Thời sự

Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân

Thanh Nga

(NLĐO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Thuận phấn đấu từng bước trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra ngày 17-8. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phường Tân Thuận sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Bình Thuận.

Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân- Ảnh 1.

Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Thuận đề ra các mục tiêu quan trọng.

Đó là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là tại KCX Tân Thuận, các cụm cảng trên địa bàn. Cạnh đó, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân; phát triển đồng bộ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội; phát huy thế mạnh về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp để phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại – công nghiệp sạch.

Phấn đấu xây dựng phường Tân Thuận trở thành địa bàn phát triển bền vững, có đặc trưng riêng, từng bước là trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân- Ảnh 2.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận phát biểu diễn văn khai mạc

Thực hiện 4 công trình trọng điểm, gồm: chỉnh trang, phát triển đô thị; phát triển y tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và chương trình xây dựng Công an phường bảo đảm an ninh trật tự và văn minh đô thị, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phường cũng đề ra 16 chỉ tiêu, trong đó có việc đầu tư, chỉnh trang, tạo cảnh quan đoạn dọc tuyến rạch Bần Đôn dài khoảng 1000m (chỉnh trang làm bờ kè các khu vực đã giải phóng mặt bằng).

Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân- Ảnh 3.

Đại biểu góp ý kiến tại đại hội

Phường sẽ nâng cấp tối thiểu 1 tuyến đường chính trên địa bàn phường, phối hợp các đơn vị đề xuất Thành phố chấp thuận đầu tư 1 tuyến đường giao thông theo quy hoạch bằng nguồn vốn đầu tư công; phát triển công viên, mảng xanh công cộng đạt 6.000m2; phấn đấu đầu tư nâng cấp tối thiểu 10 tuyến hẻm đạt độ rộng ≥ 4m; 100% chung cư đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị nhà chung cư có Ban quản trị, có hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt vững mạnh.

Bảo đảm việc làm khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM - nhấn mạnh phường Tân Thuận cần chú trọng phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu. Với vị trí địa lý giáp sông Sài Gòn, phường cần nghiên cứu tận dụng lợi thế giao thông đường thủy để giảm áp lực giao thông đường bộ và tăng hiệu quả vận tải. 

Đặc biệt, triển khai chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi nghề thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động, hướng tới nâng cao chất lượng nhân lực, bảo đảm việc làm cho người lao động khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân- Ảnh 5.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 thành viên, trong đó bà Hàng Thị Thu Nga là Bí thư Đảng ủy phường.

Về an sinh xã hội và chăm lo đời sống, phường cần thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân, chính sách hỗ trợ cho người thuê trọ, đồng thời triển khai các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng lưu ý phường cần tiếp tục duy trì và nâng chất các chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, nhưng thiết kế theo hướng bền vững, gắn với tạo việc làm, đào tạo và tiếp cận dịch vụ công.

Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân- Ảnh 6.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường, tiếp nhận khoản tiền đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do mưa lũ

Nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, Ủy ban MTTQ phường Tân Thuận đã kêu gọi đại biểu tham dự đại hội đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ. Kết quả thu được gần 105 triệu đồng.

Tin liên quan

Văn nghệ sĩ TP HCM góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Văn nghệ sĩ TP HCM góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

(NLĐO) - Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực và đa dạng của văn nghệ sĩ TP HCM, được đặt ở góc nhìn khách quan, phong phú...

TP HCM lấy ý kiến chuyên gia, trí thức hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tiếp thu tối đa ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

Đại hội Đảng bộ phường Bình Thới lần thứ I thành công tốt đẹp

(NLĐO) – Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.

phường Tân Thuận Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhà ở cho công nhân đảm bảo việc làm chỉnh trang, phát triển đô thị
