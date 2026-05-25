Thể thao

Xác định 8 suất dự cúp châu Âu của Ngoại hạng Anh: Sunderland thắng lớn

Đăng Minh

(NLĐO) - Các suất dự cúp châu Âu của Ngoại hạng Anh được chốt sau vòng cuối nghẹt thở, nơi nhiều đội hồi hộp chờ kết quả và thứ hạng liên tục đổi chiều.

Sau vòng 38 diễn ra đồng loạt khuya 24-5 (giờ Hà Nội), giải đấu cao nhất bóng đá Anh xác định 8 đại diện dự cúp châu Âu mùa tới. Số lượng có thể tăng lên 9 nếu Crystal Palace vô địch Conference League giữa tuần này để giành thêm suất Europa League.

Arsenal, Man City, Man Utd, Aston Villa và Liverpool là những đội giành quyền dự đấu trường Champions League.

Bournemouth cùng Sunderland giành vé Europa League, trong khi Brighton đoạt vé dự Conference League.

Xác định 8 suất dự châu Âu của Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Sunderland là đội có niềm vui lớn nhất ở vòng cuối Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial

Sunderland là đội thắng lớn nhất ở ngày hạ màn Ngoại hạng Anh 2025-2026. Thầy trò HLV Regis Le Bris đánh bại Chelsea 2-1 tại sân Stadium of Light, vượt chính đối thủ trên bảng xếp hạng để cán đích thứ 7 và giành suất Europa League.

Trước trận, Sunderland hiểu rằng một chiến thắng ít nhất sẽ giúp họ có vé Conference League. Cơ hội lớn hơn đã mở ra với họ khi Brighton thua Man Utd 0-3 tại sân Amex, còn Brentford không thể thắng Liverpool.

Bởi vậy, sau khi hạ Chelsea, các cầu thủ Sunderland vẫn phải đứng thành vòng tròn hồi hộp chờ kết quả ở trận Brentford - Liverpool. Khi tiếng còi mãn cuộc xác nhận tỉ số hòa 1-1, niềm vui với họ mới bùng nổ. Sunderland không chỉ có vé châu Âu mà còn bước thẳng vào Europa League.

Xác định 8 suất dự châu Âu của Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Chelsea đã chi 1,5 tỉ bảng kể từ năm 2022, song mùa này chỉ xếp thứ 10, không đủ điều kiện dự châu Âu.

Chelsea ở chiều ngược lại tự biến vòng cuối thành thảm họa. Kết quả các sân khác đã mở đường, đặc biệt khi Brighton thua Man Utd nhưng họ lại gục ngã trước một Sunderland chơi quyết liệt hơn và biết nắm lấy thời cơ.

Thất bại này khiến Chelsea khép lại mùa giải ở vị trí thứ 10, không có vé dự cúp châu Âu. Đó là cái kết khó nuốt trôi với một CLB đã chi hơn 1,7 tỉ bảng dưới thời nhóm chủ sở hữu Clearlake Capital và Todd Boehly. Từ sau cuộc chuyển giao năm 2022, Chelsea lần lượt xếp hạng 12, 6, 4 và 10 tại Ngoại hạng Anh. 

Liverpool cũng trải qua vòng cuối đầy áp lực nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 5 để dự Champions League. Họ chỉ cần tránh thất bại tại Anfield, trong khi Bournemouth buộc phải thắng Nottingham Forest để chen vào tốp 5.

Cuối cùng thì Bournemouth chỉ hòa chủ nhà Nottingham Forest 1-1. Ngay cả nếu thắng, họ cũng không thể lên Champions League vì Aston Villa ngược dòng đánh bại Man City 2-1. Dù vậy, suất Europa League vẫn là phần thưởng xứng đáng cho "The Cherries".

Brentford là đội tiếc nuối nhất khi từng nắm lợi thế trong cuộc đua Europa League hồi đầu tháng 5 nhưng rốt cuộc trắng tay dù có 53 điểm như Brighton.

Brighton thì hụt cơ hội vượt Sunderland, song vẫn giữ được vé Conference League sau ngày cuối đầy biến động ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.


Xác định 8 suất dự châu Âu của Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Brentford cũng không đủ điều kiện dự châu Âu mùa tới. Ảnh: SunSport

Nước mắt ngày chia tay Man City của Pep Guardiola

(NLĐO) - Man City khép lại một chương huy hoàng trong lịch sử CLB trong ngày chia tay dành cho Pep Guardiola và Bernardo Silva, John Stones cuối mùa giải.

Tottenham thoát hiểm phút chót, West Ham thắng vẫn rớt hạng

(NLĐO) – Tottenham chính thức trụ hạng nhờ chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng đấu cuối trong khi đối thủ trực tiếp West Ham nhận vé rớt xuống Championship.

Thắng trận cầu bạc tỉ, Hull City trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Bàn thắng phút 90+5 của McBurnie giúp Hull City đánh bại Middlesbrough 1-0 ở trận chung kết play-off, giành tấm vé thăng hạng Ngoại hạng Anh sau 9 năm.

