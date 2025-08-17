Phường Tân Thuận: Tăng cường thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra ngày 17-8. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phường Tân Thuận sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Bình Thuận.

Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Thuận đề ra các mục tiêu quan trọng.

Đó là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là tại KCX Tân Thuận, các cụm cảng trên địa bàn. Cạnh đó, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân; phát triển đồng bộ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội; phát huy thế mạnh về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp để phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại – công nghiệp sạch.

Phấn đấu xây dựng phường Tân Thuận trở thành địa bàn phát triển bền vững, có đặc trưng riêng, từng bước là trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận phát biểu diễn văn khai mạc

Thực hiện 4 công trình trọng điểm, gồm: chỉnh trang, phát triển đô thị; phát triển y tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và chương trình xây dựng Công an phường bảo đảm an ninh trật tự và văn minh đô thị, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phường cũng đề ra 16 chỉ tiêu, trong đó có việc đầu tư, chỉnh trang, tạo cảnh quan đoạn dọc tuyến rạch Bần Đôn dài khoảng 1000m (chỉnh trang làm bờ kè các khu vực đã giải phóng mặt bằng).

Đại biểu góp ý kiến tại đại hội

Phường sẽ nâng cấp tối thiểu 1 tuyến đường chính trên địa bàn phường, phối hợp các đơn vị đề xuất Thành phố chấp thuận đầu tư 1 tuyến đường giao thông theo quy hoạch bằng nguồn vốn đầu tư công; phát triển công viên, mảng xanh công cộng đạt 6.000m2; phấn đấu đầu tư nâng cấp tối thiểu 10 tuyến hẻm đạt độ rộng ≥ 4m; 100% chung cư đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị nhà chung cư có Ban quản trị, có hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt vững mạnh.

Bảo đảm việc làm khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM - nhấn mạnh phường Tân Thuận cần chú trọng phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu. Với vị trí địa lý giáp sông Sài Gòn, phường cần nghiên cứu tận dụng lợi thế giao thông đường thủy để giảm áp lực giao thông đường bộ và tăng hiệu quả vận tải.

Đặc biệt, triển khai chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi nghề thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động, hướng tới nâng cao chất lượng nhân lực, bảo đảm việc làm cho người lao động khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 thành viên, trong đó bà Hàng Thị Thu Nga là Bí thư Đảng ủy phường.

Về an sinh xã hội và chăm lo đời sống, phường cần thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân, chính sách hỗ trợ cho người thuê trọ, đồng thời triển khai các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng lưu ý phường cần tiếp tục duy trì và nâng chất các chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, nhưng thiết kế theo hướng bền vững, gắn với tạo việc làm, đào tạo và tiếp cận dịch vụ công.