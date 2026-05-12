Xã Tân Nhựt, TPHCM: Đổi mới hoạt động Công đoàn, nâng cao phúc lợi đoàn viên

Ngày 12-5, Công đoàn xã Tân Nhựt, TPHCM tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".
Phát động Tháng Công nhân năm nay, ông Lê Minh Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, Chủ tịch Công đoàn xã, kêu gọi các Công đoàn cơ sở, đoàn viên - lao động trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động trọng tâm.
Trong đó, phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở và đoàn viên tham gia các hoạt động Tháng Công nhân; vận động thành lập và ra mắt ít nhất 5 Công đoàn cơ sở; triển khai các chương trình ký kết phúc lợi, xây dựng và ra mắt "Điểm phúc lợi đoàn viên"; tổ chức các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động; chăm lo đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn…
Theo đó, mỗi hoạt động, công trình, phần việc đều hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn cho đoàn viên - lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
Buổi lễ thu hút đông đảo đoàn viên - lao động tham dự
Đồng thời, Công đoàn xã cũng ký kết hợp tác với Tổ chức Tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Bình Chánh nhằm hỗ trợ đoàn viên, CNVC-LĐ tiếp cận nguồn vốn an toàn, góp phần phòng chống "tín dụng đen". Theo kế hoạch, dự kiến hỗ trợ khoảng 500 lượt đoàn viên - lao động với tổng nguồn vốn khoảng 20 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.
Công đoàn xã Tân Nhựt ký kết hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao phúc lợi, chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên - lao động
Dịp này, Công đoàn xã Tân Nhựt ký kết nhiều chương trình phối hợp nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên - lao động giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Công đoàn xã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng "Điểm phúc lợi" tại các ấp đông dân cư và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cộng đồng.
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa diễn ra trong khuôn khổ buổi lễ
Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao 10 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) chăm lo cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó Bí thư Thường trực xã Tân Nhựt, đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên - lao động thời gian qua.
Bà đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường hướng về cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVC-LĐ để kịp thời hỗ trợ, đồng hành.
Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định; nâng cao các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động. Qua đó, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa trên địa bàn.
Bình luận (0)