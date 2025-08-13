Trong 2 ngày 12 và 13-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 170 đại biểu, đại diện cho hơn 1.455 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Ông Cao Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Giây - cho biết xã có vị trí địa lý chiến lược với nhiều điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển giao thông và phát triển thương mại dịch vụ. Hạ tầng giao thông thuận lợi gồm có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường cao tốc đi qua địa bàn như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Tỉnh lộ 769, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết... đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Giây Cao Tiến Sỹ báo cáo tại đại hội

Đồng thời, trên địa bàn xã có Khu Công nghiệp Dầu Giây với tỉ lệ lấp đầy đạt 70%, Cụm Công nghiệp Hưng Lộc đã đi vào hoạt động hiệu quả; quy hoạch Cụm Công nghiệp Lộ 25 (150 ha) và khu logistics (85 ha); Chợ đầu mối Nông sản Dầu Giây hoạt động hiệu quả tạo cơ hội cho sản phẩm nông nghiệp từ khắp nơi đến giao thương.

Bí thư Đảng ủy xã Dầu Giây Cao Tiến Sỹ nhấn mạnh từ việc xác định lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã xác định 5 nhiệm vụ trung tâm và 3 nhiệm vụ đột phá, 14 giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường và xác định chủ đề đại hội Đảng bộ xã "Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã Dầu Giây văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân".

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai - trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho rằng bước vào nhiệm kỳ mới, xã Dầu Giây có nhiều tiềm năng phát triển khi là đầu mối giao thông chiến lược của vùng với các tuyến quốc lộ, cao tốc trọng điểm, vị trí địa lý gần TP HCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo nền tảng kết nối liên vùng hiệu quả.

Các khu vực quy hoạch đô thị Dầu Giây, logistics Lộ 25 đã hình thành cơ sở tiền đề để phát triển thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mở rộng không gian phát triển và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đội ngũ cán bộ xã có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, gắn với tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp…

Bà Huỳnh Thị Hằng yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường, không sợ gian khó; biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành khát vọng vươn lên, xây dựng xã Dầu Giây văn minh, hiện đại.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai -phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Quang cảnh đại hội

Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có đủ kiến thức, năng lực, kinh nghiệm, là cầu nối giữa người dân và chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Ngay sau đại hội, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với yêu cầu "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ lộ trình, rõ sản phẩm"...

Một góc Khu Công nghiệp Dầu Giây (Ảnh: Đỗ Duy Thể)



