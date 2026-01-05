HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đà Nẵng cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo

B.Vân

(NLĐO) - Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu nghiêm cấm dùng công quỹ để biếu, tặng quà Tết Bính Ngọ 2026; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Theo Chỉ thị, Thành ủy nghiêm cấm việc dùng công quỹ để biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong dịp Tết. 

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương thực hiện chuẩn mực đạo đức Cách mạng, những điều đảng viên không được làm; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ súy các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Đà Nẵng nghiêm cấm dùng công quỹ biếu quà Tết cho lãnh đạo năm 2026 - Ảnh 1.

Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm

Thành phố phải xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ; các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những địa bàn đặc biệt khó khăn hoặc phức tạp về an ninh trật tự...Kế hoạch này phải báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 10-1.

Chỉ thị cũng giao Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản cụ thể hóa việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, trong đó quyết định tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phải tập trung chăm lo an sinh xã hội, hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở và các công trình thiết yếu bị hư hại do thiên tai, bão lũ trước ngày 15-1; bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. 

Thành phố đồng thời triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng trước, trong và sau Tết; bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy hành chính, trở lại làm việc bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

(NLĐO) - Một cửa hàng chuyên doanh vật liệu xây dựng tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng đã bị cháy dữ dội.

vi phạm quy định mê tín dị đoan xử lý nghiêm tệ nạn xã hội chống lãng phí quà tết tết nguyên đán Đà Nẵng tết bính ngọ
