch sử của tổ chức gồm 32 quốc gia thành viên này.

Quyết định được đưa ra khi nền kinh tế toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran khiến nguồn cung năng lượng đối mặt nhiều rủi ro.

Theo IEA, lượng dầu được tung ra thị trường lần này nhằm bù đắp sự gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại Trung Đông.

Thị trường năng lượng được “cứu” khẩn cấp - Ảnh 1.

Iran cảnh báo mọi tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phải "hết sức cẩn trọng". Ảnh minh hoạ AP

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi chiến sự Iran bùng phát từ hôm 28-2, khiến tuyến vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz tê liệt. Tuyến hàng hải chiến lược do Iran kiểm soát vốn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Trước khi xảy ra chiến sự, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho hay hoạt động của tàu chở dầu qua eo biển này hiện gần như đã dừng lại. 

Theo ông Birol, xung đột tại Trung Đông đang tác động đáng kể đến thị trường dầu khí toàn cầu, kéo theo những hệ lụy lớn đối với an ninh năng lượng, khả năng chi trả năng lượng và nền kinh tế thế giới.

IEA tính toán lượng dầu 400 triệu thùng được giải phóng lần này có thể bù đắp phần nguồn cung bị gián đoạn trong khoảng 20 ngày.

Trước khi quyết định ra tay "cứu thị trường năng lượng", các quốc gia thành viên của IEA đang nắm giữ khoảng 1,2 tỉ thùng dầu dự trữ.

Dù vậy, lãnh đạo IEA nhấn mạnh việc xả kho dự trữ dầu chỉ là biện pháp khẩn cấp nhằm ổn định thị trường trong ngắn hạn.

Giám đốc Birol nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất để thị trường năng lượng toàn cầu trở lại ổn định vẫn là việc khôi phục hoạt động vận chuyển bình thường qua eo biển Hormuz.

Tại Mỹ, giá dầu thô giao dịch quanh mức 86 USD/thùng vào ngày 11-3, tăng khoảng 35% so với một tháng trước đó. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều mức đỉnh 119 USD/thùng được ghi nhận hôm 9-3.

Một số chuyên gia từng cảnh báo giá dầu có thể leo lên 150 USD/thùng hoặc cao hơn nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco (Ả Rập Saudi), nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, cũng cảnh báo thị trường năng lượng có thể đối mặt "hậu quả thảm khốc" nếu hoạt động vận chuyển tàu dầu qua eo biển Hormuz không sớm được khôi phục.

Tổng thống Donald Trump gần đây cũng đưa ra nhiều thông điệp khác nhau liên quan đến cách chính quyền Mỹ có thể xử lý tình hình giá năng lượng.

Chủ nhân Nhà Trắng từng cho rằng xung đột có thể sớm kết thúc nhưng đồng thời cũng cảnh báo Iran sẽ bị Mỹ đáp trả "mạnh gấp 20 lần" nếu cản trở hoạt động của tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Giá xăng tại Mỹ cũng đã tăng trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá trung bình một gallon xăng tại nước này đã tăng lên 3,57 USD vào ngày 11-3, so với mức 2,97 USD cách đó một tháng.


Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở eo biển Hormuz

Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh vừa báo cáo về 3 tàu hàng bị "vật thể lạ" bắn trúng trong ngày 11-3 ở eo biển Hormuz

Châu Á nỗ lực phòng vệ trước cú sốc năng lượng

Việc giá dầu tăng kéo dài sẽ làm giảm thu nhập của các hộ gia đình và đẩy chi phí của doanh nghiệp lên cao, từ đó kìm hãm tiêu dùng và đầu tư

Iran mở rộng mục tiêu vào “túi tiền” của Mỹ, Israel

(NLĐO) - Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế, ngân hàng của Mỹ và Israel tại Trung Đông, rằng "hãy chờ đợi phản ứng đau đớn từ chúng tôi"

