Xã Tân Nhựt, TPHCM: Đổi mới hoạt động Công đoàn, nâng cao phúc lợi đoàn viên

Ngày 12-5, Công đoàn xã Tân Nhựt, TPHCM tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và xã Tân Nhựt trao quà chăm lo cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát động Tháng Công nhân năm nay, ông Lê Minh Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, Chủ tịch Công đoàn xã, kêu gọi các Công đoàn cơ sở, đoàn viên - lao động trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động trọng tâm.

Trong đó, phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở và đoàn viên tham gia các hoạt động Tháng Công nhân; vận động thành lập và ra mắt ít nhất 5 Công đoàn cơ sở; triển khai các chương trình ký kết phúc lợi, xây dựng và ra mắt "Điểm phúc lợi đoàn viên"; tổ chức các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động; chăm lo đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Lê Minh Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, Chủ tịch Công đoàn xã, phát biểu phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026

Theo đó, mỗi hoạt động, công trình, phần việc đều hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn cho đoàn viên - lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Đồng thời, Công đoàn xã cũng ký kết hợp tác với Tổ chức Tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Bình Chánh nhằm hỗ trợ đoàn viên, CNVC-LĐ tiếp cận nguồn vốn an toàn, góp phần phòng chống "tín dụng đen". Theo kế hoạch, dự kiến hỗ trợ khoảng 500 lượt đoàn viên - lao động với tổng nguồn vốn khoảng 20 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Công đoàn xã Tân Nhựt ký kết hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao phúc lợi, chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên - lao động

Dịp này, Công đoàn xã Tân Nhựt ký kết nhiều chương trình phối hợp nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên - lao động giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Công đoàn xã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng "Điểm phúc lợi" tại các ấp đông dân cư và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cộng đồng.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao 10 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) chăm lo cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.