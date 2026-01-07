HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xã ở Đà Nẵng thu hồi thông báo khiến nhiều người dân lo lắng

Trần Thường

(NLĐO) – UBND TP Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương dừng thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Ngày 7-1, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin UBND xã đã thu hồi thông báo liên quan đến việc thay đổi chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Xã thu hồi thông báo do nghiên cứu chưa kỹ

Trước đó, ngày 30-12-2025, ông Đặng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng An - ký ban hành thông báo về việc thay đổi chế độ chính sách theo Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 24-10-2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng).

Theo thông báo, hiện nay, HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 41/2025/NQ- HĐND ngày 11-12-2025, quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và thay thế Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ.

Đà Nẵng thu hồi thông báo trợ giúp xã hội , người dân lo lắng - Ảnh 1.

Đà Nẵng thu hồi thông báo trợ giúp xã hội , người dân lo lắng - Ảnh 2.

Đà Nẵng thu hồi thông báo trợ giúp xã hội , người dân lo lắng - Ảnh 3.

Thông báo của UBND xã Thăng An đăng tải trên trang Facebook của xã khiến người dân lo lắng

Thông báo không nêu rõ các chế độ chính sách mới được áp dụng theo Nghị quyết 41 mà chỉ nêu: "Kể từ ngày 1-1-2026, chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng và chế độ bảo hiểm y tế của các đối tượng đang thụ hưởng chế độ theo Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) hết hiệu lực thi hành".

Vì vậy, UBND xã Thăng An thông báo để các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách tại Nghị quyết số 29 nêu trên được biết, "chủ động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định".

Xã ở Đà Nẵng thu hồi thông báo khiến nhiều người dân lo lắng - Ảnh 1.

Người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn được hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí (Ảnh minh họa: AI/Trần Thường)

Thông báo nêu trên được đăng tải trên trang Facebook của xã Thăng An khiến nhiều người rất lo lắng, nhất là các gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo đang được cấp BHYT miễn phí theo Nghị quyết 29.

Sáng 7-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Tiên, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP Đà Nẵng), cho biết HĐND TP ban hành Nghị quyết 41 thay thế các nghị quyết của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũ cho phù hợp với quy định và thực tế sau khi 2 địa phương sáp nhập.

Trong Nghị quyết 41, các đối tượng đủ điều kiện thì vẫn được hưởng các chính sách tương tự như Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh Quảng Nam trước đây, trong đó có chế độ về BHYT.

Sau khi nắm thông tin về thông báo của UBND Thăng An, HĐND TP Đà Nẵng đã trao đổi và địa phương cho biết do nghiên cứu chưa kỹ Nghị quyết 41, dẫn đến việc ban hành thông báo chưa phù hợp nên đã thu hồi.

Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 41, dự kiến trước ngày 10-1 sẽ ban hành, để các địa phương căn cứ thực hiện.

Không có chuyện dừng chi trả tiền trợ cấp xã hội

Ngoài UBND xã Thăng An, những ngày qua, nhiều xã ở TP Đà Nẵng như Thăng Điền, Trà Tập, Việt An… cũng ban hành thông báo về việc tạm dừng áp dụng các chế độ chính sách theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ, chờ hướng dẫn của UBND TP Đà Nẵng - khiến người dân bất an.

Đà Nẵng thu hồi thông báo trợ giúp xã hội , người dân lo lắng - Ảnh 4.

Đà Nẵng thu hồi thông báo trợ giúp xã hội , người dân lo lắng - Ảnh 5.

Đà Nẵng thu hồi thông báo trợ giúp xã hội , người dân lo lắng - Ảnh 6.

Nhiều xã ban hành thông báo dừng thực hiện chế độ chính sách theo Nghị quyết 29 HĐND tỉnh Quảng Nam cũ khiến người dân bất an

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, khẳng định TP Đà Nẵng không có chủ trương tạm dừng chi trả tiền trợ cấp xã hội cho người được hưởng chính sách tại địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ.

Trước việc tại một số xã lan truyền thông tin "…tạm dừng việc chi trả tiền trợ cấp xã hội cho người được hưởng các chính sách xã hội của tỉnh Quảng Nam (cũ)", sáng 7-1, Cổng Thông tin điện tử UBND TP Đà Nẵng đã đăng tải bài viết khẳng định việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố vẫn đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 11-12-2025, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Nghị quyết 41 quy định 5 mức trợ giúp xã hội, tổng kinh phí thực hiện hằng năm khoảng 242 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết 41 bao gồm: Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội được hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội chưa quy định trong các chính sách trợ giúp xã hội do Chính phủ ban hành.

