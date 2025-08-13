HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Xã Dầu Giây xác định 5 nhiệm vụ trung tâm, 3 nhiệm vụ đột phá để phát triển

Minh Nguyên

(NLĐO)- Đảng bộ xã Dầu Giây xác định 5 nhiệm vụ trung tâm và 3 nhiệm vụ đột phá để phát triển xã văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Trong 2 ngày 12 và 13-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 170 đại biểu, đại diện cho hơn 1.455 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đảng bộ xã Dầu Giây xác định nhiệm vụ phát triển xã văn minh , hiện đại - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Ông Cao Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Giây - cho biết xã có vị trí địa lý chiến lược với nhiều điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển giao thông và phát triển thương mại dịch vụ. Hạ tầng giao thông thuận lợi gồm có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường cao tốc đi qua địa bàn như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Tỉnh lộ 769, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết... đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp.

Đảng bộ xã Dầu Giây xác định nhiệm vụ phát triển xã văn minh , hiện đại - Ảnh 2.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Giây Cao Tiến Sỹ báo cáo tại đại hội

Đồng thời, trên địa bàn xã có Khu Công nghiệp Dầu Giây với tỉ lệ lấp đầy đạt 70%, Cụm Công nghiệp Hưng Lộc đã đi vào hoạt động hiệu quả; quy hoạch Cụm Công nghiệp Lộ 25 (150 ha) và khu logistics (85 ha); Chợ đầu mối Nông sản Dầu Giây hoạt động hiệu quả tạo cơ hội cho sản phẩm nông nghiệp từ khắp nơi đến giao thương.

Bí thư Đảng ủy xã Dầu Giây Cao Tiến Sỹ nhấn mạnh từ việc xác định lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã xác định 5 nhiệm vụ trung tâm và 3 nhiệm vụ đột phá, 14 giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường và xác định chủ đề đại hội Đảng bộ xã "Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã Dầu Giây văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân".

Đảng bộ xã Dầu Giây xác định nhiệm vụ phát triển xã văn minh , hiện đại - Ảnh 3.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai - trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho rằng bước vào nhiệm kỳ mới, xã Dầu Giây có nhiều tiềm năng phát triển khi là đầu mối giao thông chiến lược của vùng với các tuyến quốc lộ, cao tốc trọng điểm, vị trí địa lý gần TP HCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo nền tảng kết nối liên vùng hiệu quả.

Các khu vực quy hoạch đô thị Dầu Giây, logistics Lộ 25 đã hình thành cơ sở tiền đề để phát triển thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mở rộng không gian phát triển và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đội ngũ cán bộ xã có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, gắn với tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp…

Bà Huỳnh Thị Hằng yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường, không sợ gian khó; biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành khát vọng vươn lên, xây dựng xã Dầu Giây văn minh, hiện đại.

Đảng bộ xã Dầu Giây xác định nhiệm vụ phát triển xã văn minh , hiện đại - Ảnh 4.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai -phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đảng bộ xã Dầu Giây xác định nhiệm vụ phát triển xã văn minh , hiện đại - Ảnh 5.

Quang cảnh đại hội

Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có đủ kiến thức, năng lực, kinh nghiệm, là cầu nối giữa người dân và chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Ngay sau đại hội, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với yêu cầu "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ lộ trình, rõ sản phẩm"...

Đảng bộ xã Dầu Giây xác định nhiệm vụ phát triển xã văn minh , hiện đại - Ảnh 6.

Một góc Khu Công nghiệp Dầu Giây (Ảnh: Đỗ Duy Thể)


Tin liên quan

TP HCM lấy ý kiến chuyên gia, trí thức hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I

TP HCM lấy ý kiến chuyên gia, trí thức hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tiếp thu tối đa ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ

(NLĐO) - Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

đại hội đại biểu tỉnh đồng nai xã Dầu Giây hạ tầng giao thông Quốc lộ 20 Quốc lộ 1 xây dựng Đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo