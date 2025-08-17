HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Xã Phú Giáo, TP HCM tận dụng quỹ đất rộng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Xã Phú Giáo, TP HCM cần tận dụng lợi thế quỹ đất rộng và vị trí trung tâm, chủ động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng hiện đại

Ngày 17-8, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, cùng lãnh đạo các ban Đảng của TP HCM đã tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phú Giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ xã Phú Giáo hiện có 42 chi, Đảng bộ trực thuộc với 1.404 đảng viên. 

Xã Phú Giáo được thành lập từ thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình và một phần xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ) có diện tích 192,8 km² và dân số 42.739 người (là xã có diện tích lớn thứ 2 TP HCM, sau xã An Thới Đông thuộc huyện Cần Giờ, TP HCM trước đây, 258 km2).

Xã Phú Giáo, TP HCM tận dụng quỹ đất rộng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp- Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (thứ 3 phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công nghiệp trên địa bàn xã có sự phát triển nổi bật với 1 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đang tiến hành thủ tục đầu tư 2 cụm công nghiệp và 1 khu công nghiệp tập trung với quy mô 750 ha tại khu vực Tam Lập, góp phần giải quyết việc làm cho lao động của xã và các xã lân cận, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Phú Giáo đã đạt được trong nhiệm kỳ.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị xã Phú Giáo tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời cần tận dụng lợi thế quỹ đất rộng và vị trí trung tâm để chủ động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng hiện đại. 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành sớm hoàn thiện những thủ tục, hạ tầng cần thiết để hình thành các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch trên địa bàn xã, bảo đảm những dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đại hội đã ra mắt 33 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Giáo nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phi Hoàng giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Trần Trung Tín giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Phó Bí thư là ông Vũ Hải Lý.

