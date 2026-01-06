HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đà Nẵng: Phường cho tập kết tạm, đường dân sinh "oằn mình" gánh xe quá tải

B.Vân

(NLĐO) - Dưới danh nghĩa tập kết tạm, xe có trọng tải lớn liên tục ra vào đường dân sinh Đà Sơn 2 ở Đà Nẵng, bất chấp biển cấm

Khu đất trống cuối đường Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng được UBND phường cho phép đặt tạm bãi trung chuyển phế thải xây dựng. 

Tiềm ẩn mất an toàn giao thông

Nơi đây đang trở thành "điểm nóng" khi hàng loạt xe trọng tải lớn ùn ùn ra vào, "cày nát" tuyến đường dân sinh vốn nhỏ hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Xe ben ùn ùn vào đường cấm ở Đà Nẵng để đến bãi trung chuyển rác, phế thải xây dựng cuối đường Đà Sơn 2

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông ở cuối đường Đà Sơn 2, một bãi tập kết rác, phế thải xây dựng hoạt động nhộn nhịp suốt ngày. 

Trước cổng bãi đặt bảng hiệu lớn "Bãi tập kết, trung chuyển xà bần, giá hạ Việt Linh". Bên trong, luôn có ít nhất hai xe múc hoạt động liên tục, xúc phế thải từ các xe ben đưa về để trung chuyển đi nơi khác.

- Ảnh 1.

Xe trọng tải lớn lưu thông ra vào liên tục tại bãi tập kết Việt Linh, cuối đường Đà Sơn 2

- Ảnh 2.

Bên trong có khối lượng lớn phế thải xây dựng

Đáng chú ý, dù tuyến đường Đà Sơn 2 có gắn biển cấm xe trên 7,5 tấn, trong hai ngày 5 và 6-1, phóng viên ghi nhận nhiều xe ben 9,1 tấn vẫn ngang nhiên ra vào bãi tập kết.

Tại nút giao với đường Hoàng Văn Thái, nơi cũng có biển cấm xe 7,5 tấn, các phương tiện này vẫn lưu thông bình thường. Không chỉ vậy, gần khu vực bãi tập kết còn có một cây cầu dân sinh với biển cấm xe trọng tải trên 10 tấn, nhưng các xe chở đầy phế thải, vượt tải trọng cho phép vẫn nghênh ngang chạy qua. Người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ xuống cấp, hư hỏng kết cấu cầu.

- Ảnh 3.

Các xe ben chen nhau ra vào tại điểm giao đường Đà Sơn 2 với Hoàng Văn Thái

- Ảnh 4.

Xe ben vô tư lưu thông dù đường có biển cấm trọng tải 7,5 tấn

Đất đá vương vãi đầy đường

Theo ông Cao Văn Thương, tổ trưởng tổ dân phố 45, bãi tập kết tạm này đã hoạt động khoảng 2 tháng nay. Từ khi bãi đi vào hoạt động, xe tải trọng lớn ra vào liên tục khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Các xe chở phế thải thường không che chắn kỹ, làm rơi vãi đất đá ra mặt đường. "Có hôm đất đá vương vãi đầy đường, tôi phải tự dọn dẹp để tránh tai nạn cho người đi xe máy" - ông Thương cho biết.

Không chỉ gây mất an toàn giao thông, hoạt động vận chuyển phế thải còn kéo theo tình trạng ồn ào, bụi bặm, nhất là vào những ngày nắng nóng. Đường Đà Sơn 2 dài khoảng 700 m, hai bên là khu dân cư sinh sống khá đông đúc, nên tác động từ các đoàn xe tải lớn càng khiến người dân ngao ngán.

- Ảnh 5.

Cầu dân sinh trên đường Đà Sơn 2 oằn mình gánh xe quá tải

Phường sẽ kiểm tra, chấn chỉnh

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh, cho hay việc cho phép hình thành bãi trung chuyển xuất phát từ thực trạng rác thải, phế thải xây dựng bị đổ trộm tràn lan trên địa bàn, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. 

Phường đã thống nhất cho một đơn vị tổ chức bãi tập kết tạm tại cuối đường Đà Sơn 2 để quản lý phế thải trước khi vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, phường đã yêu cầu rõ ràng đơn vị được giao nhiệm vụ phải sử dụng xe tải nhỏ, phù hợp với tải trọng cho phép của tuyến đường, di chuyển chậm qua khu dân cư nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh việc để xe trọng tải lớn lưu thông tại khu vực này" - ông Tuấn khẳng định.

Được biết, cuối tháng 10-2025, UBND phường Hòa Khánh thống nhất và đưa ra các phương án quản lý cụ thể đối với điểm tập kết tạm cuối đường Đà Sơn 2. Theo đó, khu đất trống tại tổ 45 được xác lập là điểm tập kết tạm thời các loại giá hạ, xà bần trước khi vận chuyển chính thức lên Khánh Sơn.

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Quốc Việt Huy được giao thực hiện nhiệm vụ tập kết, xử lý, với cam kết không gây ô nhiễm môi trường, chỉ sử dụng xe có trọng tải nhỏ và đảm bảo an toàn giao thông.

Để giảm áp lực lên các tuyến đường dân sinh, phường yêu cầu đơn vị vận chuyển phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng đơn vị quân đội mở hướng vận chuyển mới từ đường Nam Cao nối dài đi thẳng vào bãi tập kết.

Công tác quản lý, giám sát được giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích phường chủ trì; Công an phường theo dõi chặt chẽ biển số xe, lộ trình và thời gian hoạt động; tổ trưởng tổ dân phố 45 cùng Ban công tác Mặt trận và người dân địa phương tham gia giám sát, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh.

